"Районы Навального" на выборах мэра Москвы полюбили Собянина

Правообладатель иллюстрации Stanislav Krasilnikov/TASS Image caption Больше всего поддержка Собянина выросла в центральных районах Москвы

Самый резкий рост симпатий к Собянину на прошедших 9 сентября выборах мэра Москвы оказался именно в тех районах, которые в прошлый раз активнее всего голосовали за Навального. Оппозиционно настроенные избиратели не пришли, а агрессивная агитация привела на участки провластный электорат, объясняют эксперты.

По итогам голосования Сергей Собянин получил 1,6 млн голосов избирателей. Это на 32% больше, чем на прошлых выборах в 2013 году, хотя число внесенных в список избирателей почти не изменилось, а явка избирателей упала на один процентный пункт.

Как показали подсчеты Би-би-си, больше всего поддержка Собянина выросла в "районах Навального" - там, где в 2013 году активнее всего поддерживали оппозиционера и основателя ФБК Алексея Навального.

Как похорошела Москва

На этих выборах наибольший прирост поддержки Собянина был зафиксирован в центральных районах столицы: Гагаринском, Якиманке, Арбате, Хамовниках, Тверском, Замоскворечье, а также на Соколе и в Тропарево-Никулино.

В 2013 году Собянин набрал в этих районах 46-55% голосов, а в 2018 году - уже 62-82% голосов. Процент проголосовавших за Собянина вырос здесь примерно на 25 процентных пунктов. Относительный рост составил от 50 до 67%.

Данные голосования показывают, что в десяти районах, где жители больше всего поддерживали оппозиционера Алексея Навального в 2013 году, в 2018 году поддержка Собянина выросла сильнее всего.

В перечисленных районах больше 34% избирателей на прошлых выборах отдали голоса за Навального, хотя в среднем по городу его результат был 27%.

Одним из главных месседжей кампании Собянина было то, как похорошела Москва при новом мэре. Основная часть украшений и благоустройства города пришлась как раз на эти центральные районы. Стало ли возросшее голосование реакцией на "похорошевшую Москву", неизвестно.

С одной стороны, в этих районах выросла и поддержка Собянина в абсолютных цифрах: в 2018 году в этих районах он получил на 30% больше голосов.

Но возможно, что избиратели Навального просто не пришли на выборы: абсолютное число тех, кто проголосовал в 2018 году, оказалось в этих районах на 25% меньше. В этих же районах было наиболее сильное падение явки - от 3 до 10 процентных пунктов по сравнению с 2013 годом.

Недовольные не пришли

"Оппозиционный избиратель не пришёл на выборы, поскольку никакой альтернативы Собянину не видел. В тех округах, где этого избирателя много, явка упала сильнее, чем в среднем по городу. Мэрия вытащила на участки лояльного избирателя", - считает политолог Аббас Галлямов.

Если бы протестный избиратель пришел на выборы, процент Собянина был бы ниже, потому что он бы либо испортил бюллетень, либо проголосовал за другого кандидата, полагает сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц.

"Оппозиционные избиратели в Москве не перековались и никуда не делись, они просто не пришли. В тех четырех регионах, где пройдет второй тур, тоже не было реальных конкурентов власти, но экономическая ситуация в них намного хуже, чем в Москве, поэтому люди пришли, их мобилизовали, но проголосовали они за любого другого кандидата", - поясняет Мельконьянц.

Кроме того, отмечает эксперт, пропаганда за кандидатов от власти в других регионах была более топорная, чем в Москве: "Кампания в Москве была более изящной, на нее было сложно разозлиться так, чтобы прийти на участок и проголосовать против Собянина, и люди предпочли просто не участвовать в выборах".

Впрочем, эти десять районов в абсолютных цифрах - не самая большая часть его электората. За Собянина в сумме там проголосовало 77 тыс. человек, то есть лишь 5% его избирателей.

В абсолютных числах Собянин получил больше всего новых избирателей в районах, где активно строилось новое жилье. В Троицком округе Новой Москвы у него появилось 15 тысяч новых избирателей, а в Южном Бутово, Солнцево и Митино - по 7-10 тыс. новых избирателей.

В Солнцево и Троицком округе, в отличие от остальной Москвы, выросла и явка примерно на 5%.

Перед выборами власти в Москве развернули активную борьбу за явку, сравнимую с кампанией по выборам президента. День голосования был продлен до 22:00, для жителей Москвы, которые в выходные находятся на дачах, были оборудованы избирательные участки за городом. Призывы приходить на выборы были всюду, включая самые неожиданные места. Например, на сайте сети частных клиник "Медси", в банкоматах, магазинах, в государственных поликлиниках. Приглашения прийти на участки для голосования рассылались также с помощью смс-сообщений.

Тем не менее явка не выросла. Она снизилась примерно на 1 процентный пункт: в 2013 году она составила 32%, а на прошедших выборах - меньше 31%. Явка выросла примерно в 30 районах Москвы, включая Новую Москву, и упала в 75 районах, в первую очередь в центре.

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