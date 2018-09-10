СМИ России: массовые задержания в день выборов

В обзоре российских газет за 10 сентября:

"Коммерсант", "Ведомости": "День избирательных арестов"

Центральные СМИ комментируют всероссийскую акцию протеста сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Газета "Коммерсант" отмечает, что акция проходила в условиях, когда лидер протестующих и многие региональные координаторы заранее были арестованы или задержаны.

В Москве акция, совпавшая с Днем города и выборами мэра, прошла по традиционному уже сценарию, рассказывает "Коммерсант": относительно мирный митинг на Пушкинской площади перетек в "прогулку" по центру с жесткими задержаниями части протестующих. В Санкт-Петербурге МВД сообщило о 100 задержанных, но проект "ОВД-Инфо", который ведет мониторинг политических преследований, оценивает их число в 354. По данным правозащитного проекта, на 20:00 9 сентября всего в 33 городах было задержано около 840 человек.

"Масштабные превентивные аресты оппозиционных активистов и задержания на митингах против пенсионной реформы дискредитируют провозглашенный властями лозунг свободных и честных выборов", - пишет по этому поводу в редакционном комментарии газета "Ведомости".

Опасаясь влияния митингов против повышения пенсионного возраста на результаты голосования, городские власти отказались согласовывать на 9 сентября митинги и шествия в 59 городах из 71, пишет издание. И еще накануне или до начала акций полиция задержала несколько десятков активистов оппозиции, среди которых доминировали активисты штабов Алексея Навального.

Превентивные аресты накануне митингов - не новость, однако их масштаб в эти два дня беспрецедентен, отмечает Григорий Охотин из "ОВД-инфо". Число задержанных на акциях протеста 9 сентября меньше, чем в марте 2017 г. или мае 2018 г., когда оно превышало 1500 человек.

Однако, по мнению политолога Александра Кынева, арест сотен человек, потребовавших от властей соблюдения одного из ключевых социальных прав, дискредитирует нынешние выборы, показывает, что их "прозрачность" и "конкурентность" остаются лишь красивыми словами.

"Ведомости", "Коммерсант": выборные неприятности

Центральные СМИ подводят итоги единого дня голосования в России. "Региональные выборы, - пишет газета "Ведомости", - принесли властям больше неприятностей, чем ожидалось: как минимум в трех регионах возможен второй тур губернаторских выборов, а еще в двух "Единая Россия" может уступить лидерство в голосовании по партспискам на парламентских выборах.

Второй тур выборов губернатора пройдет в Хабаровском крае, не исключен он в Приморском крае и Хакасии. По предварительным данным, единороссы не набрали большинства в парламентах Иркутской области и в Забайкальском крае.

Отчасти это можно объяснить общими факторами, но есть и своя специфика, говорит политолог Михаил Виноградов. В Хакасии вопреки ожиданиям не произошло замены губернатора, а на фоне санкционных проблем UC Rusal вырос общий уровень пессимизма.

В Хабаровске дестабилизирующим фактором стало решение поменять ветерана местной политики, мэра Хабаровска Александра Соколова. А Иркутск - исторически конкурентный регион, где нет консолидированного административного ресурса, резюмирует эксперт.

Политолог Александр Пожалов отмечает, что угроза поражения "Единой России" по партспискам в наиболее проблемных регионах прогнозировалась. Это прямое следствие разочарования в правящей партии в связи с пенсионной реформой и тем, что из партийного центра насаждали жесткую вертикаль безоговорочной поддержки реформы.

А вот серьезные трудности у губернаторов Дальнего Востока и Сибири стали неожиданностью, считает эксперт, ведь Кремль, по сути, договорился с КПРФ не выдвигать кандидатов в самых перспективных для коммунистов регионах и конкуренция на губернаторских выборах оценивалась на старте как низкая.

При этом проблемы возникли не только у старых и довольно слабых губернаторов, как Шпорт и Зимин (губернаторы Хабаровского края и Хакассии), но и у неплохо начинавшего "технократа" нового призыва Тарасенко (губернатор Приморского края), отмечает Пожалов.

Впрочем, он замечает, что именно в Сибири и на Дальнем Востоке летом наиболее массовым и повторяющимся был протест против повышения пенсионного возраста.

По мнению политолога Ростислава Туровского, которое приводит газета "Коммерсант", жители Дальнего Востока оказались разочарованы в планах и проектах центра, касающихся округа. "Программ было громадье, а их реального эффекта люди не увидели. Местные власти тоже не смогли объяснить населению, когда программы заработают и что дадут", - указал он.

Впрочем, лидер "Единой России" Дмитрий Медведев хоть и считает ситуацию с выборами сложной, но назвал результаты партии достойными. А в проблемных регионах поручил провести работу над ошибками.

"Ведомости": "Как Путин не оправдал ожиданий"

Телеобращение Владимира Путина к народу 29 августа, в котором президент фактически поддержал непопулярную у граждан идею повышения пенсионного возраста, предложив ряд поблажек, не оправдало надежд, пишет в редакционном комментарии свежего номера газета "Ведомости". Оценки работы президента, премьера и партии власти остались такими же низкими, как и до выступления Путина.

Его рейтинг, который в марте 2018 года достигал 80%, несмотря на дистанцирование от темы, пошел вниз вместе с рейтингами Дмитрия Медведева и "Единой России" после того, как премьер анонсировал повышение пенсионного возраста.

И телевыступление, которое было призвано переломить негативную тенденцию, не сработало, пишет газета. За несколько дней до обращения, 26 августа, "хорошо" работу Путина оценивало 63% респондентов ФОМа, а 2 сентября - 66%.

В Кремле надеялись, что Путин погасит волну недовольства, но этого не произошло, говорит политолог Михаил Виноградов.

Повышение пенсионного возраста - в принципе непопулярная мера: часть населения ждала от Путина, что он вообще откажется от повышения, отмечает ведущий аналитик ФОМа Григорий Кертман, но Путин повышение принципиально поддержал, что работает на понижение оценок работы властей.

С другой стороны, части респондентов выступление Путина понравилось, вместе это и дало отсутствие заметной динамики, считает социолог. Но одновременно в общественном сознании происходят важные содержательные, внутренние сдвиги, которые могут проявиться позднее, - обоснование повышения планки тем, что иначе денег на всех не хватит, напомнило людям об ограниченности ресурсов государства и что Путин не может "спасти" все и всех.

Отсюда недалеко до критической оценки любых серьезных государственных расходов - начиная от обороны и силовиков, считает политолог. Пенсионные протесты могут как усилиться, так и сойти на нет, как в случае с реновацией в Москве, заключает Михаил Виноградов.

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"Задержания, избиения, уголовные дела", - портал "ОВД-инфо" рассказывает, как в России прошли акции против пенсионной реформы и приводит таблицу с точным количеством задержанных в разных городах.

"Владимир Владимирович такой человек - он высоко ценит человеческие отношения", - под таким заголовком газета "Коммерсант" публикует интервью премьер-министра Армении Никола Паршиняна, которое тот дал по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Деловая Россия" предложила Кремлю свой вариант стимулирования компаний, чтобы они могли сохранять на своих должностях сотрудников предпенсионного возраста, рассказывает портал rbc.ru. Для этого, по мнению бизнеса, нужно освобождать работодателей от страховых взносов за пенсионеров.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си