Ученые: здоровое питание сохраняет воду на планете

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Согласно последним исследованиям, сокращение потребления мяса может сохранить до 10% воды, расходуемой на производство продуктов питания.

Переход на сбалансированную диету выгоден всем, утверждают исследователи. Население планеты в результате сделалось бы более здоровым, а расход воды - наиболее ценного естественного ресурса - сократился.

"Идея в том, что если вы выбираете здоровое питание - вне зависимости от того, вегетарианец вы или едите мясо - это не только благотворно сказывается на состоянии вашего организма, но и будет иметь позитивные последствия для окружающей среды, поскольку в результате снизится количество воды, расходуемой при производстве продуктов питания", - говорит доктор Дэви Ванам из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии в Испре, Италия.

О чем рассказали результаты исследования

Расход воды при производстве пищевой продукции (местной или импортной) составляет в Великобритании в пересчете на душу населения 2 757 литров в день. Для сравнения, в Германии это 2 929 л, а во Франции - 3 861 л.

Переход на сбалансированный здоровый рацион, включающий мясные продукты, снизил бы этот показатель на 11-35%.

Диета, в которой мясо заменяется рыбой, а животные жиры растительными маслами (так называемая пескетарианская диета), снизит расход воды на 33-35%.

При вегетарианском рационе, исключающем рыбу, мясо и животные жиры, потери воды уменьшатся на 35-55%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Состояние запасов питьевой воды на планете и так вызывает тревогу, но ситуация еще больше ухудшается с ростом населения Земли, переменой образа жизни и климатическими изменениями.

Хорошо знакомые многим из нас призывы меньше стоять под душем и выключать воду во время чистки зубов - это отчаянные попытки добиться снижения расхода воды.

Но мало кто из нас задумывается об огромном количестве воды, которая тратится при выращивании мясных пород скота. Производство масла, сахара и жиров также требует больших водных затрат, в то время как выращивание овощей и фруктов намного более эффективно и экономично.

"Если посмотреть на многие страны, то окажется, что расход 3 000 - 4 000 литров воды в день на душу населения - это обычный показатель. Это совершенно немыслимые объемы, если сравнить их с тем количеством воды, которое мы ежедневно расходуем дома" - говорит доктор Ванам.

"Показатели оказались в целом аналогичными в трех странах, подтверждая тезис о том, что люди в Европе едят слишком много красного мяса, сахара и жиров, пренебрегая фруктами и овощами", - добавил он.

Исследования, проводившиеся в Великобритании, Германии и Франции, были опубликованы в журнале Nature Sustainability. Они базировались на данных о расходах воды для имеющихся и рекомендованных рационов с учетом местной специфики.

Авторы исследования говорят, что поощрение людей к переходу на здоровое питание не должно ограничиваться призывами, но также включать в себя финансовые стимулы, такие как повышение налогообложения для производителей продуктов, вредных для здоровья, с целью повышения спроса на здоровую пищу.