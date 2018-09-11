Пресса Британии: лидеры ЕС пытаются спасти Терезу Мэй от Бориса Джонсона

В обзоре британской прессы:

Ради спасения Терезы Мэй лидеры ЕС готовы пойти на ее условия

Все британские газеты рассказывают о заявлении главного переговорщика по "брекситу" от Евросоюза Мишеля Барнье о том, что договоренности об условиях выхода Британии из ЕС могут быть достигнуты в ближайшие 6-8 недель. Это заявление привело уже к росту курса фунта.

По сведениям издания I (бывшая Independent), это заявление Барнье - часть операции "спасти Терезу", начатой лидерами европейских стран, опасающихся, что на октябрьской конференции Консервативной партии Борис Джонсон может добиться ее смещения с поста лидера партии.

Как сообщает газета, лидеры стран Евросоюза полностью осознают, что самый сложный момент для британского премьера может случиться 2 октября, когда Джонсон планирует обнародовать свой доклад, в котором обещает разбить в пух и прах условия "брексита", предложенные Мэй.

Один из собеседников издания в Брюсселе отметил, что европейские чиновники осознают оказываемое на Мэй давление со стороны евроскептиков и совершенно не ходят добавлять ей проблем. По его словам, ЕС не собирается менять "красную черту", но хочет действовать в рамках предложенной Мэй программы выхода.

Лидеры 27 стран ЕС встретятся на неформальном саммите в Австрии на следующей неделе, где Барнье получит новые инструкции для продолжения переговоров с Британией. Формально эти новые указания будут приняты на саммите в октябре. Саммит же по "брекситу" назначен на 13 ноября. Именно на нем предполагается прийти к согласию по деталям.

Далее предполагается, что Тереза Мэй предпримет попытку заручиться поддержкой парламента по этому варианту соглашения.

Впрочем, как отмечает издание, это ей будет сделать тем более сложно, что лейбористы, похоже, заняли позицию "никаких договоренностей", в то время как депутаты-брекситеры могут проголосовать против соглашения как слишком "проевропейского".

Если все же черновой вариант договора удастся провести через британский парламент, он должен будет еще получить одобрение Европарламента.

"Новичок" вместо благословения: новые подробности личной жизни Юлии Скрипаль

Daily Mail рассказывает неожиданно открывшиеся подробности жизни Юлии Скрипаль в последнее время перед отравлением, ставшие причиной ее роковой поездки в Британию к отцу.

Как стало известно газете из источников, которые она не указывает, Юлия Скрипаль приехала в Британию, чтобы попросить благословения своего отца на брак с 30-летним Степаном Викеевым, с которым она уже жила вместе долгое время.

По данным издания, Юлия продала бывшую московскую квартиру своего отца и купила двухкомнатную квартиру на шестом этаже многоэтажного дома на западе Москвы. Именно там она планировала жить после свадьбы с Викеевым и их двумя собаками.

Daily Mail цитирует слова руководителя ремонтных работ в квартире Скрипаль Дианы Петик, утверждающей, что Юлия заказала переоборудовать одну из комнат в детскую.

Зная, что ее отец не сможет приехать в Россию на свадьбу, Юлия села 3 марта на рейс "Аэрофлота" Москва - Лондон, чтобы лично сообщить отцу радостные новости и получить его благословение.

Daily Mail, ссылаясь на публикацию в New York Times, также рассказывает и о женихе Скрипаль. По данным американской газеты, Викеев якобы работает в засекреченной компании "Институт проблем современной безопасности", входящей в состав ФСБ России.

Организацией руководит его 61-летняя мать Татьяна. По данным издания, Викеев не пытался контактировать с Юлией или членами ее семьи после отравления в Солсбери и сейчас вместе с матерью скрывается в секретном месте под защитой российских властей.

Газета также цитирует слухи о том, что Викеева исходно использовали как "медовую ловушку", чтобы проникнуть в семью Скрипалей и приглядывать за Сергеем после того, как он был выслан в Британию в 2010 году в рамках обмена шпионами.

Другой источник издания утверждает, что у Сергея Скрипаля были претензии к потенциальному зятю, но о чем именно шла речь, никто не знает.

Цитирует газета и разговоры о том, что отношения с Юлией не одобряла и мать Викеева, потому что считала ее отца предателем.

По данным Daily Mail, Сергей и Юлия Скрипали в настоящее время находятся под защитой полиции в безопасном месте на территории Великобритании.

Женщины в Британии живут не очень долго

Газета Guardian рассказывает о неутешительных результатах анализа, обнародованного британским управлением здравоохранения. Как выяснилось, женщины в Британии имеют очень короткую продолжительность жизни по сравнению с другими странами ЕС.

По этому параметру Британия находится на 17-й позиции из 28.

Также исследование показывает, что женщины проводят приблизительно 20 последних лет жизни, страдая от различных болезней, в то время как мужчины - только 16.

По данным чиновников, в Британии больше, чем в других странах ЕС женщин, больных раком, особенно раком груди.

Не менее озабочены медики и тем, что больше всего женщин в Британии умирает в результате деменции и болезни Альцгеймера, и, как полагают, число женщин, умирающих от этих болезней будет только расти.