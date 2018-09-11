СМИ России: россияне голосуют против ЕР от отчаяния
В обзоре российских газет за 11 сентября:
- Избиратели наказали "Единую Россию" за пенсионную реформу
- Коммунисты собирают материалы в Конституционный суд
- В России могут появиться специальные суды для соцсетей
"Ведомости", "Коммерсант": россиянам оставили мало выбора
Газета "Ведомости", подводя итоги региональных выборов, разбирается в причинах неудачи "партии власти": формально, пишет газета, "Единая Россия" пока нигде не проиграла, но в четырех регионах из 22 предстоят вторые туры выборов губернаторов, а в трех единороссы впервые проиграли голосование по партийным спискам на выборах в местные парламенты.
Эксперты объясняют эти результаты негативным эффектом пенсионной реформы, которая стала главным раздражителем, и местной спецификой. Тренд работал на повышение результатов любой оппозиции, представленной в бюллетене, считает политолог Александр Кынев: "Мы давно предупреждали: рост протеста приведет к тому, что люди начнут голосовать даже за слабых, не готовых к управлению кандидатов - просто потому, что власть не оставляет им другого выбора".
Люди голосуют за любые партии, кроме "Единой России", от отчаяния - потому что не из кого выбирать, согласен политолог Федор Крашенинников. По его мнению, пенсионная реформа спасла местных руководителей и кандидатов "Единой России" от ответственности за скверные результаты партии: теперь они будут говорить, что это Кремль затеял пенсионную реформу, а они лишь поддерживали президента.
Победу всех кандидатов власти на губернаторских выборах Кремль считал неизбежной, пишет газета - ведь серьезных соперников у них нигде не было. Кроме того, был недооценен негатив, связанный с пенсионной реформой: посчитали, что выступление Путина исправило ситуацию с упавшими рейтингами, но оно лишь приостановило общую тенденцию, а не изменило ее, констатирует собеседник издания, близкий Кремлю. По его мнению, итоги выборов говорят о запросе на обновление: люди все меньше верят во власть и все больше нервничают.
В то же время ответственным за кампанию в администрации президента ничего не грозит, пишет газета: они сумеют найти объяснение происшедшему. Будут говорить, что все так и задумывалось, что именно таких процентов ожидали от "Единой России", а четыре вторых тура на губернаторских выборах - это торжество демократии, предсказывает один из собеседников газеты.
"Зачистив политическое пространство, власть получила в ответ протестное голосование за любого кандидата, кроме кандидата власти", - констатируют "Ведомости" в редакционном комментарии на эту же тему. Только на этот раз, считает издание, к таким действиям избирателей подтолкнула не уличная оппозиция, а сама власть.
"Правящий класс получил предметный урок, - пишет газета. - Невозможно игнорировать мнение миллионов людей, не вызывая их недовольства".
Главным бенефициаром в этой ситуации, пишет газета "Коммерсант" в редакционном комментарии отдела политики, стали коммунисты.
"В городах сильнее протестные настроения, и они отразились на выборах в гордуму", - приводит газета комментарий политолога Ростислава Туровского. По его словам, недовольство пенсионной реформой использовали и местные элиты.
"Коммерсант": референдум без перспектив?
О шансах коммунистов провести референдум по поводу повышения пенсионного возраста пишет газета "Коммерсант". По данным издания, за последние недели коммунисты уступили другим инициативным группам Воронежскую область, Севастополь, Татарстан и Краснодарский край. В каких-то регионах представители КПРФ подают в суд, в каких и не рассчитывают обжаловать решение избиркома.
Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сказал "Коммерсанту", что КПРФ ждет решения по всем 58 подгруппам, которые обратились в избиркомы, но уверен, что они также получат отказ.
"Мы пройдем этот путь до конца, потому что это хороший материал для Конституционного суда. Мы намерены оспорить то, что ЦИК может одобрять любое количество групп, а в регионах потом возможно создание лишь одной подгруппы", - рассказал газете Обухов.
Впрочем, ведущий эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что перспектив договориться у групп на самом деле нет.
"Есть политическое решение, что пенсионная реформа должна быть. Вопрос же, который предлагали коммунисты, означает отказ от этой реформы", - поясняет он.
"Граждане, в свою очередь, утрачивают интерес к идее референдума, потому что главным индикатором в этом вопросе был президент, а он уже выступил с видеообращением, в котором объявил о смягченном, но все же проведении пенсионной реформы", - говорит Алексей Макаркин.
РГ: трибуналы по "лайкам"
В России могут появиться специализированные суды для соцсетей, рассказывает "Российская газета". Речь идет о возможном создании судов, которые рассматривали бы дела в сфере социальных сетей и цифрового права. Газета называет их своего рода цифровыми судами или трибуналами по "лайкам".
Газета отмечает, что наказания за "лайки" и репосты в соцсетях сегодня - один из острых вопросов правовой практики. "Без преувеличения любой пользователь интернета оказался в зоне риска, так как на практике получается, что поставить в вину могут что угодно", - считает РГ.
Газета рассказывает, что в регионах есть дела даже за разжигание межполовой розни. В одном регионе завели дело на мужчину-женоненавистника. В другом - на феминистку, ругавшую всех мужчин.
"С чего вдруг правоохранительные органы стали защищать обиженных мужчин, не очень понятно, - рассуждает РГ. - Но можно предположить, что кто-то надеется получить новые звезды на погоны, записывая феминисток в экстремистки. Также и с женоненавистниками: если начать серьезно бороться с этим злом, может не хватить колоний, придется строить новые. Так ли необходимо государству в данном случае идти на траты или, может, поискать проблемы поважнее?"
"Мне кажется, сейчас принципиально важно посмотреть на тот массив дел, который у нас появился за последнее время, и отделить те, где репосты и мемы вели к негативным последствиям, и те, где это использовалось лишь для того, чтобы получить лайк, - приводит газета слова автора идеи - директора направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив Дмитрия Пескова. - Я допускаю, что в будущем нам в судебной системе придется выработать специализированные институты, которые будут накапливать соответствующую экспертизу".
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев согласился с тем, что проблема есть. "Практика по делам, связанным с привлечением к ответственности за размещение тех или иных материалов в сети интернет, безусловно, требует совершенствования", - сказал в беседе с корреспондентом РГ Владимир Груздев.
При этом идея создать специализированные интернет-суды небесспорна. По его мнению, возможно, будет достаточно развивать специализацию отдельных судей и создавать специализированные составы в рамках существующей системы судов общей юрисдикции.
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- "Эту власть ничего не спасет": сайт "Медуза" публикует интервью коммуниста Валентина Коновалова, который с большим отрывом выиграл у единоросса первый тур губернаторских выборов в Хакассии.
- "Глиняные ноги колосса треснули", - в статье под таким заголовком интернет-газета Znak.com пишет, что единый день голосования показал слабость "Единой России" по всей стране.
- "Либо мир, либо Идлиб": газета "Коммерсант" разбирается, почему Россия, Турция и США не могут договориться о судьбе северной сирийской провинции.
- В том, что заставляет рубль и российский госдолг дешеветь, разбирается портал rbc.ru.
Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си