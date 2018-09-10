Война в Сирии: кто контролирует Идлиб?

Провинция Идлиб на севере Сирии - последний крупный оплот противостоящих президенту Башару Асаду сил. Но до сих пор непонятно, кто именно ее контролирует.

Член парламента Сирии и сторонник Асада Фарез Шехаби сообщил Би-би-си, что в Идлибе сосредоточены до 100 тысяч "террористов, связанных с "Аль-Каидой" (деятельность которой запрещена на территории РФ)", из которых около 40 тысяч - "закаленные радикалы".

Неназванный генерал российской армии утверждает, что более 70% территории провинции находится под контролем "террористов".

Американские военные чины оценивают число боевиков в Идлибе в 20-30 тысяч человек. Специальный посланник ООН в Сирии Стаффан де Мистура недавно назвал цифру в 10 тысяч бойцов, так или иначе связанных с "Аль-Каидой", среди которых много иностранцев.

В Идлибе и прилегающих областях живет около трех миллионов человек. На протяжении последних семи лет тысячи жителей региона примкнули к вооруженной борьбе против правительства Асада, в том числе и вошли в состав связанных с "Аль- Каидой группировок, но большая частью сирийцев в Идлибе к конфликту отношения не имеют.

Достоверно неизвестно, какими силами располагает каждая из действующих в Идлибе группировок, и какие из них попадают в категорию террористических по классификации ООН.

Кто есть кто

Главными действующими силами в Идлибе считаются:

"Хайат Тахрир аль-Шам" (этот джихадистский альянс - наиболее свежая инкарнация "Фронта аль-Нусра", структуры "Аль-Каиды в Сирии, запрещенной в РФ);

Национальный фронт освобождения (союз повстанческих группировок, которые поддерживает Турция);

"Хуррас аль-Дин" (отделившаяся от "Хайат Тахрир аль-Шам" группировка, также союзник "Аль-Каиды");

Исламская партия Туркестана (джихадистская группировка, большинство в которой составляют китайские уйгуры, запрещена на территории РФ).

"Хайат Тахрир аль-Шам" - наиболее сильная группировка, контролирующая значительную часть Идлиба, включая столицу провинции и пограничный пункт в Баб-эль-Хаве рядом с Турцией.

В 2016 году "Фронт аль-Нусра" объявил о том, что разорвал формальные связи с "Аль-Каидой" и теперь будет называться "Джабат Фатех аль-Шам". Через год в новую структуру влились несколько мелких джихадистских группировок, и она стала называться "Хайят Тахрир аль-Шам".

Группировка утверждает, что не связана ни с какими иностранными силами, однако ООН, США и Турция считают, что она до сих пор связана с "Аль-Каидой", и внесли ее в список террористических организаций.

"Хайат Тахрир аль-Шам" - наиболее крупная и хорошо вооруженная группировка в Идлибе, и более мелкие группы так или иначе следуют ее примеру, даже если и заявляют о своей независимости", - говорит Тим Рипли, военный аналитик и автор книги об участии России в сирийском конфликте.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В провинции уже находится значительное число беженцев из других районов Сирии

Однако, добавляет он, все повстанческие группировки в Сирии состоят из разного рода альянсов и союзов, состав которых меняется едва ли не ежедневно.

Сколько их?

Хотя многие эксперты и призывают относиться к оценкам численности боевиков в Сирии с большой осторожностью, аналитик американского Института Ближнего Востока Чарльз Листер, говоря о "Хайят Тахрир аль-Шам", называет цифру в 12 тысяч боевиков.

Если добавить к ней силы верных группировке движений на северо-западе страны, получится около 20 тысяч бойцов, полагает эксперт.

Вторая значимая сила - это Национальный фронт освобождения Сирии, сформировавшийся из противостоящих "Хайят Тахрир аль-Шам" группировок в мае этого года.

В него входят как убежденные исламисты, в том числе "Ахрар аль-Шам" и "Бригады Нур аль-Дин аль-Зинки", так и несколько группировок, сражающихся под знаменами Свободной сирийской армии, которую западные страны считают "умеренной вооруженной оппозицией".

Сотрудник американского исследовательского центра Century Foundation Арон Лунд считает, что Национальный фронт освобождения держится на плаву главным образом благодаря турецкой помощи - деньгам, оружию и снабжению. Судьба этого альянса зависит от того, чем закончится участие Турции в сирийском конфликте.

"Хуррас аль-Дин" ("Защитники веры") - отколовшаяся от "Хайят Тахрир аль-Шам" группировка, которая, как полагают многие аналитики, теперь является новой структурой "Аль-Каиды" в Сирии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Авианалеты на отдельные города провинции уже начались

В Идлибе также сосредоточены многочисленные иностранные джихадисты, многие из которых воюют в союзных "Аль-Каиде" формированиях.

Одно из таких формирований - это Исламская партия Туркестана, главным образом состоящая из уйгурских бойцов-исламистов из китайской провинции Синьцзян. Они начали занимать позиции на севере Сирии с первых лет войны в стране.

Сирийский депутат Фарез Шехаби оценивает их численность (вместе с членами семей) в 10 тысяч человек. Однако Рафаэлло Пантуччи из британского Королевского объединенного института оборонных исследований считает эту цифру завышенной, полагая, что боевиков-уйгуров вместе с семьями не больше нескольких тысяч человек.

Считается, что в Идлибе находятся и другие иностранцы, в частности, чеченцы и узбеки, хотя их еще меньше. Точной статистики на этот счет нет.

Мирные жители

Значительное беспокойство вызывает сегодня судьба гражданского населения провинции.

Большинство из них - это беженцы из других районов Сирии, в том числе и эвакуированные перед наступлениями сирийской армии из зон, контролируемых повстанцами. Последние такие случаи - это наступления в провинциях Дераа и Кунтейра, а также в пригороде Дамаска Восточной Гуте.

В мае 2017 года Турция, Россия и Иран договорились создать в Идлибе так называемую "зону деэскалации", поэтому беженцы полагали, что будут находиться в относительной безопасности.

В ООН опасаются, что наступление правительственных войск на Идлиб, которого ожидают со дня на день, вынудит к бегству до 800 тысяч человек. Это почти в полтора раза увеличит количество сирийцев, нуждающихся в гуманитарной помощи - сегодня их насчитывается около двух миллионов.