На пороге раскола? Москва и Константинополь спорят из-за Украины

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Встреча патриархов Московского Кирилла (слева) и Константинопольского Варфоломея на прошлой неделе не помогла предотвратить кризис в отношениях между двумя патриархатами

Русская православная церковь (РПЦ) заявляет о готовности разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если тот предоставит автокефалию (независимость) части украинского православия.

Глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) заявил об этом после того, как Константинополь объявил, что посылает в Киев своих экзархов для подготовки к созданию новой, независимой от РПЦ украинской церкви.

В Москве назвали этот шаг подлым и вероломным, а сторонники автокефалии в Киеве говорят, что предоставления церковной независимости можно ожидать уже в октябре этого года.

Би-би-си разбиралась в истоках этого конфликта и в том, к каким результатам может привести противостояние двух влиятельнейших патриархатов мирового православия.

О чем вообще спор?

В центре конфликта между Москвой и Константинополем - вопрос о будущем украинского православия.

Сейчас на Украине действуют три православные церкви. Лишь одна из них - церковь Московского патриархата (УПЦ МП), входящая в структуру РПЦ - признается другими православными церквями. Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и автокефальная церковь (УАПЦ) мировым православием не признаются, а в РПЦ их называют "раскольническими группировками".

В апреле этого года непризнанные церкви направили Константинопольскому патриарху Варфоломею прошения о предоставлении им автокефалии. Эти прошения поддержали президент и Верховная рада Украины.

Против украинской автокефалии резко выступили в Москве. РПЦ считает Украину своей каноничной территорией, а УПЦ МП - единственной церковью, которая может легитимно действовать в стране.

В Константинополе говорят, что в конце 17-го века передали территорию нынешней Украины Русской церкви во временное управление, а позже Москва незаконно "аннексировала" эти земли. Здесь намекают, что в связи с этим даже церковь Московского патриархата на территории Украины сегодня не является вполне каноничной.

Кроме того, эти два патриархата по-разному видят процедуру предоставления церквям автокефалии. Константинопольский патриархат, который еще называют Вселенским, исторически претендует на первенство в православном мире и считает, что может даровать церковную независимость своим единоличным решением. В Москве убеждают, что первенство Константинополя является формальностью, а решения об автокефалии должны принимать все существующие церкви сообща.

Почему этот конфликт обострился сейчас и кто такие экзархи?

В минувшую пятницу Константинополь издал короткое заявление, в котором сообщил, что "в рамках подготовки к предоставлению Православной Церкви на Украине автокефалии" в Киев направляются два экзарха (представителя) Вселенского патриархата.

По сути, это было первое официальное объявление Константинополя о намерениях даровать украинцам автокефалию - до того здесь ограничивались заявлениями, допускавшими неоднозначную трактовку.

Приезд же в Киев экзархов - тем более, этнических украинцев, епископов Константинопольского патриархата в США и Канаде - собеседники Би-би-си в киевских церковных и политических кругах назвали свидетельством того, что процесс предоставления украинскому православию автокефалии вышел на финишную прямую. Источники Би-би-си говорят, что миссией экзархов станет совместная с киевскими церквями и властью подготовка Объединительного собора, на котором, собственно, создадут новую церковь, которая получит томос об автокефалии (грамоту о независимости).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Одним из локомотивов создания на Украине независимой от Москвы церкви называют президента страны Петра Порошенко (справа)

В Москве на направление Константинополем экзархов в Киев отреагировали крайне критично - особенно учитывая, что это случилось всего через неделю после встречи патриархов Московского Кирилла и Константинопольского Варфоломея по украинскому вопросу.

Уже 8 сентября синод РПЦ выступил со специальным заявлением, в котором назвал этот шаг грубейшим попранием церковных канонов, запрещающих епископам одной поместной церкви вмешиваться во внутреннюю жизнь и дела другой церкви.

А глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион заявил, что возможное предоставление Вселенским патриархатом автокефалии "группе раскольников" может привести к расколу всего мирового православия.

"Каноническая церковь эту автокефалию не примет. Мы в Русской церкви, конечно, эту автокефалию не признаем. И у нас не будет иного выхода, кроме как разорвать общение с Константинополем", - заявил он.

Что такое "разрыв общения", которым грозит Константинополю РПЦ?

В уже процитированном интервью митрополита Илариона каналу "Россия 24" речь шла о том, что синод Русской церкви уже сейчас обсуждает ответные меры на шаг Константинополя. Иерарх РПЦ отказался конкретизировать, о каких именно мерах идет речь, чтобы "оставить нашим пока еще все-таки партнерам возможность одуматься и пересмотреть свои решения".

Тем не менее, наблюдатели отмечают, что гипотетический разрыв отношений между двумя самыми влиятельными патриархатами современного православия может иметь разные формы.

"Разрыв (отношений между патриархатами) бывает четырех уровней: не общаются только патриархи; не общаются все епископы двух церквей; нет общения у всего клира; не допускается совместная молитва даже мирян", - пишет православный публицист диакон Андрей Кураев.

О том, какую конкретно форму может приобрести нынешний конфликт Москвы и Константинополя по украинскому вопросу, пока что говорить сложно, митрополитом Иларионом были сказаны только самые общие фразы, отмечает бывший ответственный редактор "Журнала Московской Патриархии" Сергей Чапнин.

Тем не менее, если учесть его слова о том, что "средства церковной дипломатии исчерпаны", а также ряд других заявлений представителей РПЦ и церковных специалистов по украинскому вопросу, речь может идти о подготовке Москвой почвы для разрыва евхаристического общения между РПЦ и Константинопольским патриархатом, продолжает Чапнин.

Именно это в интервью телеканалу "Царьград" назвал "самым естественным и логичным ответом" на действия Константинополя профессор Православного Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко.

"Быть может, это их отрезвит", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Киеве говорят, что после создания новой, независимой от РПЦ церкви она будет действовать в стране параллельно с Московским патриархатом

Евхаристическое общение означает возможность совместно служить литургии священникам разных православных церквей и, соответственно, возможность верующим этих церквей принимать участие в богослужениях друг друга.

"Прекращение общения означает, что часть верующих отпадает от вселенской церкви, от вселенского православия", - говорит киевский религиовед Людмила Филипович.

Возможное решение о прекращении евхаристического общения с Константинополем большинство русских православных верующих даже не заметят, однако довольно болезненным оно будет для прихожан в Европе и Америке, где приходы Русской церкви и Константинопольского патриархата существуют в одном пространстве, отмечает Сергей Чапнин.

"Если это все-таки произойдет, то возникнет большой вопрос: если патриарх Кирилл и митрополит Иларион не смогли договориться с Константинополем, то почему из-за этого должна страдать вся церковь? Я не исключаю, что такое решение патриарха будет подвергнуто очень серьезной и очень резкой критике", - говорит Сергей Чапнин.

Прекращала ли раньше Москва общение с Константинополем?

Русская православная церковь уже прерывала евхаристическое общение с Вселенским патриархатом в 1996 году, когда Константинополь предоставил автономию части православных приходов на территории Эстонии.

Тогда разрыв между патриархатами продолжался несколько месяцев: сегодня в Эстонии сосуществуют две канонические православные церкви, а приходы сами выбирали, в чьем подчинении им находиться - Москвы или Константинополя.

Сегодня в Киеве на "эстонский прецедент" ссылаются, прогнозируя развитие событий в случае обострения конфликта между Москвой и Константинополем по украинскому вопросу.

"В Эстонии и у нас ситуации очень похожие. Москва тогда разорвала общение, но длилось это недолго: там увидели, что от такого разрыва больше страдают они сами", - говорит Би-би-си руководитель информационного управления непризнанной церкви Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря).

С другой стороны, собеседники Би-би-си в РПЦ говорят, что сравнение эстонской и украинской историй в принципе некорректно. В Эстонии речь шла о нескольких десятках приходов, расположенных в неправославной стране. На Украине же действуют более 12 тысяч приходов УПЦ МП, что составляет около трети церковных владений РПЦ. Киевские собеседники Би-би-си прогнозируют, что после создания независимой церкви весомая часть нынешних приходов УПЦ МП перейдет из подчинения Москвы в новую церковь. В РПЦ называют такие прогнозы безосновательными и предрекают, что формирование новой церкви приведет к массовому захвату храмов УПЦ МП и кровопролитию на Украине.

Кроме того, в Москве обращают внимание на геополитическое измерение нынешнего конфликта. Митрополит Иларион говорит, что РПЦ в корне не согласна с претензиями Константинополя на роль лидера, арбитра в современном православном мире, его особые права и привилегии.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption На территории Украины расположено около трети церковных владений РПЦ

А глава синодального отдела РПЦ по отношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда усматривает одну из причин нынешнего кризиса во влиянии на Константинопольский патриархат со стороны США.

Наконец, важным является и символическое значение создания признанной мировым православием украинской церкви. РПЦ и Россия ведут свою историю от крещения Руси киевским князем Владимиром, и здесь не горят желанием отдавать это наследие вновь созданной церкви.

"Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, ибо Киев - это духовная колыбель святой Руси, как Мцхета для Грузии или Косово для Сербии", - сказал патриарх Кирилл еще в ноябре 2016 года.

"Созданием независимой украинской церкви неоимперский проект России просто закрывается. Ведь если ее история не берет начало в Киевской Руси, князе Владимире, то от чего им вести отсчет? От Ивана Калиты и Золотой орды?" - говорит архиепископ Евстратий из УПЦ КП.

Поддержат ли РПЦ другие православные церкви?

Точного ответа на этот вопрос пока не знает никто. После того как Константинопольский патриархат получил прошения об автокефалии из Киева, его делегация объехала все полтора десятка существующих православных церквей и проинформировала их о намерении даровать украинской церкви независимость. Параллельно эти же церкви посещали и представители РПЦ: они убеждали коллег в том, что такой шаг Константинополя будет иметь пагубные последствия как для мирового православия, так и для самой Украины.

"Наша церковь проводила консультации со всеми поместными церквями… Мы получили практически от всего православного мира понимание и поддержку в этой ситуации", - заявил в понедельник в эфире канала "Россия-1" представитель РПЦ Владимир Легойда.

В РПЦ считают, что неканоничное предоставление украинскому православию автокефалии Константинополем может привести к расколу в мировом православии, а профессор Свято-Тихоновского университета Владислав Петрушко призывает в таком случае провести Всеправославный собор, "даже если он не будет полным", на котором "назвать вещи своими именами", фактически зафиксировав появление двух "православных вселенных".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты говорят, что разрыв отношений между РПЦ и Константинопольским патриархатом может привести как к расколу в мировом православии, так и к самоизоляции Москвы

С другой стороны, в Киеве обращают внимание на то, что ни одна из поместных церквей официально не выступила против создания новой независимой церкви.

Тем не менее, в Киеве говорят, что в случае, если Москва решится на разрыв отношений с Константинополем и призовет последовать ее примеру своих союзников среди православных церквей, за ней могут пойти Антиохийский патриархат, большая часть приходов которого расположены на территории Сирии, и Сербская церковь.

"Если процедура предоставления автокефалии будет соблюдена (Константинополем), церковно-канонических оснований для отказа признавать ее не будет - только политические. Полагаю, большая часть церквей займут или сторону Константинопольского патриархата, или нейтральную позицию: мол, это ваш конфликт, разбирайтесь сами", - говорит Би-би-си Сергей Чапнин.

Что будет дальше?

В РПЦ продолжают утверждать, что готовы к максимально жестким мерам в ответ на гипотетичное предоставление украинскому православию автокефалии: конкретные шаги сейчас якобы обсуждаются на синодальном уровне.

С одной стороны, позицию Константинопольского патриарха устами члена синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерея Андрея Новикова здесь называют "абсолютной, чистой ересью". С другой - демонстрируют готовность к компромиссу.

"Русская церковь до конца пытается сохранить мир и до конца уберечь своих братьев от каких-то непоправимых шагов", - говорит Владимир Легойда из синодального отдела по отношениям с обществом и СМИ.

В Киеве же уверены, что угроза разрыва отношений со стороны Москвы не приведет к любым задержкам в процессе получения украинским православием автокефалии, хотя и воздерживаются от конкретных прогнозов по поводу того, когда это может случиться.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Киевские сторонники автокефалии говорят, что независимая церковь на Украине может появиться уже до конца этого года

Принимать такое решение уполномочен синод Вселенского патриархата. Его ближайшее заседание намечено на 9-11 октября, и собеседники Би-би-си в Киеве говорят, что все формальности на пути к изданию томоса об автокефалии улажены.

Затем последует пауза - по оценкам источников Би-би-си, от двух недель до двух месяцев. За это время в Киеве должен пройти Объединительный собор, подготовкой которого займутся, в том числе, направленные Константинополем экзархи. В нем примут участие иерархи непризнанных украинских церквей, а также епископы УПЦ МП, которые еще в апреле направили патриарху Варфоломею индивидуальные письма с поддержкой идеи автокефалии. Собеседники Би-би-си в Киеве говорят, что такие письма написали около десяти иерархов Московского патриархата, их имена держатся в секрете из соображений безопасности.

Таким образом, киевские сторонники автокефалии уверены, что новая, независимая от Москвы православная церковь появится уже в этом году.