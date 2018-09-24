Путин в Баку: большой кнут и маленький пряник

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ильхам Алиев и Владимир Путин совсем недавно встречались в Сочи

Владимир Путин во вторник приезжает в Азербайджан с прозаической целью: напомнить, что Россия - по-прежнему ведущий игрок в регионе, с мнением которого следует считаться.

Позиции Москвы в этом плане оказались заметно подорваны в связи с продолжающимися международными санкциями и недавними событиями в Армении.

Пока "Титаник" плывет

Многие в Азербайджане считают Россию идущим ко дну "Титаником", говорит эксперт по региону из Оксфордского университета Лейла Алиева.

В отличие от Москвы, идущей на конфронтацию с Западом, Баку старается маневрировать между западными странами и Россией, с которой его связывают тесные экономические отношения.

Но и идущий ко дну "Титаник" - это крупный торговый и экономический партнер, место которого сегодня не готовы занять традиционные союзники Азербайджана - Турция и Иран.

Поэтому, например, Баку будет продолжать покупать российское оружие. Как говорит Лейла Алиева, это своего рода "сбор подати", подтверждение лояльности, поскольку Россия - не единственный поставщик оружия, особенно высокотехнологичного.

Пару недель назад в Азербайджане побывал министр обороны Израиля Авигдор Либерман и повстречался с президентом Алиевым.

По мнению военного эксперта Узеира Джафарова, израильское оружие более технологично и качественно, чем российское. И он не исключает, что продолжающееся тесное сотрудничество с Израилем может вызывать раздражение у некоторых соседей, однако рычагов давления на Азербайджан у них нет.

А у России - есть.

Укрощение строптивого

Азербайджанская диаспора в России только официально насчитывает более полумиллиона человек. По данным Центробанка РФ, каждый год в Азербайджан поступает 1,2 млрд долларов денежных переводов из России.

В принципе, при неблагоприятном развитии событий Москва может повторить "грузинский сценарий" образца 2008 года, начав высылать азербайджанцев обратно в страну.

В Кремле могут также решить, что настало время более активно поддерживать меньшинства в Азербайджане - курдов, талышей, лезгин. Число их невелико, однако Баку эта головная боль совершенно некстати, в том числе в связи со сложными отношениями Азербайджана с европейскими институтами.

Разумеется, есть и экономические рычаги.

Правообладатель иллюстрации TASS/Danil Shamkin Image caption Азербайджан инвестирует в энергетику миллиарды долларов

"Доля России в общем экспорте из Азербайджана составляет 10%, и туда уходит 70% сельхозпродукции, а потому, конечно, есть экономическая зависимость, - говорит бакинский экономист Натик Джафарли. - И Россия часто уже использовала экономические рычаги для давления на другие страны, когда блокировала ввоз продуктов".

К тому же обе страны конкурируют на энергетическом рынке - хотя и здесь у России больше возможностей для давления на Азербайджан.

И, разумеется, остается проблема Нагорного Карабаха. Россия может начать более активно поддерживать Армению - как с целью усилить давление на Азербайджан, так и ради установления более тесных отношений с новым армянским руководством.

Конечно, это палка о двух концах: до сих пор Россия выступала в качестве своего рода арбитра и сдерживающего фактора в карабахском конфликте. Лишиться этого статуса - удар по престижу, не говоря уже о том, что очередной конфликт на Кавказе России совершенно не нужен.

С одной стороны, подогрев карабахского конфликта Москве без надобности. С другой - Кремль не всегда ведет себя рационально. Тактические выгоды могут перевесить соображения стратегической целесообразности, как уже не раз бывало.

Маленький пряник

Для президента Азербайджана Ильхама Алиева смена власти в Ереване, пожалуй, представляет больший повод для беспокойства, в том числе и потому, что Москва в этот процесс не вмешивалась.

Путин может пообещать Алиеву поддержку в борьбе с внутренней оппозицией, хотя его реальные возможности на этом фронте, пожалуй, довольно ограничены - разве что ввести танки в Баку.

Москва может также выступать брокером в решении сложных вопросов в азербайджано-иранских отношениях - однако и здесь ее влияние, видимо, не стоит переоценивать.

Так что, по всей видимости, президент Путин привезет в Баку большой кнут и маленький пряник.