Не пить хотя бы раз в неделю. Совет для тех, кому за 40

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дни без алкоголя помогут похудеть и снизят риск заболевания раком

Людям в возрастной группе от 45 до 65 лет следует хотя бы раз в неделю регулярно воздерживаться от алкоголя, советуют инициаторы кампании Drink Free Days ("Дни без алкоголя").

Кампания проводится в партнерстве британской Национальной службой здравоохранения и благотворительной организацией Drinkaware, распространяющей информацию о вреде пьянства.

В ходе опроса девяти тысяч респондентов различного возраста в Британии выяснилось, что каждый пятый опрошенный в возрастной группе 45-65 лет пьет больше максимально допустимой дозы 14 порций в неделю.

В 2016 году британские органы здравоохранения рекомендовали норму в 14 стандартных доз алкоголя в неделю для мужчин и женщин, что равно шести пинтам пива средней крепости или семи бокалам вина.

Кроме того, говорят активисты Drink Free Days, людям за 40 легче изменить диету, начать упражняться или меньше курить, чем сократить дозы алкоголя.

По словам медиков, "дни без алкоголя" помогут решить проблемы со сном, похудеть и снизят риски высокого давления и развития рака.

"Даже один безалкогольный день в неделю даст шанс организму очиститься, а печени отдохнуть. Сразу снизится количество потребляемых калорий и станет лучше сон", - говорит доктор Джулия Верне, специалист по заболеваниям печени в Public Health England.

Привычка пить

В ходе опроса также выяснилось, что людям проще ввести полностью безалкогольные дни, чем заставить себя уменьшить привычные порции алкоголя - например, с большого бокала вина перейти на маленький.

"Большинство людей среднего возраста пьют не для того, чтобы напиться. Для одних это часть общения, другие таким образом компенсируют усталость на работе или же вознаграждают себя за успехи. Это становится частью жизни, привычкой", - продолжает доктор Верне.

Но с возрастом такая привычка неизбежно начинает способствовать развитию ряда заболеваний. Кроме того, говорит она, в Британии многие страдают избыточным весом, но даже не задумываются, сколько калорий содержится в алкогольных напитках.

Активисты по всему миру все настойчивее пытаются привлечь общественное внимание к проблемам, связанным с употреблением алкоголя, причем речь идет даже не об алкоголизме, а просто о привычке выпить по поводу и без повода.

Недавнее международное исследование, проведенное научным журналом Lancet, показало, что не существует безопасных доз алкоголя. Риски от потребления одного бокала в день минимальны, но они есть.