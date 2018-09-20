Огнемир, Богумил и царь Путин: как живут неоязычники в России

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Российское неоязычество существует в виде десятков организаций, сотен форумов и пабликов в соцсетях, но социологи и религиоведы считают это явление маргинальным. По отдельности группы неоязычников - их еще называют "родноверами" - и правда небольшие и насчитывают обычно десятки, редко сотни активных участников. Тем не менее, Русская православная церковь серьезно обеспокоена влиянием неоязычников. А вслед за ней к ним все чаще проявляют интерес правоохранительные органы.

Чтобы выяснить, кто такие неоязычники и почему они не нравятся РПЦ и представителям закона, корреспондент Русской службы Би-би-си побывал в Орловской области, Екатеринбурге и Петербурге.

На передовой духовного фронта

"Насаждается вера огнем и мечом. Огнем палят, а казаки за нагайки схватились! Глядишь, и до сабель дойдет!" - возмущенно говорит Сергей Ноздрин. Сейчас лето, каникулы - и время, свободное от преподавания физики и математики в школе, он проводит, работая печником.

Image caption В десяти километрах от Орла на Елецком шоссе стоит большой дорожный указатель, по которому можно найти "Капище Перуна"

Этим ремеслом он обязан своему второму, славянскому имени - Огнемир, а всей округе и далеко за ее пределами больше известен тем, что установил на своем большом приусадебном участке под Орлом "Капище Перуна". Огнемир с удовольствием показывает свое капище всем желающим, но не устает повторять, что готов с оружием в руках встречать незваных гостей, желающих святыню разрушить.

По его словам, капища и святилища, которые он и его единомышленники устраивают в лесах и парках, разрушаются по наущению священников Русской православной церкви. "А здесь земля - частная собственность. Попробуй сунься. Я сначала буду стрелять, потом проверять документы", - грозно добавляет Огнемир.

Image caption Сергей Ноздрев преподает в сельской школе физику и математику, а в свободное время подрабатывает печником

Патриарх Кирилл регулярно выражает обеспокоенность распространением языческих культов в России. Например, в июне этого года он с тревогой сообщил, что языческие воззрения становятся все более популярными в среде спортсменов и военнослужащих, особенно бойцов спецназа.

На местах православные священники рекомендуют прихожанам сторониться "поганых" мест и неоязыческих мероприятий, но избегают открытых призывов к пастве разрушать святилища и жечь идолов. Тем не менее, неоязычники регулярно жалуются на то, что их культовые объекты подвергаются нападениям вандалов, а полиция бездействует.

Зато полиция приходит к ним самим. Так, в июле пришли с обысками к называющему себя славянским жрецом Владимиру Мануйленко в Екатеринбурге. Уголовное дело против него завели за репосты речей другого деятеля неоязычества - живущего в Петербурге Владимира Голякова, известного также как Верховный жрец Всея Руси.

Image caption Уголовное дело в отношении Владимира Серги (он же Мануйленко) завели из-за репоста в социальной сети "ВКонтакте"

Язычниками или неоязычниками всех их можно называть весьма условно, многие из них категорически возражают против этого. Внятно классифицировать - нельзя вовсе, на этом настаивают и они сами, и эксперты-религиоведы.

"Сколько неоязычников, столько и мнений", - признает преподаватель Российского православного университета Андрей Солодков. Он объясняет это тем, что движение не имеет никакой догматики и основывается лишь на "желании реставрировать древние корни".

Но уже на вопросе, что это за корни и как их реставрировать, начинаются разногласия.

Огнемирово капище

Сельский учитель физики и математики Огнемир в этом смысле - типичный представитель движения "славянского возрождения". Он называет себя "автономной личностью", не признающей никаких иерархий и вождизма, и не состоящей ни в каких организациях.

"У меня в гараже есть заготовки для чуров. Я именно занимаюсь распространением этого дела. Строю капища" - так он формулирует свое место в движении. Его участок под Орлом превратился в целую усадьбу, и "Капище Перуна" - лишь один из элементов комплекса, который Огнемир с единомышленниками используют для проведения древних (естественно, в их понимании) славянских обрядов и праздников.

Image caption Сергей Ноздрев обустраивает свою усадьбу под Орлом уже более 40 лет

Между огромными соснами установлены шатры и навесы для общих застолий, рядом качели и другие развлечения для детей, посреди участка - внушительных размеров деревянный станок для розжига ритуального огня (во время обрядов восемь человек с помощью веревок приводят в движение вертикальное "сверло", упирающееся нижним концом в лунку деревянного бруса). Само капище представляет собой выложенную камнями по окружности площадку метров десяти в диаметре с установленными в северной части тремя "чурами" - идолами или истуканами.

Image caption Перуна в центре можно узнать по молнии - главному атрибуту этого бога, объясняет Огнемир; слева Сварог - бог-кузнец, в подножье у него молот и наковальня, а справа Стрибог - покровитель ветров, "поэтому из его бороды выходят всякие тайфунчики, спиральчики в виде свастичных орнаментов"

Все это Огнемир сделал с единственной целью: "показать, что традиция жива", что ее "не задавили тысячелетия христианства".

Сергей Ноздрин начал серьезно увлекаться возрождением славянских традиций в начале 2000-х, когда в школах стали вводить преподавание основ православной культуры. Он был этим до крайности возмущен.

"Потому что они калечат души детские. Реально калечат! То есть вбивают им религиозное мировоззрение вместо научного", - сокрушается он. Ноздрин подчеркивает, что сам он - как учитель - не имеет права пропагандировать свои идеи в школе, не делает этого, и единственное, что позволяет себе, так это рассказывать ученикам о славянских обычаях во время признанных государством праздников, например, масленицы.

Правообладатель иллюстрации Igor Zotin and Boris Kavashkin/TASS Image caption Традиция празднования Масленицы сохранялась и в советские годы, причем скорее на "языческий" лад - как праздник "проводов русской зимы". На фото 1978 года запечатлена одна из масленичных забав: надо забраться по столбу за призом - петухом в клетке

Христианство Огнемир называет "инородным мировоззрением" и понимает свою задачу прямолинейно: поскольку "на земле славян слишком много церквей, мечетей, синагог и пагод", надо строить капища.

"Это все ерунда"

С точки зрения профессиональных религиоведов, историков и фольклористов, претензии Огнемира и его единомышленников на восстановление древних славянских обычаев не имеют никакой научной основы.

"Реставрации никогда не получится, потому что нет артефактов, - объясняет сектовед Андрей Солодников. - Есть ссылки на "Велесову книгу", на другие источники, но это подделки, которые были подвержены критике многими учеными. Поэтому если захотеть отреставрировать религию славян, то ничего не получится, потому что нет образца".

"Велесова книга", также ее называют "Дощечками Изенбека", - это изданный в 50-х годах ХХ века писателем Юрием Миролюбовым сборник преданий о дохристианской истории славян, написанный видоизмененной кириллицей на странном диалекте славянского языка.

Image caption Юрий Миролюбов объявил, что оригинал "Велесовой книги" - деревянные дощечки с нацарапанным шилом текстом - был обнаружен в 1919 году полковником Белой армии Федором Изенбеком в разграбленном имении под Харьковом. Миролюбов их якобы видел и изучал в 1925 году, но во время Второй мировой войны дощечки были безвозвратно утеряны. (Фотография дощечки Изенбека (с) из публикации О. В. Творогова "Велесова книга". Труды отдела древнерусской литературы, 1990 год)

Ученые убедительно доказали, что "Велесова книга" - подделка, созданная либо самим Миролюбовым, либо другим фальсификатором. По мнению лингвистов, автор, придумывая язык этих текстов, совершенно хаотично видоизменял современные русские и украинские слова, чтобы создать эффект некоего древнего славянского наречия. Приблизительно то же самое делают теперь неоязычники, изъясняясь стилизованными под старину русскими словами.

Древние славяне не оставили после себя письменных источников, и современная наука полагает, что у них вообще не было письменности, констатирует историк Лилия Остапенко. "Древнейшая надпись, которая у нас есть, это так называемая "Гнёздовская надпись". Ее датируют серединой X века, и это древнейшая известная кириллическая надпись на глиняном кувшине", - рассказывает Остапенко.

Правообладатель иллюстрации Vestnik Akademii Nauk SSSR Image caption Ученые до сих пор не пришли к единому мнению, что означает "Гнёздовская надпись". "Большинство ученых сходятся на том, что это "Гороушна", горчица или специя. Но есть и мнение, что это имя собственное. То есть это кувшин, принадлежавший человеку с именем Горун или Горунша", - рассказывает историк, археолог Лилия Остапенко

По ее словам, само язычество у древних славян не было особо развито. У каждого племени были свои боги, и как раз князь Владимир первым предпринял попытку языческой реформы, чтобы как-то консолидировать славянский пантеон богов. "Но потерпел в этом неудачу и понял, что для управления таким обширным государством нужна именно монотеистическая религия", - напоминает Лилия Остапенко.

Ей удивительно, что многие люди по-прежнему ведутся на фальшивки типа "Велесовой книги" и то, что проповедуют неоязычники. "Конечно, с точки зрения официальной науки, археологии и истории, это все ерунда", - резюмирует исследователь.

Уральский жрец

"Да, нету источников. Когда шла реформа власти, все уничтожалось", - признает Владимир Мануйленко, активный участник движения славянского возрождения из Екатеринбурга. Но источники и не нужны - достаточно устной традиции, которая, как считает Мануйленко, сохранялась на протяжении тысячи лет после "реформы власти" - крещения Руси.

Сам себя Мануйленко называет на славянский лад Владимиром Сергой, радарем Уральской Руси. Под этим именем и с этим странным эпитетом - "радарь" - 57-летний житель Екатеринбурга в июле этого года оказался в лентах новостей российских СМИ, после того как против него завели уголовное дело по 282-й статье УК (разжигание ненависти или вражды на религиозной или национальной почве).

Image caption Российская пресса узнала об уголовном деле Владимира Мануйленко в июле этого года

Он объясняет, что, говоря попросту, он - жрец, а слово "радарь" имеет один корень со словом "радость" и означает "несущий людям радость".

В брюках, рубашке, элегантной куртке-пиджаке и с аккуратно подстриженной бородкой Владимир Мануйленко совсем не выглядит чудаком, пытающимся в современном мире блюсти древние обычаи.

По словам Серги, на допросе по уголовному делу следователь спросил, кто назначил его радарем. Да никто, ответил Серга. "Как воссоздать обычай, когда все разрушено? А только так: когда кто-то из частей народа берет на себя ответственность. Берет молот и говорит: "Я до сегодняшнего дня был бизнесменом, дельцом, а сейчас я вот буду по камню стучать", - объясняет самопровозглашенный жрец.

Image caption "Это Чур. Чур - от понятия "чую род", то есть чующий. Отсюда понятие Всебог Перун Чур", - объясняет Владимир Серга, как правильно называть установленного у святилища идола Перуна

Слова Владимира Мануйленко следует понимать буквально. Все 1990-е и 2000-е он был бизнесменом и, по его словам, вполне успешным, но в 2015 году продал свое предприятие, стал жрецом, а чтобы содержать семью, устроился на работу рядовым менеджером.

Слово "жрец" означает "живу речит", "докладывает народу правду", объясняет Владимир Серга, демонстрируя любимый всеми сторонниками славянского возрождения прием, который в лингвистике называется "народной этимологией" - и в целом считается абсолютно антинаучным методом. ("Конечно, это все абсолютно ненаучно. "Живу речит"? Но по-старославянски "жизнь" - это "живот". Вот и все, что мы можем сказать по этому поводу", - комментирует слова жреца историк Лилия Остапенко).

"Обряд - это "Ория Бога Ряд", то есть "ряд действий", - продолжает лингвистические упражнения Серга. Орий - это Арий, мифический прародитель арийцев, которыми последователи славянского возрождения считают себя, славян. Но, настаивает жрец, не стоит искать в самом обряде какой-то мистический, второй смысл. Все исключительно материалистично и утилитарно.

"Объясняю с точки зрения физики. Я всем этим следакам и фээсбэшникам задаю вопрос: когда вы берете молот на своей даче и вдаряете по камню или другому предмету, какое действие происходит внутри вас? Ну как минимум встряска. А что такое встряска? Это восстановление атомно-молекулярной массы", - считает Владимир Серга. И советует всем: если заболеете чем-нибудь, берите молот и идите бить по камню.

Ударили - перестроили атомно-молекулярную массу. "Когда человек занимается спортом, он периодически эти же ощущения ловит. Физика в принципе очень близкая", - говорит Серга.

У Владимира с женой четыре дочери. "И они разновозрастные. Старшая 1984-го года - ей 34, а младшенькой два с половиной года", - уточняет Серга. По его словам, женщины относятся к его увлечению славянскими традициями с пониманием, но сами в обрядах не участвуют.

Image caption Купало - то же что праздник Иван Купала - один из четырех главных праздников неоязычников, посвящен летнему солнцестоянию

Впрочем, для него отношение дочерей к его делу и не важно. "Потому что у них главная служба - служба мужам своим. То есть они должны будут служить своим мужьям как своим вождям и справляться со своими задачами: держать чистоту в доме, вот ихняя жизнедеятельность, смотреть за детьми, активно шептать вам на ухо, что с ними происходит", - уверен Владимир Серга.

Владимир Серга категорически против того, чтобы их с единомышленниками называли "язычниками" или "неоязычниками". По его версии, древние славяне никогда не были многобожниками (а именно многобожие обычно называется язычеством). Слова "религия" и "вера" к нему, по словам Серги, тоже неприменимы. Верить ни во что не требуется, есть лишь констатация факта: "Все есть Бог, и Бог есть все".

"Мы вообще-то не являемся религиозными деятелями, а занимаемся народной самобытной деятельностью - называется природное мировоззрение", - уточняет Серга.

Святилище на горе Уктус

На окраине Екатеринбурга по тропе через лес и заброшенное кладбище Владимир Серга ведет меня вверх на гору Уктус, где он сам несколько лет назад устроил городское святилище.

Он уверяет, что именно так делали святилища в дохристианские времена: четыре камня выставлены по сторонам света и один - главный - камень в центре. Камни по краям символизируют времена года, и этот же круг символизирует человеческую жизнь, ее смысл и предназначение в понимании адептов славянского возрождения.

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"Когда наш предок древний человек думал, а как же я из седого камня перейду опять к малому, то он сообразил, что переход осуществляется через смерть. То бишь когда человек умирает, тело остается, суть возвращается к предкам и через какое-то время - "в свой срок" это называется - он опять рождается через ноги своей матери опять в этом мире и опять идет по человеческому коловрату", - говорит он.

Image caption Первый камень - "малый", рождение человека, следующий - "младый", за ним камень "мудрости" - "человек стал зрелым, завел семью". И, наконец, "седой" камень - "седый", то есть дед, человек, у кого появились внуки, рассказывает Владимир Серга

Пройти по коловрату (то есть полный круг) - в этом, согласно славянскому обычаю, заключается смысл человеческой жизни. "Жизнь ради внуков. Не ради детей. Если так будут жить все, то тогда рода не прекратятся, они будут вечны", - объясняет Серга.

Коловрат, он же свастика, - один из главных символов славянского возрождения, и Владимир Серга сокрушается, что Гитлер "опоганил" исконно славянский знак.

Городское святилище на горе Уктус существует уже восемь лет. Первое, из дерева, просуществовало лишь восемь месяцев - неизвестные приехали и попилили его, причем Владимир Серга уверен, что сделано это было по команде местного православного епископа Викентия. Каменное святилище оказалось долговечнее, хотя, по словам Серги, и его пытались осквернять мусором и нечистотами.

Image caption "Он встречает солнце рассветное и зачинает ход к свету. Но он же и одновременно оберег", - объясняет Владимир Серга предназначение чура

Потом рядом со святилищем Серга с единомышленниками поставили Перуна - его тоже спилили. Сейчас на том же месте снова стоит чур, но попроще. По поводу спиленного Перуна Владимир Мануйленко пытался написать заявление в полицию, но там над ним посмеялись: мол, сам поставил его посреди леса, как же мы будем расследование проводить?

Случай с Ройзманом

Полиция занялась жрецом лишь теперь и совсем не так, как он хотел. "Видимо, с работы теперь уволят, если вся эта ситуация с уголовным делом до работодателя дойдет", - грустно размышляет Владимир Мануйленко. Он очень обеспокоен предъявленным ему обвинением.

Репрессии властей в отношении себя он расценивает как давление на движение славянского возрождения в целом, "как удар по самобытности" славян. У него есть подозрение, что следственные органы считают то, чем занимается Серга и его единомышленники, "клоунадой".

Image caption Владимир Мануйленко категорически против того, чтобы его называли "язычником" или "неоязычником"

"Я сейчас, разговаривая с вами, хочу донести это, чтобы люди посмотрели с этой позиции и не воспринимали нас как неких клоунов" - так Владимир Серга объясняет, почему он все-таки согласился на интервью Би-би-си. Он уверен, что его слова дойдут "в том числе и до МИ-6, и до "Моссада", и до ЦРУ".

"Это все будет известно там. Я это четко понимаю. Но это будет известно и ФСБ. Я хочу, чтобы люди поняли эти очень тонкие грани происходящих событий", - загадочно заключает славянский жрец.

Уголовное дело возбуждено против Владимира Мануйленко из-за двух расшаренных во "ВКонтакте" текстов человека, которого Серга называет своим учителем, - Владимира Голякова, более известного в славянских кругах как "жрец славян Богумил Второй, Верховный Волхв Всея Руси".

Правообладатель иллюстрации TASS/Sergei Belkin Image caption Владимир Голяков - Богумил Второй - называет себя Верховным жрецом всея Руси, но большинство из разнообразных объединений неоязычников и родноверов не признают его верховенства

Следственный комитет и ФСБ заинтересовались двумя публикациями Богумила двухлетней давности под названием "Обращения к славянскому жречеству", в которых фигурируют выражения "еврейское иго" и "китайское иго", а также делается предупреждение неким "иным" народам "усмирить свое желание изжить живых, местных, в виде славян".

Владимир Серга уверен, что в этих текстах Богумила нет никакого экстремизма, а следователи лишь пытаются вырвать отдельные слова из контекста. Пока мы говорим в лобби одной из гостиниц в Екатеринбурге, мимо проходит бывший мэр города Евгений Ройзман - и Владимир Мануйленко на его примере пытается объяснить, что ничего не имеет против евреев.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorkin/TASS Image caption Евгений Ройзман работал мэром Екатеринбурга с 2013 года и ушел в отставку 23 мая 2018 года. В 1999 году он основал фонд "Город без наркотиков", благодаря работе которого, по его данным, смертность от передозировок в городе упала в десятки раз. За применяемые методы в борьбе с наркоманией деятельность фонда подвергается критике со стороны правозащитников и медиков

"Подождите, не уходите, - останавливает Ройзмана Мануйленко. - Я просто хочу в присутствии господина Ройзмана зафиксировать то, что я лично поздоровался с представителем другого народа, и при этом мы спокойно разговариваем, и при этом я при вас сказал, что действия этого человека были порядочными и союзническими по отношению к данной территории, когда фонд "Город без наркотиков" очистил от нечисти пространства, в котором жили многие люди. И это сделал не славянин".

Евгений Ройзман кажется озадаченным. Кто такой Владимир Серга и почему тот намекает на его, Ройзмана, национальность, бывший градоначальник явно не понимает, но за комплимент благодарит и поспешно ретируется со словами: "У всех растут дети, мы живем на одной земле - общие интересы всегда понятны".

Владимир Мануйленко порицает унификацию: национальности, по его мнению, нельзя смешивать, хотя все народы равноправны и не должны ущемлять друг друга.

Богумила же Серга называет тем самым "уникальнейшим человеком", который получил знание о славянском наследии непосредственно в результате устной передачи из поколения в поколение. "Это достояние всего человечества, - говорит он о Богумиле. - Мы же, например, не отрицаем, что и Будда, и Моисей - это тоже достояние и опыт человечества. И здесь то же самое".

"Голову отрубят, ну и хрен с ней"

Богумил Второй, Верховный жрец Всея Руси, встречает меня в своей питерской квартире в Купчино в одних штанах и с голым пузом навыкат. Прежде чем начать разговор, просит положить руку на камень и легонько стукает по ней кулаком. Это обряд, объясняет он. Таким образом собеседники заявляют о своих добрых намерениях.

В прессе и соцсетях Богумил, по паспорту Владимир Голяков, часто предстает в волчьей шкуре, но он эксцентричен и без нее: его речь полна непривычных словоформ, замысловатых синтаксических конструкций и неожиданных метафор. И так он может говорить в течение многих часов, не сбиваясь на обычный русский язык.

Image caption Богумил Второй совершает обряд прощания с летом и встречи осени

"Я тут ходил по изощренным холодным камням северной Ладоги. Вороны - мысли мои - кружились ясно и просто и садились на ветки моего внимания выводами" - так, например, описывает он свою прогулку. "Для меня как мудреца народа важно главное - чтоб я был выводом, и это повод к моей жизни", - объясняет он.

Гуляя, Богумил размышлял над концом света: "Так вот, немало выводов я сделал из руны страшной, называется "Всем за все". Это время очень опасно для всех, для славян, для англосаксов, для жидов, для всех живых. Надо как-то выйти нам всем живыми. Слишком пружина взаимоуничтожения взводится. Она опасна. И если это не судьба, то, возможно, борьба с этой опасностью. Я далее буду слушать моих воронов. И у меня всегда есть те, кто запоминает и разносит".

Image caption Владимир Голяков выложил видеозапись интервью для Би-би-си на своих страницах в соцсети "ВКонтакте"

Владимир Голяков называет себя потомственным жрецом и носителем древних славянских традиций, которые передавались из уст в уста из поколения в поколение жреческого рода Голяковых.

Основателем рода Голяков считает Соловья Разбойника, который якобы был совсем не разбойником, а жрецом Милославом Голяком, он же Богумил Соловей. По словам Голякова, в 1074 году первый из Богумилов основал "Схорон еж словен" - "сохранение всех славян" (в переводе с "северодвинского говора", как утверждает Голяков).

Image caption Печатные тексты Богумила изобилуют заглавными буквами посередине слов, но дарственную надпись он сделал по правилам русского языка

Владимир Голяков объясняет, что это не организация, а жреческое сословие, целью которого стало тайное сохранение славянского обычая. По его словам, несмотря на борьбу со жрецами, им всегда удавалось найти себе учеников и передавать знание потомкам.

"Мы тоже как Змей Горыныч - голову отрубят, ну и хрен с ней. Есть вечный коготь - хватим землю, голова и снова выросла. Вот этот коготь не разбить", - загадочно говорит Голяков, не объясняя, что он подразумевает под "когтем".

Голяков совершенно не озабочен проблемами, с которыми из-за его публикаций во "ВКонтакте" столкнулся в Екатеринбурге его уральский "радарь" Владимир Серга. "Я прохожу мимо утопающих, я не подаю руки. Я не обернусь ни на кого", - говорит Богумил. По его словам, жрецы добровольно выполняют свой долг - нести правду.

Image caption "Вы поняли, насколько велика моя судьба? Берегите меня, если это вам выгодно по судьбе. Нет - пошли прочь", - говорит Богумил своим помощникам

Историческая наука ничего не знает о "Схороне еж словен", что и понятно: никаких его упоминаний не было до тех пор, пока в конце 1990-х годов Владимир Голяков не провозгласил себя новым Богумилом.

В новом веке Голяков несколько раз попадал в новости: в 2004 году его осудили на пять лет условно за разбойное нападение на питерский офис "Мемориала", в 2008 году он устроил дебош в общине Свидетелей Иеговы в украинском Вознесенске, в 2012 году сам оказался жертвой нападения и был легко ранен из травматического оружия, а в 2015 году воевал с депутатом Виталием Милоновым - тот спилил идола, установленного Богумилом у православной церкви в Купчино.

Image caption Российские неоязычники утверждают, что у древних славян была письменность в виде рун. По мнению ученых, знаки, используемые неоязычниками, это "новодел" на основе скандинавских рун, которые никогда не использовались в древности реальными восточными славянами

Параллельно все эти годы Богумил Второй не прекращает производить на свет огромное количество текстов. По его версии, он записывает и издает то, что было ему передано по цепочке от жреца к жрецу с дохристианских времен: несколько трактатов по основам славянского миропонимания, а также около трехсот "древнеславянских" былин. "Я просто флешка, набитая обычаем", - говорит он о себе.

Хранитель народной "Памяти"

Центр "Сова", изучающий проблемы национализма, ксенофобии и взаимоотношения религии и общества в России, называет "Схорон еж словен" ультраправой организацией.

По словам эксперта "Совы" Натальи Юдиной, Владимир Голяков в 2008 году возглавлял националистический "Русский марш" в Петербурге, и именно он настоял на включении в резолюцию марша слов об "освобождении славян от инородной оккупации".

Правообладатель иллюстрации Sergei Belkin/TASS Image caption Выступление Владимира Голякова на "Русском марше" в 2008 году не было оценено его организаторами, они назвали Богумила "самозванцем"

Есть и еще одно общее для всех представителей этой идеологии. "У правых всякие разные противоречия, они между собой спорят на разные темы: кто является врагом, кто нет - но что касается "мирового еврейства", здесь они все едины. Да, конечно, всем неоязычникам свойственны антисемитские взгляды", - утверждает эксперт "Совы" Наталья Юдина.

В этом современные неоязычники - прямые наследники русских черносотенцев начала XX века, а затем националистических движений 1980-90-х годов, прежде всего общества "Память". Идеолог славянского возрождения Виктор Безверхий, создавший одну из первых неоязыческих организаций в России "Союз Венедов", первым же опубликовал в России "Майн кампф" Гитлера и дважды попадал под суд за антисемитизм (правда, был оправдан). Владимир Голяков в 1990-х состоял в "Союзе Венедов", но отошел от него после смерти Виктора Безверхого в 2000 году.

Image caption Виктор Безверхий (на стопкадре видеозаписи его выступления в 1996 году) основал одну из первых в России неоязыческих организаций "Союз Венедов"

Сейчас Владимир Голяков и другие приверженцы славянского миропонимания пытаются откреститься от антисемитских взглядов, всячески подчеркивая равенство перед Богом всех народов. Но "иудохристианское иго" и "колониальное влияние международного еврейства" - любимые темы рассуждений Владимира Голякова. К ним он возвращается при каждом удобном случае.

Христианство и гуманизм он считает противоестественным явлением. "Мы ж [человечество] почти всех убили здесь [на планете Земля]. Чем мы более гуманнее, тем мы более смертоноснее. Чем больше у нас развивается общечеловеческая мораль, тем плачевней итоги войн, для всех", - сокрушается Богумил.

По мнению жреца, силы человечества бесконечно малы по сравнению с мощью Бога, он же природа, поэтому в своей гордыни людской род может только добиться собственного самоуничтожения. "То есть мы против прав человека вообще. А за единственное право - жить по итогам своей учебы и труда", - резюмирует Богумил.

По славянскому обычаю

Владимир Мануйленко убежден, что дело против него было возбуждено из-за истории еще двухлетней давности: тогда группа жителей деревень около природного парка "Оленьи ручьи" (это в ста с лишним километрах от Екатеринбурга) пожаловалась на то, что в парке на капище с идолом Перуна язычники под предводительством Мануйленко проводят свои обряды. Однако сейчас местный священник Максим Крылов, два года назад подбивший прихожан написать на Мануйленко заявление в прокуратуру, говорит, что ничего не знает об уголовном деле. Местная епархия РПЦ также не комментирует ситуацию вокруг языческого жреца.

В отличие от Екатеринбурга, в другом российском регионе - в городе Ливны Орловской области - противостояние представителей РПЦ с неоязычниками приобрело открытый характер. Правоохранительные органы заподозрили в экстремизме Сергея Клушина, известного в городе бизнесмена и бывшего местного депутата, который по собственной инициативе (и частично на свои деньги) обустраивает на бесхозной городской территории парк.

Image caption Сергей Клушин говорит, что в "Славянском саду" только четыре запрета: не распивать алкоголь, не курить, не употреблять наркотики и не выгуливать собак

Там он расчистил место от зарослей, прорубил дорожки, установил песочницу, качели, горки для маленьких детей, тренажеры для тех, кто постарше. В ближайших планах - сооружение настоящей армейской полосы препятствий, а затем скалодрома и подвесных конструкций для тренировок туристов. Называется парк "Обычный славянский сад".

"Слово "обычный" значит "по обычаю живем", "славянский" - по славянскому обычаю, "сад" - взращиваем детей и совершенствуем себя", - расшифровывает смысл названия Сергей Клушин.

Как и у Мануйленко, у Клушина четверо детей и в обычной жизни в нем еще сложнее угадать "неоязычника". По Ливнам передвигается в неубиваемой "Ниве", а для дальних поездок по области у него огромный джип "Мерседес". В городе несколько принадлежащих ему магазинов, тут и там натыкаешься на скамейки и лавки, которые делаются на одном из его предприятий. Сергей Клушин уже много лет ведет в Ливнах бизнес-школу для начинающих предпринимателей, и видно, что ему есть что рассказать.

Он очень гордится дочерьми (одна закончила МГУ, вторая учится в Канаде) и много говорит о самом младшем сыне - в первую очередь для него, шестилетнего Ярослава, Клушин и начинал затею с Садом.

Image caption На конструкции из цепей и автомобильных покрышек могут заниматься как взрослые, так и дети

Сергей Клушин категорически против того, чтобы его называли "язычником" или "родновером". "Я определяю себя как часть довольно широкой группы движения славянского возрождения. Здесь возрождение тех наших миропониманий, действий, быта, которые ведут к усилению себя, своего рода-семьи и своей страны", - формулирует он. И добавляет: "Я отрицаю веру как таковую. Только "ведание" - знание".

Клушин говорит чеканными максимами-афоризмами. "То закон, что явно. Познай закон, прими и действуй. Результат даст тебе ответ, прав ты или не прав. Результат согласно твоему замыслу - значит, ты правильно понял закон. Результат иной - значит, ты где-то ошибся".

Image caption В "Славянском саду" установлена примитивная полоса препятствий, в планах - сооружение настоящей, армейской

Конфликт вокруг "Славянского сада" начался в апреле, когда местная епархия внезапно озаботилась тем, что рядом с ливненским храмом "происходят культовые языческие собрания". Поводом для этого послужил визит в Ливны все того же Богумила, который, по мнению православных священников, приезжал, чтобы совершить языческие обряды и в том числе назначить Сергея Клушина главой местной ячейки своей организации "Схорон еж словен".

Через несколько недель местные казаки нагрянули в Сад и попытались распилить детскую песочницу, сделанную в форме руны "Держава". Активная фаза противостояния на этом закончилась, но, как рассказывает Клушин, православные священники попытались провести в местных школах собрания, посвященные "антигосударственной деятельности" Клушина. Одновременно его самого вызывали во всевозможные инстанции - ФСБ, СКР, прокуратуру, полицию, администрацию города - давать объяснения по поводу его деятельности в "Славянском саду". Впрочем, уголовного дела на него так и не завели.

Image caption По требованию РПЦ, казаков и администрации города у детской песочницы была опилены концы бревен, так что она перестала быть похожей на руну "Держава"

"Сейчас ситуация вокруг Сада успокоилась. Открытых претензий нет - с одной стороны. С другой стороны, я тоже по просьбе администрации подкорректировал свои действия здесь. Поэтому мы пошли навстречу друг другу", - говорит он.

В результате переговоров с администрацией города Сергей Клушин позволил опилить детскую песочницу, превратив ее из руны просто в квадрат, и сам убрал с территории сада два знака Вышеня. Со своей стороны он потребовал от городских властей повлиять на представителей РПЦ, чтобы прекратить "антиклушинские" собрания в школах, и они действительно прекратились.

"Мне все равно - были они или нет"

Знакомства с Богумилом Клушин не отрицает, более того, называет его своим учителем.

Главным источником знаний о славянских обычаях Клушин называет книгу Богумила "Вышень. Правда славянского народа". "Это то устное, что было ему донесено, а им уже изложено", - уверен Сергей Клушин. Он долго и очень глубоко изучал эту "маленькую тоненькую книгу", но зато теперь сам чувствует в себе силы быть источником знания о славянском мировоззрении. В конце концов, Клушин, словно нехотя, признает, что, наверное, его можно назвать жрецом.

Знаменитую "Велесову книгу" Сергей Клушин не котирует. "Я даже ездил в Харьковскую область, где дощечки Изенбека были найдены, даже жил какое-то время в Бурлукском районе Харьковской области. Но насколько я смог из этих дощечек извлечь то, что сейчас мне помогает жить? А вот я ничего не извлек. И мне все равно - были они или нет. Я их не применяю. И все споры были или нет - мне все равно", - объясняет он. И приводит совершенно другой пример - песню:

Не сомневайся ты во тяти, ведь без тяти ты птица без крыла.

Не сомневайся ты во мати, ведь без мати ты корень без земли.

Не сомневайся ты во брате, не сомневайся ты во дяди, без брата ты как воин без копья, без дяди ты как воин без меча.

Не сомневайся ты во смерти, ведь всяк уйдешь.

Не сомневайся ты во живе, ведь через внука ты живой, ведь через внучу ты живой.

"Эта песня меня просто пронзила, меня бросило в холод. И я не знаю, была ли эта песня много веков назад, до крещения, появилась ли она во время крещения, появилась ли она при коммунистическом режиме, или она новодел. Но она жива. И я четко понимаю: это моя жизнь, прошлая и будущая. И я ребенка обучу этой песне. Вот мой подход", - объясняет Сергей Клушин. Он цитирует (в слегка неточном и укороченном варианте) текст песни из книги "Вышень" - там она называется "древней песней славян", но написана, вероятно, автором книги Богумилом.

Image caption Сергей Клушин подчеркивает, что все тренажеры и конструкции в Саду сделаны в строгом соответствии с официальными нормативами и абсолютно безопасны для детей

Конфликт вокруг "Славянского сада" имел довольно абсурдное продолжение. На очередной встрече в администрации города, рассказывает Клушин, его попросили объяснить местным жителям, что именно и зачем он делает в своем Саду.

Клушин воспринял эту просьбу буквально: установил там девять двусторонних билбордов, на которых краткими фразами изложил главные положения славянского миропонимания. "Некоторые я могу на память сказать. "Что растим, то вырастим". "Природа весьма проста. Все, что этому противоречит, должно быть отвергнуто". "Будь сильным, слабых в этом мире достаточно". "Лучшим - все, худшим - ничто". "Богу нужны молитвы в виде дела да битвы". "Правда слова - через итог дела", - перечисляет Клушин.

Image caption Билборды Клушину пришлось перевезти на "Капище Перуна" к Огнемиру

Поставил - и уехал в отпуск на Красное море ("Я дайвингом увлекаюсь", - объясняет бизнесмен). Две недели все было спокойно, и вдруг звонок из администрации - срочно все убрать! Чиновникам не понравилось даже не содержание, а форма билбордов - якобы своим видом они напоминают славянские знаки. Билборды Клушин выкопал и перевез за сто километров под Орел к Огнемиру, сельскому учителю Сергею Ноздреву, и теперь они обрамляют дорогу к "Капищу Перуна".

"Что это за идиот?"

"Можно сказать, что мы с Саней единственные, кто вступился за Сад. Эти деятели, можно сказать, палец об палец не ударили, чтобы как-то противостоять". Житель Ливен Дмитрий возмущен: сам он не имеет отношения к "этим деятелям" - движению славянского возрождения, - но Сад ему очень нравится, и он там регулярно занимается на тренажерах.

Image caption Дмитрий и Александр считают, что только они были готовы защищать "Славянский сад" от казаков

Они с Саней - его тренером по боевым искусствам Александром Брусовым - принимали участие в обустройстве Сада и затем в защите его от казаков. Им обоим обидно, что Сергей Клушин бороться не стал и просто убрал всю славянскую символику.

45-летний Александр Брусов держит в Ливнах собственный клуб смешанных боевых единоборств "СБИЛ" - спортивный зал в заброшенном здании бывшего пластмассового завода в ста метрах от "Славянского сада". Брусов (в отличие от своего ученика) считает себя последователем славянских традиций и активно поддерживал Клушина во время конфликта с РПЦ. Но при этом Брусов считает, что причина конфликта - недальновидность и амбиции самого Клушина.

"Слишком он зашел глубоко. Они делали славянские обряды, записывали это на видео, с участием детей, и выкладывали в интернет", - объясняет Брусов ("Не думая о последствиях!" - параллельно продолжает возмущаться Дмитрий). Камнем преткновения, по мнению обоих спортсменов, стала как раз личность Богумила.

Image caption В своем бойцовском клубе Александр Брусов планирует организовать комнату с бильярдом, телевизором и диванами, где его подопечные могли бы отдыхать и за чашкой чая (никакого алкоголя!) обсуждать трансляции поединков ММА

"Человек, обыватель его не поймет, этого Богумила! Когда я его впервые увидел в интернете, этого Богумила, у меня первая мысль появилась: что это за идиот? Что это за шизофреник?" - не стесняется в выражениях Александр Брусов. Правда, оговаривается, что таким было только первое впечатление. Затем он начал изучать тексты Богумила, дважды лично с ним встречался, и теперь фигура Верховного жреца славян не вызывает в нем антипатии.

"Я его принимаю, признаю, что он действительно хранитель каких-то знаний, но обыватель его никогда не поймет!" - повторяет Брусов. У неподготовленного человека может сложиться впечатление, что это лидер какой-то тоталитарной, деструктивной секты, рассуждает Брусов. А это как раз то, что о язычниках рассказывают своей пастве православные священники в местных храмах. "Представьте, что подумают православные люди!" - резюмирует Дмитрий.

Image caption "Боксерские залы пустуют. Раньше можно было в деревне собрать группу, а теперь в целом городе их нет", - сетует Александр Брусов

(Огнемир, к которому Александр с Дмитрием относятся с почтением, заочно с ними спорит. Он находит эксцентричный образ Богумила вполне уместным и предлагает православным присмотреться к собственным священнослужителям. "Когда Гундяев одевается в кастрюлю, образно говоря, в сарафанчик - все нормально, никаких вопросов, все пучком", - говорит он о патриархе Кирилле).

Славянский оппозиционер

Александр Брусов выделяется на фоне своих единомышленников по славянскому движению нетипичными политическими взглядами. Он не поддерживает едва ли не главный постулат славянского мировоззрения - о том, что интересы власти, государства превыше всего. Правда, "славянским оппозиционером" он стал далеко не сразу.

Всю жизнь Брусов профессионально занимается единоборствами, несколько лет жил в Москве, успел выиграть городское первенство по контактному карате, но других высот в спорте не достиг, вернулся в Ливны и сам стал тренером.

Image caption Современная неоязыческая мифология одинаково чтит любых славянских героев: от былинных старцев и богатырей до белогвардейских офицеров, солдат Красной армии и нынешних спецназовцев

На одном из турниров в Туле сошелся с ребятами из Орла - у них был свой спортивный клуб "Вятичи", и они увлекались темой славянского возрождения. И то, и другое Брусову очень понравилось. Вскоре он примкнул к ним, открыв в Ливнах собственный клуб под вывеской "Вятичей".

Но прошло несколько лет, и он резко разошелся с ними на почве политики. Началось с конфликта на востоке Украины: "Вятичи", как и почти все приверженцы славянского возрождения, горячо поддержали Донбасс, и Брусов вместе со всеми собирал "гуманитарку" и помогал беженцам. Но потом, по его выражению, "начал включать голову".

В Сумской области у него живут дядя и двоюродная сестра с мужем - общение с родственниками по ту сторону границы заставило Александра поменять взгляды. "И вскоре я написал сестре: "Вылечил я ватность головного мозга. Был абсолютно неправ". И сейчас я считаю, что неправильно, что Россия вмешалась во все это", - рассказывает Александр.

Image caption "Я повесил портрет Путина на всякий случай. Я объясняю это так - все-таки он наш президент. Пусть висит. Жду не дождусь, когда его можно снять будет", - рассуждает "славянский оппозиционер" Брусов

Позже, по словам Брусова, его даже "хотели вызвать на ковер и отчитать" за поддержку Навального. Так что из "Вятичей" он вышел и теперь называет их и остальных бывших единомышленников, в том числе Сергея Клушина, не иначе как "ватными запутинцами". Он не понимает, как им не стыдно выступать за укрепление государства и поддерживать президента Путина.

"Представьте, что сейчас лидер "Вятичей" Роман Титов - он единоросс! Он вступил в партию "Единая Россия". Я вообще никак это не могу воспринять!" - сокрушается Брусов и продолжает: "Клушин говорит: "У нас одна единая цель - укрепление государства". А у меня другая цель - разрушить государство и создать нормальное государство".

"Где ты себя проявил, Навальный?"

Для Клушина такие взгляды неприемлемы. Он рассказывает, что был особенно удивлен и крайне уязвлен тем, что представители РПЦ обвинили его в антигосударственной деятельности - это его-то, апологета сильной власти и приоритета государства над интересами личности!

Сергей Клушин называет государство "единственной формой управления народом". Нет государства - нет народа. Поэтому Клушин считает правильным всегда поддерживать государство, пусть даже слабое.

Клушин с ироничной улыбкой вспоминает, как Брусов скидывал ему ссылку на один из роликов Навального: видео его не только не убедило, но наоборот, утвердило во мнении, что "какая бы коррупционная власть ни была, она лучше отсутствия власти в виде Навального".

Объяснение у Клушина такое: "Где ты себя проявил, Навальный? Нигде. И для меня человек, не проявивший себя лично на достаточной должности, чтобы делать следующий шаг, собравший студентов, которые нигде себя не проявили, - они для меня не являются возможными людьми, которые своей явью показали способность править".

Image caption Алексей Навальный не кажется Сергею Клушиным подходящим кандидатом в президенты России

Сергей Клушин уверен в том, что интересы государства - то есть народа - выше интересов личности, и в этом рассуждении заходит достаточно далеко. "Понуждать молодых людей до детородного возраста вести здоровый образ жизни, я считаю, просто обязанность государства", - говорит Клушин. Он предлагает ввести обязательный медосмотр пар, вступающих в брак, для выявления возможного риска появления нездорового потомства.

Об однополых браках речь даже не идет - адепты движения славянского возрождения убежденные и открытые гомофобы. "Создавать семью - стоп. Цель семьи - рождение, воспитание детей. Это он [гомосексуал] не может сделать", - уверен Сергей Клушин. По его представлениям, гомосексуализм сродни заразной болезни, поэтому, когда ему передали, что среди волонтеров, работающих над обустройством "Славянского сада", есть "дяденька другой ориентации", Клушин распорядился передать ему, чтобы тот больше не появлялся.

На службе у государства

Упомянутый Александром Брусовым глава "Вятичей" Роман Титов на самом деле не совсем "единоросс". Управление бойцовскими клубами (сейчас их у "Вятичей" уже семь) и работа тренером - лишь малая часть добровольно взятых им на себя обязанностей.

Сами "Вятичи" из просто спортивной секции давно превратились в общественную организацию, которая в Орле и по всей области возглавляет движение за здоровый образ жизни. И, по словам Титова, уже активно влияет на политику местных властей.

Image caption "Я вообще из донских казаков. Но тему казачества сейчас не сильно воспринимаю, особенно в наших краях. Это ряженные все. Нет, есть люди идейные, но таких очень мало", - рассуждает Роман Титов

"Вот я возглавляю от "Единой России" экологическое направление по области, - подтверждает Роман Титов, но уточняет, что не является при этом членом партии. - Сейчас мы ("Вятичи") предложим то же самое по алкоголю. В декабре поднимаем вопрос о закрытии всех питейных заведений в многоэтажных домах. В Орле. Мы этот вопрос потихоньку готовим и вентилируем".

Уже сейчас Титов для подростков, желающих записаться в его бойцовский клуб, придумал испытание: найди точку, где продают алкоголь малолетним, засними, выложи в интернет. "Мы это взяли у движения "Наши", они раньше так делали", - признается лидер "Вятичей".

События в соседних Ливнах Роман Титов называет "глупостью". Он напоминает, что на "Славянский сад" губернатор выделил почти полмиллиона рублей, то есть проект был не просто согласован, но и частично профинансирован областными властями. "Ну пришли эти казачки, что-то там детские песочницы попилили. Так им звонили все казаки аж из Ставрополья: вы чего, дебилы? Вы чего творите-то хоть?" - рассказывает Титов свою версию событий.

"Нас здесь тысячи"

Борьба за трезвый образ жизни и здоровье нации - прямое следствие увлечения Романа славянским миропониманием, к которому он пришел из среды футбольных фанатов.

"Парни предложили мне поехать подраться, большим личным составом. И поехали. А потом я увидел там, что парни-то крестов не носят, немножко славянской тематики. Я стал задавать вопросы". Случилось это лет десять назад. "Я бросил пить-курить совсем, для меня это стало неприемлемо. Я стал говорить об этом всем, рассказывать, что это такое", - рассказывает Титов историю своего прозрения.

Image caption Роман Титов (слева) и Сергей Клушин (справа) позируют для календарика издательства "Вышень", специализирующегося на выпуске книг Богумила Второго

В картине мира Романа Титова нет места понятию "личности". "Вот я не личность. Я детей своих воспитываю, что вы не личности никакие. Ты часть рода. Ты не имеешь права считать себя личностью. И все, что ты сейчас делаешь плохого для себя, ты делаешь это не для себя, а для рода. Ты предаешь предков, которые тебя родили, кормили, дали тебе знания, дали тебе землю. Я желаю так жить. И опять же - не я желаю, так желает природа, закон. Законы природы так желают. Потому что если каждый личность - то мы можем колоться, наркоманить, и что мы тогда оставим дальше потомкам?" - задается вопросом Роман Титов.

В своем декларативном антигуманизме Роман Титов полностью сходится во взглядах с Богумилом, но к самому самопровозглашенному Верховному жрецу никакого пиетета он не испытывает: "Я сам себе Богумил". Да и вообще пренебрежительно относится к внешним атрибутам славянского мировоззрения. В орловском клубе единоборств "Вятичи" их почти и нет. "А зачем они нужны? Ну кто-то подарил вон там - дед Перун стоит", - отмахивается Титов.

Титов сам выходец из силовых структур - в прошлом он офицер МВД, и таких как он, в "Вятичах" очень много. Не только бывших, но и действующих. "У нас есть сотрудники ФСБ, ФСО, у нас очень много силовиков", - подтверждает он опасения патриарха Кирилла.

Орловский отряд специального назначения "Ягуар" помогает "Вятичам" в организации ежегодной военно-спортивной эстафеты "Тропа вятичей "Зов предков", и одним из ее победителей прежних лет стала команда ФСБ, рассказывает Титов.

"У нас свое государство в государстве", - описывает Роман Титов размах и структуру славянского движения в Орловской области. Они признают только горизонтальные связи - нет иерархии, старших и младших, каждый из участников самостоятелен и сам определяет меру своей вовлеченности в движение.

"Мы живем казачьим устоем. Старым. Казна - Круг, у нас нет кредитов, ипотек", - хвалится Титов. Он затруднился назвать точное число участников, но смело предположил: "Нас здесь тысячи".

"У нас недавно была Купала - полторы тысячи человек два дня гуляли, трезвые, неукуренные, танцевали и пели и плясали и хороводы водили и все были заняты", - приводит пример Титов. Он подчеркивает, что пришли все, кто хотел, - были и христиане, и "славяне разных конфессий". Был и идеологический противник Титова Александр Брусов и остался от праздника в полном восторге. "Славянский праздник - это сплошной позитив. Здесь и борьба за вороток, и палку перетягивали, и канат. Здравица! Сплошная польза", - рассказывает Брусов.

Image caption Празднование Купалы в Орловской области в июне 2018 года

И Титов, и Брусов - оба тренеры по единоборствам - категорически отвергают обвинения со стороны РПЦ в том, что в их спортивных клубах готовят экстремистов. Титов уверяет, что за восемь лет существования клуба ни один из его воспитанников не привлекался ни по "экстремистской" 282-й статье, ни по каким-либо другим.

"Страх есть только у РПЦ, - подтверждает Брусов, - потому что они видят в этом конкуренцию, утечку паствы своей, утрату позиций и рентабельности".

Роман Титов уверен, что движение славянского возрождения пользуется покровительством на самом высоком уровне. "Да Путин знает об этом. Конечно! Потому он и ездит на Соловки часто, к старцам уральским", - уверяет лидер "Вятичей".

Путина он называет "царем". Титов - "царь" в своей семье, Путин - "царь" народа, и это правильно, считает Роман. И каждый велик на своем месте: дело Путина - заботиться о державе, а дело Титова - трудиться, заботиться о семье и воспитывать борцов. "Каждый из нас лишь винтик в механизме этой истории. Но как говорил великий Сталин, если этот винтик начнет ломаться, то вся система может рухнуть", - заключает Роман Титов.