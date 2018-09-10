Рубль заболел "летним гриппом". Почему дешевеет российская валюта

Доллар и евро в понедельник снова подорожали. Рубль дешевеет на фоне валютного кризиса в развивающихся странах и санкций. Кто главный проигравший?

Курс американской валюты к 17:04 мск на Московской бирже составил почти 70,35 рубля, а евро - почти 81,6 рубля.

Курс рубля к доллару с 1 июня к утру понедельника снизился на 11,3%, а в понедельник это падение усилилось примерно до 12%.

И российская валюта не единственная теряет в цене. Валюты развивающихся стран с начала года к утру 10 сентября подешевели на 7%, а рынки упали на 13%. Валютные кризис перекидывался от одной страны на другую.

Тому, что происходит на валютном рынке развивающихся стран, в Bank of America Merril Lynch придумали название - "летний грипп" (summer flu).

Лидером падения, по подсчетам Би-би-си, стало аргентинское песо, чья стоимость в долларах упала почти на 33% по сравнению с 1 июня. Следом идет турецкая лира с девальвацией почти в 28%.

Именно Аргентина и Турция стали центром валютного кризиса в развивающихся странах.

Помимо этих валют сильно просел в цене и южноафриканский ранд, подешевевший за лето и первую неделю сентября на 16%. Индийская рупия и бразильский реал девальвировались всего на 7,5% и 7,3%.

Что происходит с рублем?

Падение рубля началось в начале августа после того, как сенаторы США внесли в конгресс законопроект санкций против России, который сами же окрестили "санкциями из ада". В законопроекте сенаторы предлагают, например, ввести дополнительные ограничения на покупку российского госдолга и заморозить активы в США крупнейших банков.

Примерно через неделю после того, как стало известно о "санкциях из ада", госдепартамент США объявил о новом пакете санкций в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Посольство США в России назвало их "драконовскими". Эти санкции вступили в силу 27 августа.

Сейчас рубль находится под давлением во многом из-за возможного усиления санкционного режима, пишут экономисты "Нордеа-банка".

В пятницу пройдет заседание Банка России по ставке. В "Нордеа-банке" уверены, что если российская валюта продолжит дешеветь, то ЦБ может поднять ставку. В этом случае в конце недели рубль может немного укрепиться. Тем не менее, в банке ожидают, что в конце недели доллар будет стоить 70 рублей.

В Росбанке надеются, что будет реализован "мягкий" сценарий - конгрессмены решаться на более мягкие ограничительные меры, от которых экономика в целом не пострадает. В этом случае доллар в четвертом квартале упадет до 66 рублей.

В "Ренессансе Капитале" считают, что при мягком варианте санкций нерезиденты сократят свои вложения в ОФЗ до уровня второго квартала 2015 года, что приведет к дополнительному оттоку капитала и снижению курса рубля еще на 7-10% в 2019 году. Если ситуация будет развиваться по жесткому сценарию, а отток капитала будет выше, то рубль подешевеет еще на 14-18% в следующем году, прогнозируют в банке.

Почему падают валюты развивающихся стран?

Помимо санкций на рубль давит и валютный кризис на развивающихся рынках в целом.

Согласно докладу Bank of America Merrill Lynch, основные причины падения рынков таковы: возможность более быстрого повышения ставок ФРС США, а также торговые конфликты между США, Китаем и другими странами. Кроме того рост экономик развивающихся стран в последнее время замедляется, что приводит к обострению внутренних проблем.

Негативный внешний фон и замедление роста приводит к тому, что в экономике развивающихся стран начался эффект домино: сначала начали падать наиболее уязвимые из них, например, Аргентина и Турция, а затем все остальные, пишут эксперты банка.

Внутренние проблемы Турции связывают с высокой инфляцией и высокими ставками, из-за которых компании и банки занимают на внешних рынках. Лира начала дешеветь еще весной на фоне оттока инвесторов. В "Ренессансе Капитале" пишут, что страна попала в "негативную спираль": падение валюты провоцирует рост инфляции.

В Bank of America ожидают, что во втором полугодии экономика страны окажется в рецессии, а лира упадет еще сильнее, несмотря на повышение ставок турецким центробанком. Девальвация необходима стране, чтобы сокращать дефицит внешней торговли и сделать экономику более конкурентоспособной.

У Аргентины проблемы немного другие: аргентинское песо, по мнению экономиста "Ренессанса Капитала" Чарльза Робертсона, почти весь год было переоценено, а из-за этого конкурентоспособность экономики оказалось низкой. При этом в стране было высокое потребление, проблемы с торговым балансом и высокий уровень кредитной нагрузки, пишет экономист.

В Bank of America полагают, что проблемы Аргентины не столь тяжелые, как у Турции. А в следующем году экономика страны будет восстанавливаться. Кроме того, МВФ обещал выдать Аргентине кредит в 50 млрд долларов.