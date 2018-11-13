Секс будущего: умные мастурбаторы, роботы-любовники и виртуальное порно
В США истек срок действия мирового патента на "теледильдонику", который многие называли душителем индустрии секстеха. Это событие открыло дорогу стартапам, разрабатывающих гаджеты для чувственных удовольствий. Но готовы ли люди к сексу с роботами?
Безымянный патент 6368268 был оформлен 20 лет назад в США компанией TZU Technologies. Фирма позиционирует себя как "команду увлеченных новаторов", которые постоянно работают над новыми изобретениями.
Однако конкуренты прозвали TZU Technologies "патентным троллем" - ее разработки на рынке незаметны, зато широко известны ее судебные иски против других игроков. Только за последние три года TZU Technologies подавали в суд за нарушение патента на теледильдонику более десяти раз и полностью разорили несколько стартапов, пытавшихся проникнуть на рынок секс-технологий.
Теперь монополия на теледильдонику - технологию, используемую для секса между людьми на расстоянии - разрушена.
Теледильдонические гаджеты начинают производить компании в США, Британии, Голландии и Китае. Многие инвесторы полагают, что индустрия сексуальных игрушек, уже оцениваемая в $15 млрд, станет одной из самых быстрорастущих в мире.
Но далеко не все верят в то, что потребителям нужны инновации в постели. Психологи и сексологи убеждены, что в большинстве своем люди еще не готовы раздвинуть "горизонты сексуальности" и сделать секс-гаджеты частью повседневной жизни - наряду со смартфонами и соцсетями.
Мы опросили экспертов и инсайдеров индустрии секстеха, чтобы понять, какие тренды определят будущее секса, и пора ли нам готовиться к нашествию "сексботов".
Гаджеты для взрослых - в массы?
Почти все производители секс-гаджетов - такие как лондонская компания Mystery Vibe или голландские дилдостроители Kiiroo - стараются дистанцироваться от грубых анатомичных форм, которые нередко ассоциируются с порно и подвальными секс-шопами.
Современные игрушки для взрослых больше напоминают футуристические устройства из "Звездных войн". Они андрогинны, имеют нейтральные цвета, подсоединены к интернету и умеют говорить, а иногда и стонать, человеческим голосом. Их легко разбирать, заряжать и перевозить во время путешествий.
Разработчик Kiiroo Тоон Тиммерманс утверждает, что его технологии созданы для пар, которым нужно поддерживать тесные отношения на расстоянии - например, для военнослужащих, моряков или даже космонавтов. Кроме того, они могут оказать терапевтическое воздействие на тех, кто не способен заниматься сексом из-за инвалидности.
Приборы Kiiroo реагируют на прикосновения, меняют температуру и могут через веб соединять в произвольных комбинациях пользователей, находящихся в тысячах километров друг от друга.
Несмотря на планы Kiiroo сделать секс-гаджеты общедоступными, львиная доля их продукции закупается студиями, снимающими порнофильмы.
Лишь треть гаджетов приобретают обычные потребители для личных нужд. Похоже, до появления секс-гаджетов на полках районных супермаркетов все еще далеко.
Новые ощущения
Все больше компаний используют нейротехнологии и наноматериалы для того, чтобы не только разнообразить секс механически, но и усилить эмоциональные и тактильные ощущения.
На недавних соревнованиях по кодингу (хакатоне) в лондонском Голдсмит-колледже молодые изобретатели создали целый арсенал приборов, позволяющих расширить гамму ощущений во время сексуального акта.
Например, за счет электродов, которые стимулируют нервные окончания в разных частях тела, или VR-очков, позволяющих дополнить физические ощущения мощными визуальными переживаниями.
Впрочем, сложные приспособления не всегда нужны - могут подойти и привычные смартфоны.
Исследователь когнитивной психофизиологии Лиза Эвелин разработала мобильное приложение, позволяющее пользователям "гладить" отпечатки пальцев друг друга, заставляя телефон партнера вибрировать в унисон.
Белорусский предприниматель Дмитрий Михальчук создал комбинезон Teslasuit, который надевается на голое тело и передает весь спектр тактильных ощущений - смену температур, прикосновение, сжатие, удары или поглаживание.
Предприниматель считает, что костюм вместе со шлемом виртуальной реальности станет платформой, на которой пользователи смогут создавать "уникальные 4D переживания" - например, испытать прыжок с парашютом, поучаствовать в виртуальной драке или заняться сексом с партнером по компьютерной игре.
Соцсети объединяют
Более 40% американцев используют различные сервисы онлайн-знакомств. Среди молодых пользователей этот процент еще выше.
С появлением функции знакомств на Facebook многие эксперты заговорили об окончательной "нормализации" онлайн-свиданий.
Виртуальный секс станет логичным продолжением онлайн-общения между партнерами, считают эксперты. Пока функцию "сексуальных" обменов в веб-режиме предлагает сайт анонимных онанистов Chaturbate.
В будущем, считает организатор секс-хакатона Кевин Льюис, появятся популярные ресурсы, разрешающие партнерам подключать различные гаджеты к сети и заниматься любовью друг с другом с такой же легкостью, как мы сейчас делимся в чате эмодзи. Теоретически, заняться сексом можно будет и с виртуальным эмодзи.
Исследователь интернет этики Нил Браун считает, что это крайне опасный тренд.
Пользователи соцсетей часто становятся жертвами хакеров или недобросовестных компаний, собирающих личные данные. Что если информация о ваших онлайн-контактах станет достоянием общественности - или, скажем, хакеры взломают телевибратор?
Машины страсти
Пока умеющие мыслить секс-андроиды остаются художественным вымыслом - как, например, влюбляющийся в своего владельца полицейско-литературный алгоритм в романе Виктора Пелевина "iPhuck", или ожившая скульптура Галатея из мифа о Пигмалионе.
Но в недалеком будущем неизбежно появятся человекоподобные роботы, созданные для удовлетворения самых необузданных фантазий.
Профессор Кейт Делвин изучает проблему использования искусственного разума в сексе.
Она считает, что бояться секс-роботов не следует, но создавать их нужно намеренно абстрактными - как и современные секс-гаджеты.
"В противном случае нам придется решать сложные вопросы этичности эксплуатации "онлайн личности", гендерного равенства и меняющихся стандартов красоты", - поясняет Делвин. Сама она собрала коллекцию из сотен образцов современной сексуальной робототехники (в научных, по ее словам, целях).
Кейт убеждена, что сексботы станут незаменимыми друзьями человечества.
Они помогут внести "искринку" в отношениях между парами или составят компанию одиноким людям, уверена она.
Но для того, чтобы не остаться один на один с ненасытными сексуальными монстрами, нам нужно уже сейчас задуматься о том, как мы будем выстраивать отношения с роботами-любовниками. Просто выключить их из сети, вероятно, будет недостаточно.
Материал является частью спецпроекта Русской службы Би-би-си "Будущее секса".