Пресса Британии: российских хакеров подозревают и во взломе British Airways

В обзоре британской прессы:

Уроки решающей битвы при Идлибе уже пора учить

"В Сирии Путин воспользовался нашей слабостью" - под таким заголовком Times публикует статью своего обозревателя Роджера Бойеса.

Мировую историю можно рассматривать через решающие военные сражения, переломившие весь ход международных отношений, считает Бойес. Такой была битва за Вену в 1683 году или за Сталинград в 1942-43-м. Такое же место в мировой истории может занять и Идлиб 2018 года: последняя кровавая битва казавшейся бесконечной войны в Сирии.

Начнется она, по всей видимости, после завершения сессии Генеральной Ассамблеи ООН - последней, обреченной на неудачу дипломатической попытки найти выход из кризиса. Будут удары российской авиации, артиллерийские обстрелы со стороны сил Асада, бомбардировка рынков, вероятное использование химического оружия и нервно-паралитических веществ. Наступление против поддерживаемых Турцией повстанцев и джихадистов поддержат иранские ополченцы и - менее охотно - сирийские курды.

Нечто подобное мы уже видели в Алеппо, в восточной Гуте, в Хомсе, напоминает автор статьи в Times. Вытесненные оттуда повстанцы укрылись в Идлибе - вместе с беженцами. Там находятся три миллиона человек - вдвое больше, чем количество жителей на 2011 год. От 30 до 70 тысяч из них - боевики. Уже понятно, что предстоит настоящая бойня.

Бомбардировка США сил ИГ в Мосуле, несмотря на все сверхточные бомбы, унесла жизни более тысячи мирных жителей. Российские бомбы далеко не такие точные, а Путин и Асад полны решимости завершить операцию, полагает Бойес. Люди в Идлибе живут буквально на головах друг у друга. "Одним выстрелом можно убить двоих", - говорит аналитик по Сирии Марван Кабалан.

"Первые залпы уже были направлены по больницам в окрестностях провинции, - пишет Times. - Их цель - убедить мирных граждан отказаться от поддержки находящихся среди них боевиков и возложить на тех вину за предстоящий ад. Очевидна и вторая стадия подготовки: Россия пытается противопоставить Хаяйт Тахрир аш-Шам (ХТШ), связанную с "Аль-Каидой" и признанную США террористической организацию, более умеренным группировкам, в то же время называя их всех огульно террористами".

По мнению издания, за этой битвой стоит желание всех внешних сил поскорее завершить войну, сквозь зубы признать победу Асада и восстановить мир в этой части Ближнего Востока. Для многих это будет выглядеть как победа Путина. И предательство тех, кого поддерживали в качестве участников будущего коалиционного правительства.

"Сможем ли мы сделать что бы то ни было и предотвратить бойню? - задается вопросом Бойес. - Нет. Запад уже подсчитывает свои потери".

США, Британия и другие страны ЕС практически прекратили поддержку повстанцев. Еще при администрации Обамы в США решили, что у них в Сирии нет жизненно важных национальных интересов и что грязную работу можно свалить на Россию. Если только Путин сможет гарантировать неприменение химического оружия, Дональд Трамп вмешиваться не станет.

У США другие приоритеты, в том числе вытеснение иранских вооруженных сил из Сирии и разгром остатков ИГ на юге, но по Идлибу их позиция не так уж отличается от российской. Так же как и при разгроме ИГ в Ракке, Вашингтон готов позволить России уничтожить таких пособников "Аль Каиды", как "Хайат Тахрир аш-Шам".

"Британия, не обладающая никаким влиянием на Асада, Путина или Иран, еще более бессильна, - считает автор статьи в Times. - Она, может быть, не против уничтожения находящихся в Идлибе британских джихадистов. Единственный рычаг в ее и, шире, всего ЕС распоряжении - отказ в выделении финансовой помощи Асаду на восстановление страны, если он окажется так жесток во время грядущего сражения в Идлибе, как предполагается. Но это, однако, окажется еще и двойным наказанием для населения страны".

Более полезными будут усилия с целью убедить Иорданию и Ливан не выгонять укрывающихся на их территории сирийских беженцев, считает издание. Эти страны устали их содержать и поспешат от них избавиться, как только их родина будет признана "безопасной". Бойес не видит более действенного направления для британской помощи.

Также, по мнению автора статьи, усилия Британии должны быть сосредоточены на роли Турции в Идлибе и северной Сирии. Турция состоит в НАТО, но до сих пор осторожно сотрудничала с Россией и Ираном. Сейчас президент Эрдоган предупреждает Москву, что без перемирия Идлиб ожидает "море крови". Путин заявляет, что перемирия не будет.

"Спасти Идлиб, по всей видимости, мы не сможем, но мы, по крайней мере, должны предостеречь Турцию от ввязывания в боевые действия с Россией. Турция опасается притока еще 700 тысяч беженцев из Идлиба. Мы должны убедить Турцию обеспечить их безопасность в северной Сирии. Она ни в коем случае не должна воспользоваться хаосом для ведения собственной войны против курдов", - пишет Бойес.

"Есть один урок, который мы должны извлечь из этой страшной войны и нашего вынужденного, унизительного признания выживания режима Асада: сочувствие не есть альтернатива реалполитик на Ближнем Востоке, - говорится в заключение статьи в Times. - Это относится и к нашему отношению к Эрдогану, который, при всех зигзагах своей политики, все-таки позволил разместить на территории Турции 3,5 миллиона сирийских беженцев. Как говорят в Сицилии, нам придется проглотить эту жабу. Диета из жаб - расплата за семь лет плохой политики".

За взломом сайта British Airways стоят русские хакеры

Times рассказывает, что американская компания Risk IQ утверждает, что хакерскую атаку на сайт авиакомпании British Airways, в результате которых были украдены данные платежных карт 380 тысяч клиентов, совершила кибергруппа, связанная с Россией.

Специалисты по безопасности из Risk IQ утверждают, что хакеры создали специальную инфраструктуру, специально настроенную под сайт BA, которая должна была ускользать от обнаружения как можно дольше.

Американские исследователи утверждают, что кибергруппа называется Magecart и действует как минимум с 2015 года, а то и дольше. Именно эта группа в июне этого года похитила платежные данные 40 тысяч клиентов сайта продажи билетов Ticketmaster.

Хакеры вживляют специальный код, написанный для того, чтобы воровать данные, которые клиенты вводят в платежные формы на сайтах, в результате чего оказываются скомпрометированы или сами сайты, продающие те или иные товары и услуги, или онлайн-платформы, осуществляющие платежи. Через такую "скомпрометированную компанию" и был произведен взлом Ticketmaster.

Но специалистов Risk IQ удивило, что в случае авиакомпании код был вживлен в код самого сайта и, похоже, задолго до того, как данные пользователей были украдены в конце августа - начале сентября этого года.

Как пишет Times, Magecart связывают с русскоговорящими хакерами, использующими доменные имена, ассоциирующиеся с Россией и другими странами, ранее входившими в СССР или Восточный блок.

На русскоязычных сайтах вакансий эта группа размещала объявления о найме курьеров для получения товаров, купленных с использованием украденных платежных данных. Эти товары впоследствие отправлялись в различные страны Восточной Европы.

Газета цитирует мнение Энтони Глиза из университета Бакингэма, который считает, что русские связи Magecart важны не только потому, что были украдены платежные реквизиты и деньги. "Связи между Кремлем и серьезной организованной преступностью показывают, что здесь можно ожидать дальнейшее политическое или стратегическое использование таких данных. Мы знаем (или считаем, что знаем) о том, что Россия заинтересована в хаосе в Британии и других западных странах. Коллапс онлайн-торговли будет ужасен, особенно в период, когда у нас и так хватает проблем с "брекситом". Воровство денег у частных лиц, без каких бы то ни было шансов получить их назад может точно так же пошатнуть уверенность людей в эффективности государства, как и теракты".

British Airways никак не комментирует данные американских исследователей, так как идет официальное расследование.

Связи политиков с пропутинским бизнесом проверят на излишнюю крепость

Тереза Мэй должна последовать примеру США и придерживаться более жесткой санкционной политики в отношении России из-за отравления в Солсбери - к такому выводу приходит редактор Daily Telegraph по вопросам обороны Кон Кохлин.

В своей речи в парламенте, в которой она обозначила агентов ГРУ как исполнителей покушения в Солсбери, Тереза Мэй объявила, что против этой организации будет использован "весь арсенал средств, имеющихся в распоряжении наших органов национальной безопасности". А любая компания или частное лицо, замеченные в сотрудничестве с ГРУ, будут подвергнуты санкциям. В этой связи ведущееся британской контрразведкой расследование причастности ГРУ к российской компании, имеющей тесные связи с видным лордом-консерватором, выглядит как крупная неприятность для правительства.

Лорд Баркер был депутатом Палаты общин с 2001 по 2015 год, с 2010 по 2015 год занимал пост заместителя министра в Департаменте энергетики и борьбы с изменением климата. В 2015 году он получил пожизненный титул лорда и с тех пор заседает в Палате лордов. Одновременно политик является президентом российской энергетической компании EN+, немалая часть акций которой принадлежит близкому президенту Путину российскому олигарху Олегу Дерипаске, напоминает DT.

Лорд Баркер уже подвергался критике в парламенте после того, как британская служба внешней разведки МИ-6 выразила глубокую озабоченность тем, что EN+ в прошлом году позволили заработать около миллиарда фунтов стерлингов на размещении акций компании на Лондонской фондовой бирже. По мнению разведки, вырученные средства были использованы для оплаты долгов подвергнутых санкциям США российских банков.

Теперь лорду предстоит отвечать на неприятные вопросы членов комитета по внешней политике парламента. Их особенно будет волновать, в какой степени ГРУ задействовано в работе "Русала", российской алюминиевой компании, поставляющей специализированные материалы российской военной промышленности, в частности для производства ракетных комплексов БУК.

После прихода к власти Путина могущественные российские спецслужбы установили тесные связи с крупнейшими российскими корпорациями, особенно задействованными в военном производстве. Такое взаимодействие - основа амбиций Путина по превращению российской армии в доминирующую силу в глобальной геополитике, считает Кохлин.

Официальный представитель "Русала" в разговоре с автором статьи отверг какую бы то ни было связь с ГРУ и наличие бывших сотрудников ГРУ среди сотрудников компании, но сам факт того, что EN+ владеет половиной акций компании, может оказаться компрометирующим для лорда Баркера, полагает издание.

Баркер настаивает, что его участие в EN+ служит британским интересам, и пытается всячески принизить вовлеченность Дерипаски в управление компанией. Однако DT считает, что заверениям этим трудно поверить по той простой причине, что Дерипаске прямо или косвенно принадлежит 66% акций EN+.

Члена Палаты лордов ожидает неприятный разговор в парламентском комитете, и правительству должно быть небезразлично, что бывший его министр вовлечен в работу компании, столь близко связанной с путинским режимом, считает газета.

В США Конгресс принял жесткие меры по отношению к Дерипаске и его предприятиям. Если Тереза Мэй действительно намерена бороться с теми, кто причастен к отравлению в Солсбери, она должна следовать примеру Вашингтона, пишет Кохлин в заключение статьи.