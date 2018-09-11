"Для нас этот суд уже мертв". США грозят санкциями Международному уголовному суду

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поведение американских военных в Афганистане - предмет разбирательства МУС

В настоящее время Международный уголовный суд (МУС) рассматривает дело о поведении американских военнослужащих в Афганистане, где они предположительно жестоко обращались с задержанными. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон назвал МУС нелегитимным и предупредил, что США будут делать все для защиты своих граждан.

США не входят в число стран, участвующих в работе Международного уголовного суда.

Что такое Международный уголовный суд?

Суд расследует военные преступления, преступления против человечества, геноцид.

Суд был учрежден на основе Римского статута, принятого в 1998 году, и начал свою работу 1 июля 2002 года.

Римский статут ратифицирован 123 государствами, включая Великобританию.

Некоторые африканские страны призывали к выходу из суда из-за несправедливого, по их мнению, отношения к африканцам.

Почему Джон Болтон выступает против суда?

Болтон долго время был последовательным критиком Международного уголовного суда. В своем выступлении в Вашингтоне он заострил внимание на двух темах.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Болтон сказал, что США никогда не присоединятся к МУС

Во-первых, Болтон говорил о прошлогоднем запросе прокурора МУС Фату Бунсуды, требовавшего полного расследования военных преступлений в Афганистане, к совершению которых тем или иным образом могли иметь отношение сотрудники вооруженных сил и разведслужб США.

В докладе МУС 2016 года говорится, что есть масса оснований полагать, что американские военные пытали людей в секретных тюрьмах ЦРУ на территории Афганистана, а правительство Афганистана и движение "Талибан" совершали военные преступления.

По словам Болтона, ни Афганистан, ни участники Римского статута не просили проводить такое расследование.

Но прокуроры МУС имеют право на самостоятельные действия, хотя любое судебное преследование должно получить одобрение коллегии судей.

Вторая тема, которую затронул Болтон, это намерение Палестинской автономии добиться разбирательства МУС по поводу действий Израиля в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Эту инициативу Израиль отверг как политизированную.

По словам Болтона, инициатива палестинцев стала одной из причин закрытия дипломатической миссии Палестинской автономии в Вашингтоне.

Что сказал Болтон:

существует угроза американскому суверенитету и национальной безопасности США

неэффективно работает система сдержек и противовесов, приводя к неоднозначным судебным решениям и безнаказанности

США не признают главенство кого-либо или чего-либо над американской конституцией

"Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем помогать работе МУС. Мы не будем присоединяться к МУС. Пускай МУС умрет сам по себе. После всего, что было, для нас этот суд уже мертв", - заявил Болтон.

Представитель Белого дома Сара Сандерс поддержала Болтона, сказав, что президент Трамп "использует все необходимые средства для защиты граждан страны и ее союзников от Международного уголовного суда",

Правообладатель иллюстрации The White House Image caption Президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш и Барак Обама по-разному относились к работе МУС

Какие шаги могут предпринять США?

Судьям и прокурорам МУС могут запретить въезд на территорию США, их активы в Соединенных Штатах могут быть заморожены.

"Мы будем к этим людям применять нашу систему правосудия. Мы поступим так же в отношении любой компании или государства, которые будут помогать МУС в преследовании граждан Америки", - сказал Болтон.

Как отреагировали в МУС?

В заявлении суда говорится: "Международный уголовный суд - это судебный институт, который работает в законных рамках, налагаемых Римским статутом, и привержен независимым и непредвзятым суждениям в рамках своего мандата".

Представитель правозащитной организации Human Rights Watch Лиз Эвенсон сказала в интервью агентству Франс пресс, что Болтон продемонстрировал "бессердечное пренебрежение жертвами зверских преступлений", и что Соединенные Штаты "больше беспокоятся о жестоком обращении с нарушителями прав человека, чем о беспристрастном правосудии".

Какие отношения у США и МУС были в предыдущие годы?

США подписали Римский статут в 2000-м году, когда президентом страны был Билл Клинтон, а уже в 2002-м отозвали свою подпись.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Суд начал свою работу в 2002 году

Изначально Билл Клинтон, подписывая документ, объяснил, что США не собираются ратифицировать Римский статут, пока в полной мере воочию не ознакомятся с работой Международного уголовного суда.

Администрация Буша-младшего под предлогом защиты своих военнослужащих полностью отказалась от участия в Римском статуте, назвав его нарушающим национальные интересы и суверенитет США.

Барак Обама был не против развития отношений с МУС, туда были отправлены американские наблюдатели, но к повторной ратификации статута это не привело.