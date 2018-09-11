Автор карикатуры на Серену Уильямс обвинен в расизме

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Серена Уильмс проиграла в финале US Open 20-летней японке Наоми Осаке

Австралийского карикатуриста Марка Найта, изобразившего Серену Уильямс во время скандального матча в финале US Open, обвиняют в расизме и сексизме, но он утверждает, что просто отобразил безобразное поведение теннисистки.

На картинке разъяренная Серена прыгает над сломанной ракеткой, а рядом лежит детская соска (в ходе конфликта с судьей на вышке Уильямс несколько раз повторила, что она - мать).

Многие критики Найта сочли, что карикатура полна стереотипов расистского толка. Кому-то также не понравилось, что цвет кожи японки Осаки на картинке гораздо светлее, чем есть на самом деле, и она выглядит почти блондинкой.

Отец Наоми - гаитянин, и в жизни она намного смуглее, чем большинство японцев.

Карикатура Найта была опубликована в понедельник в самой популярной австралийской газете Herald Sun.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption "Цель моей карикатуры - просто изобразить Серену в момент истерики. И больше ничего", - сказал Марк Найтли

Изображенный на карикатуре судья на вышке говорит японской теннисистке: "Может, ты просто дашь ей выиграть?"

И сам художник, и редактор издания Дэймон Джонстон настаивают, что ничего расистского или сексистского в изображении нет, но она отображает неспортивное поведение Уильямс, оскорблявшей судью на вышке.

"Карикатура высмеивает безобразное поведение легенды тенниса. Мы все полностью поддерживаем Марка", - написал Джонстон в своем "Твиттере".

Социальные сети, между тем, полны сообщений возмущенных пользователей, в числе которых и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

"Вам успешно удалось низвести одну из величайших спортсменок современности до комичного расистско-сексистского образа и обезличить вторую великую спортсменку. Молодцы," - написала Роулинг.

Некоторые сравнивают карикатуру австралийца с популярными в прошлом глумливыми изображениями афро-американцев.

"Вы не могли быть еще более расистами, даже если бы постарались. А вы очень старались. Огромные губы, подчеркнуто большие части тела, намекающие на чрезмерную мужественность Серены… В следующий раз просто используйте какую-нибудь картинку 1800-х годов. Никто и не заметит разницы между тем расизмом и вашим", - гласит это пост.

"Мир сошел с ума"

Национальная ассоциация чернокожих журналистов США заявила, что карикатура "отвратительна по многим статьям".

"Она не только наполнена расистскими и сексистскими смыслами в отношении обеих женщин, но еще и изображение Серены подозрительно напоминает Самбо", - говорится в заявлении ассоциации.

Мальчик Самбо - персонаж детской книги 1899 года "История маленького чернокожего Самбо", в которой чернокожие герои изображались с насмешкой. Например, мама главного героя Чернокожая Мамбо пользовалась ярко-красной помадой. С тех пор большие красные губы считаются уничижительной деталью образа чернокожей женщины.

Марк Найт заявил, что не видел эту книгу и ее иллюстрации, и что мир просто сошел с ума.

"Цель моей карикатуры - просто изобразить Серену в момент истерики. И больше ничего", - сказал он в интервью австралийской телерадиовещательной корпорации ABC.

Он также отверг утверждения, что никогда не стал бы изображать подобным образом мужчину, и в доказательство поместил в "Твиттере" карикатуру на австралийского теннисиста Ника Кирьоса, также известного хамскими выходками на корте.

К сожалению, мы не можем опубликовать эту карикатуру, так как во вторник днем аккаунты Марка Найта в "Твиттере" и "Фейсбуке" были заблокированы.

Кирьос под прицелом

Ник Кирьос начал профессиональную карьеру сравнительно недавно, в 2012 году, и кроме довольно успешного выступления сразу прославился весьма распущенной манерой поведения.

Правообладатель иллюстрации AlLSPORTS Image caption Ник Кирьос часто вступает в перепалки с линейными и судьей на вышке

Один из самых громких скандалов произошел в 2015 году. В ходе одного из матчей Уимблдонского турнира Кирьос несколько раз пререкался с судьей, а несколько подач соперника оставил вовсе без внимания, даже не попытавшись их отбить.

Позже, комментируя эту игру по просьбе одного из австралийских каналов, олимпийская чемпионка по плаванию из Австралии Дон Фрейзер в прямом эфире заявила, что поведение теннисиста на Уимблдоне ей отвратительно и что "ему следует вернуться туда, откуда приехали его родители".

Кирьос родился в Канберре и выступает под австралийским флагом, его отец этнический грек, а мать родом из Малайзии.

Комментарий Фрейзер вызвал бурю возмущения в соцсетях, и через несколько часов она принесла теннисисту публичные извинения.

Расизм по-австралийски

По мнению некоторых социологов, проблема Найта в том, что он выбрал жанр карикатуры, долгое время носивший отпечаток расизма во многих странах мира.

"Автор, возможно, даже не понимает, что его собственное видение мира было сформировано под воздействием расистских взглядов, исторически имевших место в Австралии", - сказал Би-би-си профессор Технологического университета Сиднея Эндрю Якубович.

По его словам, в австралийских мультипликации и карикатуре десятилетиями существовала традиция изображать этнические меньшинства, в том числе аборигенов, выпячивая их отдельные части тела. Это должно было заставить публику смеяться.

Обвинения в расизме звучат в адрес Найта не в первый раз. В августе этого года он подвергся критике за карикатуру, на которой изобразил безликие черные силуэты, дерущиеся в метро Мельбурна.

Своей работой он хотел привлечь внимание к общественно-политическим спорам об афро-австралийских уличных бандах, которые продолжают совершать преступления, пока в верхах спорят о том, как решить эту проблему.