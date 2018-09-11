Тайфуны и пенсии: что помешало назначенцу Путина выиграть выборы

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klementyev/TASS Image caption Путин назначил и поддержал кандидата Тарасенко, но это кандидату не помогло

Приморский край стал одним из четырех регионов, где поддержанный Владимиром Путиным кандидат не выиграл в первом туре губернаторских выборов. Би-би-си выясняла, что же помешало кремлевскому ставленнику Андрею Тарасенко.

"Мне необходимо чистить реки, поднять грунт… Посчитать ущерб этих карасиков… Я бегаю за этой речкой, которая меняет русло, постоянно меняю программы", - врио губернатора Приморского края сбивчиво рассказывает президенту Путину о ликвидации последствий стихийных бедствий. Идет заседание Госсовета. На следующий день, после того как Тарасенко не смог победить в первом туре.

Путин сдержанно отвечает самому губернатору, но потом на заседании раздраженно отчитывает сразу нескольких министров за плохую подготовку к встрече.

Еще два месяца назад Путин лично встречался с Тарасенко, назначенным врио в октябре 2017 года, и поддержал его на выборах. Президент встречался и с другими губернаторами перед выборами. Но приморскому это не помогло.

Развитие Приморья и острова Русский российские чиновники неоднократно называли одной из своих главных целей. Именно в Приморье проходит Восточный экономический форум - один из немногих, куда президент приезжает лично. А построенный мост через Босфор Восточный Путин называл одним из символов России. У Дальнего Востока даже есть собственное министерство и профильный вице-премьер.

Позже Путин скажет, что второй тур - это "нормальное дело". Несмотря на то, что за последние шесть лет только один из назначенных им врио губернатора вынужден был участвовать во втором туре выборов.

"Ты замажешь чирий замазкой, а он потом как даст!"

"Как я мог к чему-то готовится? Я же первый раз, я с людьми первый раз встречаюсь. Я все обсуждаю честно, открыто, я так привык. Ведь как бывает - вот ты замажешь чирий замазкой, а он потом как даст!" - Тарасенко объясняет корреспонденту Би-би-си, что вообще не прогнозировал второй тур.

На следующий день после Госсовета он уже приободренный ходит по площадке Восточного экономического форума. Чиновники расписывают бизнесу плюсы инвестиций в Дальний Восток, а сам врио губернатора подписывает соглашение в компании вице-премьера Юрия Трутнева.

Правообладатель иллюстрации urii Smityk/TASS Image caption Кандидат Тараснеко уверенно говорит о своей победе

"Победите?" - здоровается с губернатором один из участников форума. "Конечно", - отвечает Тарасенко.

Тарасенко провел в Приморье только детство, до восьмого класса, и для края он скорее "варяг".

Молодым его назвать сложно, но под ставшее популярным определение новых путинских назначенцев без политического опыта "технократ" он вполне подходит: работал в "Росатоме", в Федеральном агентстве по водным ресурсам и в "Росморпорте".

Его кампания похожа на выборы других губернаторов. Билборды, которыми уставлена вся дорога от аэропорта Владивостока до кампуса Дальневосточного федерального университета, где проходит форум.

Официальным главой штаба Тарасенко пригласил экс-главу МЧС Владимира Пучкова. Губернатор постоянно мелькал в теленовостях - вот он в порту дает интервью, вот он на предприятиях в Уссурийске, а вот отчитывает мэра Партизанска.

От предвыборных дебатов Тарасенко отказался - представители его штаба объяснили это тем, что губернатор отдал эфирное время другим кандидатам ради развития конкуренции.

Близкий к его штабу политический консультант Руслан Модин говорит, что второй тур считали маловероятным и в целом в штабе были уверены в победе. Что же пошло не так?

"Я живу морем, а у меня рыба уходит"

"Вы слышали, как он вчера перед Путиным говорил? Про карасиков? Выражение лица президента видели? Мне кажется, ему самому уже стыдно, что он его поддержал", - смеется над конкурентом 37-летний депутат заксобрания от КПРФ Андрей Ищенко, который и будет конкурировать с Тарасенко во втором туре.

У врио губернатора большие проблемы с публичностью, признают и его оппоненты, и сторонники. "Это очень простой человек, он не умеет выступать", - сказал Би-би-си руководитель одного из крупнейших местных СМИ, попросивший об анонимности.

Тарасенко действительно говорит сбивчиво. Вот, например, как он описывал проблемы в рыбной промышленности на встрече с Путиным в июле: "Я живу морем, а у меня рыба уходит. Уходит, потому что появляются богатые, скупают [квоты], и результат: у меня скоро рыбы не будет, потому что вся будет или в Москве, или на северах".

А вот как он объяснял на встрече с избирателями необходимость повышения пенсионного возраста: "Сегодня по пенсиям нужна реформа, она всем необходима. У меня даже родители по 7 тысяч рублей получают. Хочу помочь им, но они гордые и не хотят брать деньги.... Сегодня нам тоже надо помочь им".

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk\TASS via Getty Images Image caption Выборы губернатора Приморья будут теперь не только 9 сентября

"Тарасенко не является много и красиво говорящим трибуном, он не такой. Возможно, приморцы просто пока его не понимают и не принимают, так как он не очень публичный политик, ему это не привычно", - описывает кандидата работавший со штабом Тарасенко политконсультант Модин.

"Многие его высказывания и действия вызывали критику. Проблема была с имиджем и позиционированием", - говорил ранее Би-би-си политолог Константин Калачев.

Собеседник Би-би-си, близкий к администрации президента и знакомый с ведением региональных кампаний на этих выборах, в свою очередь, рассказывал, что ситуация у Тарасенко давно была нестабильная: "Его предупреждали, что коммунист Ищенко - фигура опасная. Но вопрос не решили".

"Я адекватный, я готов работать с Владимиром Владимировичем"

37-летний Ищенко, теперь уже главный конкурент Тарасенко, хоть и не получил сверхрезультат - в первом туре он набрал чуть более 20%. Но чувствует себя уверенно.

"17 сентября выиграю именно я. Тут территория не принимает назначенцев из Москвы. А я тут родился, живу, работаю, я не пустослов, - говорит кандидат. - Мы, дальневосточники, другие. У меня здесь дети. А у него дочь где? В Англии!"

Правообладатель иллюстрации VLKPRF.RU Image caption 37-летний коммунист Андрей Ищенко - выходец из бизнеса

Кандидат от КПРФ смело выступает в предвыборных роликах, на телевидении и на митингах. Он обещает сделать рыбу доступной для жителей Приморья и призывает рожать детей, чтобы избежать демографической катастрофы.

Ищенко критикует распределение федеральных инвестиций: "Вот, например, инвестируют в новый музей. А зачем нам новый, если у нас старые не ремонтируются? Сейчас весь город вылизали к ВЭФ, а выйти за пределы - жуткие дороги, развал".

Кандидат уверен, что если бы Путин увидел ситуацию в регионе, а не узнавал бы о происходящем на совещаниях, он поддержал бы его, а не Тарасенко: "Но ему просто, наверное, не показывают. Скажу честно, если мы еще на пять лет отдадим власть, люди отсюда просто уедут".

"Я - крайне адекватный, я готов работать с Владимиром Владимировичем", - описывает он свои перспективы в разговоре с Би-би-си.

"Жители скрывали свое недовольство"

Впрочем, успех Ищенко и местные жители, и политологи объясняют протестным голосованием.

Приморский край всегда показывал не самые высокие для власти результаты голосования. На президентских выборах в марте 2018 года и явка, и результат Путина оказались на 10% ниже среднего по стране. Именно во Владивостоке оказалось самое большое количество участков, где победил не Путин, а кандидаты от КПРФ и ЛДПР.

При общем протестном настрое концовку кампании осложнили тайфуны "Сулик" и "Джеби", которые обрушились на Приморье в августе.

Для Владивостока это не редкость и город с такими погодными условиями справляется нормально, объяснили Би-би-си несколько жителей, но вот для мелких населенных пунктов, особенно не побережье, это большая проблема. За последние недели из-за осадков в регионе затопило жилье нескольких тысяч человек.

Однако главным спусковым крючком, который вызвал протестное голосование, стало объявление о повышении пенсионного возраста. "Тут никакая социология не смогла оперативно отразить этот момент, так как жители попросту скрывали свое недовольство, не выходили на улицы, но высказались именно в день голосования", - жалуется политконсультант Модин.

Буквально за день до приезда президента во Владивостоке прошла акция против реформы, которую организовали сторонники оппозиционера Алексей Навального - на нее, правда, вышли только несколько десятков человек.

Свои митинги против пенсионной реформы созывал и Ищенко: он критиковал это решение на протяжении всей кампании и считает это одной из причин своего хорошего результата.

22-летний житель Владивостока Никита, студент, сторонник Навального, рассказывает Би-би-си, что после решения поднять пенсионный возраст его поддержали даже родители, "которые всегда были против митингов": "Даже сказали, что пошли бы сами. Когда мы шли по улицам, все бабушки кричали нам вслед о том, что мы молодцы".

Никита даже написал рэп, посвященный поднятию пенсионного возраста: "О боже, как же дико их бесит, что я мог пополнять их кошельки еще лет десять. Так и не дожив до пенсии, но моя смерть в этой песне - это месть им".

Правообладатель иллюстрации Yurii Smityk/TASS Image caption Команда врио губернатора считает, что волноваться по поводу второго тура не стоит

Губернатор о влиянии пенсионного фактора на исход выборов говорит не очень определенно. По его словам, споры по поводу повышения пенсионного возраста позволяют определить, есть ли "диалог между властью и обществом".

Тарасенко по-прежнему уверен в своей безоговорочной победе. "Результат говорит сам за себя - одобряют и очень многие, - начинает объяснять он. - Считаю выход во второй тур голосования по выборам губернатора отличной возможностью еще раз проговорить со всеми жителями программу развития края".

"Андрей Владимирович не стал устраивать из второго тура трагедию", - поясняет политконсультант Модин. А источник в федеральном руководстве "Единой России" сказал Би-би-си, что у Тарасенко во втором туре проблем не возникнет. В отличие от других трех врио губернаторов.