Игрок на триллион: как новая российская AliExpress изменит рынок
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, оператор связи "Мегафон", Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций до конца первого квартала 2019 года закроют сделку по созданию новой компании в сфере онлайн-торговли. Компания AliExpress Russia может стать крупнейшим игроком на рынке онлайн-торговли России. Его объем оценивается в 1 трлн рублей.
О создании AliExpress Russia стороны объявили на Восточном экономическом форуме.
"Можно его называть лидером, можно его называть мейджором, гигантом, чемпионом. По моим оценкам, это будет лидирующий игрок. Игрок №1", - сказал генеральный директор Mail.ru Борис Добродеев, описывая новую компанию.
Сделка будет выглядеть так:
- У китайской стороны будет 48% в новой компании, у российской - 52%.
- РФПИ получит 13% в новой компании в обмен на инвестиции и через приобретение дополнительной доли СП у Alibaba Group.
- У "Мегафона" будет 24%. Их он получит в обмен на 10% акций в Mail.Ru, которые продаст Alibaba Group.
- Mail.Ru, в свою очередь, передаст свою площадку для покупок у китайских продавцов Pandao и деньги. Взамен получит 15%.
- AliExpress предоставит российский бизнес AliExpress и Tmall, а затем будет инвестировать деньги "и другие ресурсы", говорится в пресс-релизе РФПИ.
Как это будет работать?
"Пользователи в интернете проводят больше всего времени в социальных сетях. Это и российский, и мировой тренд. Таким образом, не покидая своей обычной среды обитания, смогут делать покупки", - сказал Би-би-си генеральный директор Mail.Ru Борис Добродеев, комментируя сделку.
У социальной сети "ВКонтакте" 97 млн пользователей, у "Одноклассников", также принадлежащих Mail.Ru, 71 млн человек.
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После того, как СП заработает, пользователи получат доступ к уникальному ассортименту товаров, как российских, так и иностранных потребителей, полагает Добродеев.
"Мы будем .гибки в вопросах интеграции продукта e-commerce в социальные сети. Мы не будем пользователям ничего навязывать. Мы будем представлять товары наших продавцов лишь в тех местах и в тех кейсах, где пользователю это действительно нужно", - сказал Добродеев Би-би-си.
"Мы всегда говорим, что у нас нет стратегии, высеченной из камня. Мы будем экспериментировать, будем смотреть", - добавил он.
Чем эта сделка важна?
Новая компания с китайским интернет-гигантом в акционерах выходит на разрозненный рынок, большая часть потребителей на котором предпочитают покупать товары в иностранных интернет-магазинах.
Объем трансграничной торговли в 2017 году вырос на 24%, посчитал аналитики "Ренессанс Капитала" Кирилл Панарин. По оценке президента Ассоциации компаний интернет-торговли Артема Соколова, россияне потратили на покупки за рубежом в 2017 году 374 млрд рублей. В этом году, по прогнозу Соколова, сумма может увеличиться до 450 млрд рублей.
Общий оборот электронной торговли в России составляет около 1 трлн рублей, сообщал ранее "Коммерсант" со ссылкой на заявление заместителя министра промышленности Виктора Евтухова.
В стране работает около 40 тысяч интернет-магазинов, 70% оборота приходится на 50 площадок.
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По данным "Ренессанс Капитала", лидером по числу пользователей на мобильных устройствах с системой Android остается китайский AliExpress, далее с большим отрывом следуют Pandao, Ozon.ru, Lamoda.Ru и Yandex Market. На компьютерах и ноутбуках AliExpress также самая популярная площадка, но отрыв меньше.
По словам Добродеева, у российской стороны цель - увеличить число людей, делающих покупки онлайн. "Сейчас проникновение e-commerce в России 3-4%, в Китае - 15-20%. Мы уверены, что существенно увеличим это проникновение", - сказал Добродеев журналистам.
Кроме того, российская сторона надеется, что новый проект позволит поддержать российских производителей товаров.
"Платформами Alibaba пользуются более 600 млн потребителей. Таким образом, у российского малого и среднего бизнеса появится доступ к рынку, в четыре раза превышающему численность населения России", - говорится в заявлении РФПИ.
Но удастся ли поддержать, еще вопрос, считает Соколов из Ассоциации компаний интернет-торговли. "Китайской платформе предлагают еще и деньги, ускорение доставки и другие условия, которые помогут ей еще сильнее закрепиться на российском рынке. В результате российским производителям станет просто невозможно конкурировать с китайскими", - сказал он Би-би-си.
Старший аналитик группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин, в свою очередь, считает, что "все стороны сделки выигрывают от нее".
"Alibaba получит большую телекоммуникационную экспертизу на нашем рынке. Mail.ru выиграет, потому что войдут в уже работающий бизнес, и им не нужно будет конкурировать с гигантом. У Mail.ru есть своя площадка Pandao, который развивался, но уступал AliExpress в позициях. Сейчас компании будут, по сути, развивать одну площадку вместе", - сказал Гущин Би-би-си.