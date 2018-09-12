Как джетлаги мешают чиновникам из Москвы управлять Дальним Востоком

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Владивосток иногда называют восточной столицей России. Но для столицы у него мало самостоятельности, ведь важные вопросы решаются в Москве. Большая разница во времени усложняет этот процесс: чиновники много летают и мучаются от джетлагов.

На Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке, четвертый год обсуждают развитие Дальнего Востока и сотрудничество России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И на каждом форуме спикеры, преимущественно из Москвы, с недовольством вспоминают о том, как далеко от столицы - центра принятий решений - находится Дальний Восток.

От Москвы до Владивостока более 6 тысяч километров по воздуху и более 9 тысяч километров по железной дороге. Разница во времени с Москвой - семь часов.

Замминистра экономического развития Сергей Горьков на форуме призвал изменить отношение к региону, чтобы Дальний Восток для России стал ближним. "Не дай бог", - грустно пошутил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Пока Москва спит, Приморье уже зарабатывает"

Шутки по поводу географической отдаленности одного из "приоритетных" для российской власти регионов появляются неспроста.

Традиционно значительная часть участников форума прилетают из европейской части России. После долгого перелета и смены часового пояса многие москвичи не могут скрыть усталости. А местные чиновники лишь посмеивались - в кои-то веки подстраиваться приходится не им.

Но форум проходит всего лишь три дня в году.

Все остальное время жителям восточной части России приходится ориентироваться на московское время, хотя разница во времени с российской столицей составляет от шести до девяти часов. Виной тому политическая централизация, при которой без одобрения Москвы иногда невозможно решить важные вопросы.

При этом федеральные чиновники обязаны уделять внимание развитию региона. Внимание Москвы к Дальнему Востоку проявилось еще 11 лет назад, когда президент Владимир Путин сообщил, что саммит АТЭС 2012 года будет проводится во Владивостоке.

После чего в регион потекли деньги. В 2012 даже создали специальное министерство по развитию Дальнего Востока. Оно стало первым ведомством, занимающимся вопросами одного конкретного региона. Спустя пять лет Путин и назвал "подъем Сибири и Дальнего Востока" национальным приоритетом на весь XXI век. На Восточном форуме в этом году он вновь повторил это.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Поезд из Москвы во Владивосток идет по самому протяженному железнодорожному маршруту в мире

В итоге некоторым чиновникам приходится много летать между Москвой и Владивостоком, и "коллеги выпадают иногда", говорит полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Но проблемы здесь никакой нет и бороться не с чем, считает он. Сам Трутнев уверяет, что не страдает от джетлагов - недомогания от смены часовых поясов.

"Это связано с восходом и закатом солнца и с формой нашей планеты. Ни то, ни другое пока, наверное, изменять не нужно. Пусть все будет как есть, а людям надо больше заниматься физической зарядкой. И тогда они будут хорошо себя чувствовать вне зависимости от смены поясов", - посоветовал Трутнев, заядлый спортсмен (полпред увлекается каратэ и автомобильными гонками).

Разница во времени - не проблема, говорит и временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Андрей Тарасенко. Пока Москва спит, Приморье уже зарабатывает, отшучивается он.

У министерства по развитию Дальнего Востока в самом начале было три штаб-квартиры. "Моя штаб-квартира будет одновременно располагаться и в Москве, и в Хабаровске, и во Владивостоке", - говорил теперь уже бывший министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Сейчас ведомство фактически работает круглосуточно, говорит первый замглавы министерства по развитию Дальнего Востока Сергей Тырцев. "Это необычная практика. Когда ты ставишь задачи коллегам на Дальнем Востоке, они, пока Москва спит, решают их. Утром приходишь - все готово", - радуется Тырцев.

Чиновник признает, что большое количество перелетов влияет на состояние организма, но "страна уже привыкла".

Когда министерство по развитию Дальнего Востока было только создано, оно почти в полном составе находилось в Хабаровске, и динамика его работы была значительно ниже, добавляет заместитель замминистра Александр Крутиков.

"Надо понимать, что все равно все ключевые решения принимаются в Москве", - констатирует он.

У губернаторов есть определенная самостоятельность в принятии большинства решений, а важные вопросы "не каждый час возникают", говорит избранный губернатор Магаданской области Сергей Носов. Тем не менее личного общения из-за большой разницы во времени действительно не хватает, признает он.

"Очные встречи и переговоры - их не заменит никакая телекоммуникация. Надо видеть партнера, ощущать энергетику, которая от него исходит. Это помогает в принятии решений, вселяет уверенность", - говорит Носов.

Антропология власти

Сейчас местные чиновники стали меньше летать на совещания в Москву после развития видеосвязи.

Но госслужащим на Дальнем Востоке все равно приходится подстраиваться под столицу, и задерживаться на работе ради таких совещаний, рассказывают Анастасия Карасева и Мария Момзикова из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Весной 2018 года антропологи отправились на Дальний Восток, чтобы исследовать, как такая разница во времени влияет на управление страной и на жизнь периферийных регионов в целом. Карасева провела месяц в Магадане, а Момзикова - во Владивостоке. Исследователи опросили в общей сложности более 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и сотрудники компаний.

Например, бывшая сотрудница приморской администрации (все интервью были анонимными) рассказала Момзиковой, что до появления видеосвязи чиновников часто отправляли на совещания в Москву. Встречи длиной два-три часа проходили в то время, когда во Владивостоке была ночь, и для приморских чиновников такие совещания зачастую проходили впустую из-за джетлага.

Видеосвязь помогла сократить количество таких командировок. Сейчас даже есть примеры, когда Москва подстраивается под Дальний Восток.

Например, заместитель министра строительства Андрей Чибис в конце июня рассказывал в "Фейсбуке", что проводил совещание с Магаданом по видеосвязи, потому что не было билетов на самолет. "В три часа ночи по Москве и в 11 утра по Магадану обсуждаем вопросы развития региона. Самое время - в ночь с пятницы на субботу говорить о великом", - писал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Восточный форум во Владивостоке, на который приезжают москвичи, проходит раз в год. В остальное время жители Дальнего Востока подстраиваются под Москву

Антропологи изучали в том числе влияние временной разницы на повседневный быт людей, а также не только рабочие, но и родственные и дружеские связи. Поскольку идет устойчивая миграция людей с Дальнего Востока, то у многих местных жителей есть родственники и друзья в европейской части России. Это привело к тому, что жители восточных регионов знают время по двум часовым поясам.

Похожее исследование в 2016 году провел центр городской антропологии КБ "Стрелка". Как выяснили ученые, жители Дальнего Востока недовольны тем, что им приходится подстраиваться под европейское время.

Игры со временем

Чиновники ранее предпринимали попытки "приблизить" восточные регионы разными способами. Например, в 2014 году дума Магаданской области попросила президента России перевести субъект федерации в другой часовой пояс, чтобы разница с Москвой уменьшилась на один час. В обращении депутатов говорилось, что это повысит "эффективность и оперативность" взаимодействия федерального центра с местными властями.

В июле 2015 года правительство области провело социологический опрос и выяснило, что население против смены часового пояса. 57% опрошенных высказались за то, чтобы Магадану вернули старое время, то есть московское время плюс 8 часов.

В итоге Москва в 2016 году позволила Магадану вернуть старое время. Депутат областной думы Степан Азнаурьян говорил тогда, что дума прежнего созыва погорячилась, сменив часовой пояс в надежде на то, что это приблизит регион к Москве.

Решить проблему с часовыми поясами порой предлагают и другим способом - не регионы приближать к столице, а столицу перенести на Дальний Восток.

К примеру, в августе 2017 года с таким предложением к Путину обратился председатель наблюдательного совета российского Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Он предлагал перенести столицу за Урал - в Сибирь или на Дальний Восток. Его предложения назывались "Доктрина размосквичивания".

Перенести столицу в Сибирь ранее предлагал и российский миллиардер Олег Дерипаска.

Но такие предложения обычно даже не обсуждаются всерьез.