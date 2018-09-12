СМИ России: в дыре в корпусе "Союза" "Роскосмос" разглядел след США

В обзоре российских газет за 12 сентября:

"Коммерсант": удар по российско-американским отношениям в космосе

Американские астронавты могли преднамеренно просверлить отверстие в космическом корабле "Союз МС-09", чтобы как можно скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на расследование специальной комиссии "Роскосмоса".

Если эта версия, считающаяся приоритетной, подтвердится, то по российско-американским отношениям в космосе будет нанесен сильнейший удар, считает издание.

Расследование нештатной ситуации, связанной с утечкой воздуха из транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09", проводят специалисты во главе с и. о. первого замгендиректора госкорпорации Николаем Севастьяновым. Инцидент на МКС произошел в ночь на 30 августа, когда на пристыкованном к станции корабле начало падать давление. В бортовом отсеке была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм.

Российские космонавты, получив команду из ЦУПа, заделали отверстие специальным герметиком. По горячим следам было выдвинуто несколько версий: попадание микрометеорита, производственный брак (якобы отверстие было просверлено еще на Земле). Но специалисты, опираясь на документацию и снимки, установили, что дыра образовалась не с первой попытки - вокруг нее видно несколько точек, образованных вследствие секундного касания сверла.

Приоритетная версия комиссии "Роскосмоса" будет связана с преднамеренными действиями американских астронавтов, попытавшихся спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю из-за болезни одного из членов экипажа, утверждает высокопоставленный собеседник.

"Роскосмос" уже обратился в NASA с просьбой оказать содействие в расследовании ЧП: специалисты запросили у американцев копии записей с видеорегистратора, а также все медицинские показания астронавтов. Шансы на их получение крайне малы, поскольку эти сведения относятся к врачебной тайне, признается отраслевой собеседник издания.

Если версия найдет свое подтверждение, то для российско-американских отношений в космической отрасли наступят не самые приятные времена, говорит источник газеты, близкий к "Роскосмосу": "Весьма вероятно, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече Дмитрия Рогозина (генеральный директор "Роскосмоса") и главы NASA Джима Бранденстайна, которая запланирована на космодроме Байконур 11 октября".

"Ведомости": партия власти снижает критерии "убедительности"

"Единая Россия" предложила новые, кризисные критерии убедительной победы на выборах - треть голосов, пишут "Ведомости". Кризисной социально-экономической ситуации и проведению в ней выборов посвящен доклад Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), который комментирует газета.

6 сентября в России прошли региональные выборы, и по их итогам "Единая Россия" показала худший результат за 11 лет - проиграла голосование по партийным спискам в трех регионах, а еще в четырех губернаторы-единороссы не смогли победить в первом туре.

Ситуация на выборах диктует новые критерии успешности результатов для партии власти, поясняет гендиректор АПЭК, член высшего совета "Единой России" Дмитрий Орлов: "По крайней мере для кампании 2019 года эти критерии будут актуальны, потому что выборы проходят в достаточно напряженных условиях - социально-экономическая ситуация, оценка населением своего положения, текущая повестка. Вряд ли произойдут существенные изменения".

Сегодняшнюю ситуацию Орлов сравнивает с началом 2000-х голов. Факторами риска для партии власти стали тесная ассоциация с губернаторами, имеющими заметный антирейтинг (Хакасия, Ульяновская и Владимирская области), и исторически высокий уровень поддержки оппозиции на фоне "красного" административного ресурса и формирования элитной коалиции вокруг КПРФ (Иркутская область).

Среди субъектов, где выбирали губернаторов, эксперты выделили группу "регионов второго тура" - Хакасия, Приморский и Хабаровский края, Владимирская область. Там итоги выборов связаны с традиционно высоким уровнем протестных настроений.

Как напоминал вечером 9 сентября секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, до выборов говорили, что если партия сможет достичь планки в 30%, то это уже будет успехом в условиях политической борьбы и вызовов, с которыми столкнулись единороссы - в частности, из-за повышения пенсионного возраста.

Политолог Константин Калачев критикует доклад и комментарии Турчака, напоминая, что лидер единороссов уже выпускал программную статью "От партии власти к партии путинского большинства". Теперь получается, что нужно либо отказываться от утверждения о партии большинства, либо соглашаться с тем, что 30% - нормально.

Доклад выглядит как закладка на будущее, что следующие кампании будут не менее сложными и трудности носят системный, а не случайный характер, говорит эксперт.

Любая политическая сила должна ставить себе максимальные цели, говорит руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин: "У всех регионов своя электоральная специфика, поэтому если где-то довыборный рейтинг у партии 37%, то нужно работать и наращивать его до 45%, а не делать так, чтобы результат доводить везде в среднем до 30%".

Одно из достижений "Единой России" как раз в том, что она в части регионов нивелировала за счет кампании падение рейтингов, считает эксперт: "Острота восприятия пенсионной реформы будет уходить, и число выгодополучателей от нее будет превышать число недовольных, поэтому партия должна ставить задачу увеличения показателей как минимум на 10%".

РБК: обращение Золотова адресовано Путину

Видеообращение главы Росгвардии Виктора Золотова комментирует РБК. Золотов посвятил семиминутный ролик Алексею Навальному, в нем вызвал основателя Фонда борьбы с коррупцией на дуэль, пообещав сделать из него отбивную. РБК разбирается, почему генерал армии избрал эту форму дискуссии, и в ее последствиях

Издание пишет, что роликом генерал армии ответил на обвинения ФБК в нарушениях при закупках продуктов для нужд Росгвардии. В расследовании ФБК речь идет об увеличении цены ряда продуктов, закупаемых для питания бойцов Росгвардии. Даже в столичных супермаркетах перечисленные продукты стоили дешевле. В расследовании ФБК также отмечается, что крымский мясокомбинат "Дружба народов" принадлежит бывшему начальнику Центрального архива внутренних войск МВД Борису Кантемирову.

Золотов выбрал формат видеообращения, чтобы "оказаться в одном формате" с видеоблогером Навальным, считает политконсультант Дмитрий Фетисов. Возможно, директор Росгвардии, как и ранее записавший видеоответ оппозиционеру бизнесмен Алишер Усманов, сделал это в расчете на молодежную аудиторию, полагает он. "Возможно, консультанты убедили Золотова поступить по правилу "отвечать надо на том же поле, где тебя ударили", - допускает он.

На ответ Навальному, вероятно, была получена санкция президента, однако формат и содержание ответа, похоже, Золотов выбирал сам, предполагает политолог Алексей Макаркин. При этом выбранный формат и само обращение, по его мнению, оказались не самыми удачными - вопреки негласному правилу, он называет главу ФБК по имени.

По мнению эксперта, выбор Усманова был более оправданным. "Усманов, во-первых, не стоит на госслужбе и не является генералом. Это было обращение частного лица к частному лицу. Во-вторых, Усманов подал в суд. Он всячески подчеркивал, что это правовое решение вопроса. Здесь же предлагается внеправовое, внесудебное, достаточно архаичное решение вопроса", - объясняет Макаркин.

"Думаю, это обращение - личная инициатива Золотова. И по стилистике, и по содержанию, и по характеру обращения видно, что сыграла роль личная эмоция", - уверена политолог Татьяна Становая. Она предполагает, что эту реакцию спровоцировала апелляция Навального к рядовым бойцам Росгвардии. "В основе этого обращения - страх, что у Путина будут сомнения в том, что Золотов обеспечит лояльность личного состава", - говорит Становая.

Видеообращение Золотова посмотрит прежде всего молодежная аудитория, преимущественно в крупных городах, считает социолог Левада-центра Денис Волков.

По мнению же политтехнолога Григория Казанкова, президент является единственным адресатом сообщения - глава Росгвардии показал верховному главнокомандующему, что "готов ринуться в бой с открытым забралом", считает Казанков.

Бывший сотрудник администрации президента и политолог Андрей Колядин заявил РБК, что не понял логику обращения Золотова: "Зачем? Чтобы Навальный испугался и уехал? Или чтобы согласился на битву и пострадал в прямом эфире? Чтобы ответил и завязалась интересная дискуссия?". По мнению эксперта, любой из этих вариантов работает скорее на оппозиционного политика, а не на власть.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.