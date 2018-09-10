Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Женский финал US Open 2018 года - один из самых скандальных матчей в истории Открытой эры большого тенниса

Скандал, произошедший на женском финале US Open - одна из самых обсуждаемых новостей всей международной прессы, но вовсе не потому, что Серене Уильямс якобы помешали выиграть, а потому, что ее перебранка с судьей на вышке Карлосом Рамосом превратила вполне рабочий момент в комплексную проблему.

Давайте разбираться.

Что произошло?

Серена Уильямс играла финал против молодой японской теннисистки Наоми Осаки и проигрывала матч, уступив первый сет со счетом 2-6. В ходе второго сета судья на вышке Карлос Рамос вынес Уильямс предупреждение за то, что ее тренер Патрик Муратоглу подсказывал ей с трибун, делая жесты руками.

После второго предупреждения за сломанную ракетку Рамос снял с Серены очко, а после того, как она обрушилась на него с оскорблениями, назвав вором и лжецом, присудил гейм сопернице.

Уильямс настаивала, что никакой подсказки не было, и Рамос должен был отозвать первое предупреждение и извиниться перед ней, однако португалец, известный своей принципиальностью, остался непреклонен.

Был ли прав Карлос Рамос?

Правообладатель иллюстрации AlLSPORT Image caption Судья из Португалии Карлос Рамос известен тем, что не испытывает пиетета к звездным игрокам

После матча Патрик Муратоглу признался в интервью американскому спортивному каналу ENPS, что действительно показывал ладонями, чтобы Серена чаще шла к сетке, но, по его словам, она не видела его жестов.

Вот, что гласят правила ITF (международной федерации тенниса) на турнирах Большого шлема по всем трем пунктам, примененным к Серене:

- Игрок не должен получать никаких инструкций от тренера в ходе всего матча, а также во время предматчевой разминки. Любой вид коммуникации между игроком и тренером - жестами или звуками - может быть расценен как инструкция со стороны наставника.

- Порча ракеток или иного инвентаря во время матча расценивается как преднамеренное, агрессивное и опасное нанесение ущерба.

- Устное оскорбление в отношении судьи, организатора, оппонента, спонсора, зрителя или другого лица считается заявлением со стороны игрока. Под оскорблением подразумеваются уничижительные комментарии, нецензурная брань или неправдивые высказывания в отношении того или иного человека.

Из этого следует, что все три предупреждения, повлекшие за собой наказание в виде очка, а затем гейма, были вынесены Рамосом полностью в соответствии с правилами.

Почему инцидент выходит за рамки спорта?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В первом круге US Open 2018 Ализа Конте получила предупреждение за снятую майку. Мужчины за то же самое не получают даже замечаний

Раздраженная Уильямс наговорила судье на вышке много всего, но внимание общественности и прессы, главным образом, привлекли обвинения в сексизме в адрес Рамоса.

Серена заявила, что она - мать и будет отстаивать принципы в интересах будущего своей дочери. По ее словам, в мужском матче судья не довел бы ситуацию до таких наказаний.

"Судья на вышке следовал правилам, но Серена отчасти права. Я неоднократно наблюдала, как теннисисты-мужчины ругаются с судьями, но никогда их так не наказывали", - говорит Сью Баркер, победительница Открытого чемпионата Франции 1976 года, а ныне ведущая Би-би-си.

О сексизме и отсутствии равноправия в теннисе говорят давно. Последний инцидент, связанный с неравенством в спорте, случился в первом круге этого же турнира US Open, когда француженка Ализе Корне получила неожиданное предупреждение от судьи на вышке за то, что сняла на корте майку.

Формально она нарушила кодекс игрока, запрещающий женщинам переодеваться на корте, но, во-первых, Корне не обнажала грудь - у нее под майкой был надет спортивный лиф, а во-вторых, игроки-мужчины регулярно обнажают торс между розыгрышами и никто не делает им замечаний, не говоря о предупреждениях.

"Спасибо, Серена Уильямс, за то, что ты снова заговорила о двойных стандартах. Другие девушки должны делать то же самое", - написала в своем "Твиттере" легендарная теннисистка Билли Джин Кинг, обладательница 12 титулов в одиночном разряде Большого шлема.

Американка Коко Вандевеге и австралийка Эшли Барти, выигравшие турнир в женской паре, пожаловались, что не смогли толком насладиться своей победой, сказать речь и поблагодарить всех. После награждения их попросили побыстрее освободить корт, на котором должен был состояться мужской финал между Новаком Джоковичем и Хуаном Мартином Дель Потро.

"Не думаю, что для них имели бы значение лишние 10-15 минут ожидания", - сказала Барти.

"Что ж, надеюсь, на родине Эшли нам окажут больше уважения на Australian Open, чем нам оказали здесь, на моей родине", - сказала Вандевеге.

Кто еще бывал недоволен Карлосом Рамосом?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Энди Маррей

Кроме обвинений в сексизме Уильямс также назвала Рамоса расистом, лжецом и вором, укравшим у нее очко.

Рамос - обладатель "золотого значка", что в теннисе считается высшей квалификацией в судействе на вышке. Он неоднократно судил финалы турниров Большого шлема и Олимпийских игр. Он же сидел на вышке в том памятном для всех британцев финальном матче лондонских Игр-2012, когда Энди Маррей обыграл Роджера Федерера.

Рамос славится тем, что не делает различий между звездными игроками и менее успешными. Пожалуй, к звездам он даже более строг.

Тот же Маррей неоднократно вступал с ним в перепалку и однажды чуть не получил предупреждение, нецензурно выругавшись в адрес Рамоса. Он тут же оговорился, сказав, что произнес "*** судейство", а не "*** судья", и португалец не стал развивать ситуацию, хотя многие до сих пор считают, что Маррей солгал и хотел оскорбить именно судью.

Рафаэль Надаль тоже неоднократно жаловался, что Рамос относится к нему предвзято. Португалец делал ему замечания за задержку подачи.

"Я его уважаю, но, возможно, организаторам следует с ним побеседовать. Если они хотят видеть красивый теннис, то не стоит перекрывать игрокам кислород", - говорил Надаль.

Однако с точки зрения соблюдения правил никто и никогда не мог предъявить Карлосу Рамосу никаких претензий.

Серене не впервой?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Серена Уильямс не впервые устраивает скандалы на матчах US Open

Субботний матч наверняка войдет в историю тенниса как один из самых скандальных. Переплюнуть Серену может только сама Серена.

Наверняка любители тенниса помнят полуфинал US Open-2009, в котором Серена играла против Ким Клейстерс. Тот матч она тоже проигрывала и сорвала свой гнев на линейном судье, который объявил заступ на подаче Серены.

Тогда Серена контролировала себе гораздо хуже, чем в минувшую субботу, и пообещала "забить мяч в глотку" линейному, а потом и убить его.

За оскорбления, неспортивное поведение и сломанную еще в начале матча ракетку Серена лишилась очков, и Ким, которая в тот момент, кстати, тоже возвращалась в спорт после рождения ребенка, получила два матчбола и выиграла встречу.

За угрозы персоналу Уильямс была оштрафована на 175 тысяч долларов и подверглась двухлетнему испытательному сроку.

В финале US Open 2011 года Серена что есть мочи заорала "Сome on!" в тот момент, когда ее соперница Саманта Стосур готовилась бить по мячу. Очко досталось австралийке, а Уильямс начала оскорблять судью на вышке Еву Асдераки, за что получила штраф в 2000 долларов.

Серена Уильямс - героиня и любимица публики в Соединенных Штатах, и, похоже, она чувствует себя как дома на кортах "Флашинг-Медоус", позволяя себе подобные сцены.

Но в субботу она оказала своей публике плохую услугу. Зрителей, пришедших в тот вечер на арену "Артура Эша", винят в слепой лояльности и в поведении, недостойном взрослых людей.

Остается только гадать, сколько еще продолжался бы свист и гам на трибунах, если бы сама Серена не попросила всех успокоиться и обратить наконец внимание на победительницу турнира - 20-летнюю Наоми Осаку.

И о главном!

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Наоми Осака - первая в истории японка, выигравшая титул Большого шлема

Парадоксально, но и по окончании финального матча в субботу, и в мировой прессе и даже в этой статье главное событие турнира этого года отодвинуто на второй план.

А между тем, Наоми Осака - первая в истории японская теннисистка, выигравшая Большой шлем. Ей всего 20 лет. И она тоже по большому счету американка.

Наоми живет в Нью-Йорке с трех лет, она там выросла и тренируется, она считает этот город своим и, конечно, не заслужила того, чтобы первая важная победа в ее жизни была обставлена так омрачена.

Еще в школе Наоми посвятила одно из своих эссе Серене Уильямс. Она не скрывала, что Серена - ее кумир, и мечтала когда-нибудь встретиться с ней на корте.

Мы не знаем, изменит ли теперь Наоми свое мнение о сопернице, но совершенно точно, что у многих в памяти это финал останется не как победа японки, а как поражение "несправедливо засуженной Уильямс".

Некоторые специалисты считают, что, если бы не решение Рамоса, мы бы все увидели третий сет, а там неизвестно, чем бы все кончилось. Но это мнение в основном раздается со стороны организаторов US Open. Возьму на себя смелость предположить, что Наоми Осака своим мастерством подпортила им праздник.

Дело в том, что победи Серена в субботнем финале, она сравнялась бы по числу титулов Большого шлема с рекордсменкой всех времен, австралийкой Маргарет Корт, у которой их 24.

На этот случай планировались особые чествования - это нормальная практика. Организаторы "Ролан Гарроса", например, устроили особую церемонию награждения, когда в 2017 году Рафаэль Надаль выиграл грунтовый турнир в 10-й юбилейный раз.

И для Серены, и для USTA (Ассоциация тенниса Соединенных Штатов) все пошло не так. И Наоми, несколько раз за церемонию награждения повторившая "I am sorry", это, вероятно, почувствовала.

Я наблюдаю Серену на турнирах Большого шлема уже много лет, брала у нее интервью и могу сказать, что, в отличие от многих других теннисисток, всегда разговаривающих сквозь зубы, она удивительно преображается вне корта.

Она может быть очень грубой во время игры и удивительно доброжелательной и открытой за его корта. Будем надеться, она сможет урегулировать конфликт с Карлосом Рамосом.