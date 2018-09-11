СМИ России: россияне голосуют против ЕР от отчаяния

В обзоре российских газет за 11 сентября:

"Ведомости", "Коммерсант": россиянам оставили мало выбора

Газета "Ведомости", подводя итоги региональных выборов, разбирается в причинах неудачи "партии власти": формально, пишет газета, "Единая Россия" пока нигде не проиграла, но в четырех регионах из 22 предстоят вторые туры выборов губернаторов, а в трех единороссы впервые проиграли голосование по партийным спискам на выборах в местные парламенты.

Эксперты объясняют эти результаты негативным эффектом пенсионной реформы, которая стала главным раздражителем, и местной спецификой. Тренд работал на повышение результатов любой оппозиции, представленной в бюллетене, считает политолог Александр Кынев: "Мы давно предупреждали: рост протеста приведет к тому, что люди начнут голосовать даже за слабых, не готовых к управлению кандидатов - просто потому, что власть не оставляет им другого выбора".

Люди голосуют за любые партии, кроме "Единой России", от отчаяния - потому что не из кого выбирать, согласен политолог Федор Крашенинников. По его мнению, пенсионная реформа спасла местных руководителей и кандидатов "Единой России" от ответственности за скверные результаты партии: теперь они будут говорить, что это Кремль затеял пенсионную реформу, а они лишь поддерживали президента.

Победу всех кандидатов власти на губернаторских выборах Кремль считал неизбежной, пишет газета - ведь серьезных соперников у них нигде не было. Кроме того, был недооценен негатив, связанный с пенсионной реформой: посчитали, что выступление Путина исправило ситуацию с упавшими рейтингами, но оно лишь приостановило общую тенденцию, а не изменило ее, констатирует собеседник издания, близкий Кремлю. По его мнению, итоги выборов говорят о запросе на обновление: люди все меньше верят во власть и все больше нервничают.

В то же время ответственным за кампанию в администрации президента ничего не грозит, пишет газета: они сумеют найти объяснение происшедшему. Будут говорить, что все так и задумывалось, что именно таких процентов ожидали от "Единой России", а четыре вторых тура на губернаторских выборах - это торжество демократии, предсказывает один из собеседников газеты.

"Зачистив политическое пространство, власть получила в ответ протестное голосование за любого кандидата, кроме кандидата власти", - констатируют "Ведомости" в редакционном комментарии на эту же тему. Только на этот раз, считает издание, к таким действиям избирателей подтолкнула не уличная оппозиция, а сама власть.

"Правящий класс получил предметный урок, - пишет газета. - Невозможно игнорировать мнение миллионов людей, не вызывая их недовольства".

Главным бенефициаром в этой ситуации, пишет газета "Коммерсант" в редакционном комментарии отдела политики, стали коммунисты.

"В городах сильнее протестные настроения, и они отразились на выборах в гордуму", - приводит газета комментарий политолога Ростислава Туровского. По его словам, недовольство пенсионной реформой использовали и местные элиты.

"Коммерсант": референдум без перспектив?

О шансах коммунистов провести референдум по поводу повышения пенсионного возраста пишет газета "Коммерсант". По данным издания, за последние недели коммунисты уступили другим инициативным группам Воронежскую область, Севастополь, Татарстан и Краснодарский край. В каких-то регионах представители КПРФ подают в суд, в каких и не рассчитывают обжаловать решение избиркома.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал "Коммерсанту", что КПРФ ждет решения по всем 58 подгруппам, которые обратились в избиркомы, но уверен, что они также получат отказ.

"Мы пройдем этот путь до конца, потому что это хороший материал для Конституционного суда. Мы намерены оспорить то, что ЦИК может одобрять любое количество групп, а в регионах потом возможно создание лишь одной подгруппы", - рассказал газете Обухов.

Впрочем, ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что перспектив договориться у групп на самом деле нет.

"Есть политическое решение, что пенсионная реформа должна быть. Вопрос же, который предлагали коммунисты, означает отказ от этой реформы", - поясняет он.

"Граждане, в свою очередь, утрачивают интерес к идее референдума, потому что главным индикатором в этом вопросе был президент, а он уже выступил с видеообращением, в котором объявил о смягченном, но все же проведении пенсионной реформы", - говорит Алексей Макаркин.

РГ: трибуналы по "лайкам"

В России могут появиться специализированные суды для соцсетей, рассказывает "Российская газета". Речь идет о возможном создании судов, которые рассматривали бы дела в сфере социальных сетей и цифрового права. Газета называет их своего рода цифровыми судами или трибуналами по "лайкам".

Газета отмечает, что наказания за "лайки" и репосты в соцсетях сегодня - один из острых вопросов правовой практики. "Без преувеличения любой пользователь интернета оказался в зоне риска, так как на практике получается, что поставить в вину могут что угодно", - считает РГ.

Газета рассказывает, что в регионах есть дела даже за разжигание межполовой розни. В одном регионе завели дело на мужчину-женоненавистника. В другом - на феминистку, ругавшую всех мужчин.

"С чего вдруг правоохранительные органы стали защищать обиженных мужчин, не очень понятно, - рассуждает РГ. - Но можно предположить, что кто-то надеется получить новые звезды на погоны, записывая феминисток в экстремистки. Также и с женоненавистниками: если начать серьезно бороться с этим злом, может не хватить колоний, придется строить новые. Так ли необходимо государству в данном случае идти на траты или, может, поискать проблемы поважнее?"

"Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк, - приводит газета слова автора идеи - директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. - Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу".

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев согласился с тем, что проблема есть. "Практика по делам, связанным с привлечением к ответственности за размещение тех или иных материалов в сети интернет, безусловно, требует совершенствования", - сказал в беседе с корреспондентом РГ Владимир Груздев.

При этом идея создать специализированные интернет-суды небесспорна. По его мнению, возможно, будет достаточно развивать специализацию отдельных судей и создавать специализированные составы в рамках существующей системы судов общей юрисдикции.

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Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си