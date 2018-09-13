Нефть, газ и санкции. Зачем министр энергетики США едет в Москву

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В Москву прилетает министр энергетики США Рик Перри. Он встретится со своим российским коллегой Александром Новаком и первым вице-премьером Антоном Силуановым. Это первый визит высокопоставленного американского чиновника в Москву после переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки.

Американский министр встречается с российскими чиновниками на следующий день после того, как президент США Трамп указ об ответственности за вмешательство в американские выборы. Документ предусматривает возможность введения санкций против иностранцев.

Кроме того, сейчас в конгрессе США обсуждается возможность введения более жестких санкций против России, включая запрет на операции с новым долгом России.

Изначально официально было объявлено о встрече Перри и Новака. В информации о мероприятии, разосланной журналистам, говорилось, что министры энергетики обсудят "широкий круг вопросов энергетического взаимодействия".

В минэнерго России не ответили на запрос Би-би-си о том, что конкретно будут обсуждать министры на встрече.

В четверг 13 сентября Перри встретится также с первым вице-премьером Силуановым, подтвердил Би-би-си его представитель Андрей Лавров. Но это мероприятие будет закрыто для прессы. В министерстве финансов не уточнили, что будет обсуждаться на этой встрече.

"Министр Перри приезжает в Москву по приглашению министра энергетики России Александа Новака после их предыдущих встреч на Газовом конгрессе и Всемирном экономическом форуме", - сообщила Би-би-си официальный представитель американского ведомства Шайлин Хайнс.

По словам Хайнс, Перри во время своего визита встретится с коллегами и заинтересованными лицами, с которыми обсудит негативное отношение американской администрации к проекту "Северный поток - 2", а также кибератаки на американские электросети и вопросы безопасности ядерного оружия в России.

Еще одной темой дискуссии, по словам Хайнс, станет эволюция энергетического рынка - США становятся одним из крупнейших экспортеров энергоресурсов.

Официально ни одна из сторон не заявила о том, что так или иначе будут обсуждаться санкции.

Русская служба Би-би-си спросила специалистов в области энергетики, что сейчас представляют собой отношения между США и Россией в этой сфере и какие еще вопросы могут обсудить министры.

Сотрудничают ли США с Россией в сфере энергетики?

"С начала 1990-х годов между США и Россией так и не возникло серьезной кооперации в сфере энергетики", - рассказывает директор центра энергетики московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова. По ее словам, взаимное проникновение на рынке друг друга минимально.

"Историй успеха" в сотрудничестве не так много - например, нефтегазовый проект "Сахалин-1" на Дальнем Востоке, напоминает эксперт.

С начала 2000-х годов на американском рынке работает компания "Лукойл". На сайте компании говорится, что "Лукойл" управляет сбытовой сетью в 11 штатах на восточном побережье США и в округе Колумбия.

Сейчас американским гражданам и компаниям запрещено сотрудничать с Россией в нефтяных проектах. Речь идет о проектах на шельфе, глубоководной добыче и добычи сланцевой нефти, а также в Арктике. Американцам нельзя поставлять товары, услуги и технологии для таких проектов.

Отдельно санкции введены в отношении российских нефтяных компаний, в том числе "Роснефти" и "Газпром нефти".

"Все сотрудничество закончилось с введением санкций, когда какие-либо партнерства с американскими компаниями перестали существовать", - говорит аналитик АТОН Александр Корнилов. В пример он приводит компанию Exxon Mobile, которая совместно с "Роснефтью" обнаружила и подтвердила запасы нефти в Карском море, но была вынуждена покинуть проект.

"Осталось сотрудничество в атомной сфере, которое, судя по всему, станет основной мишенью следующих санкций и поставки высокотехнологического оборудования для ТЭК из США, которое тоже может попасть под санкции", - добавляет Митрова.

Возможные ограничения сотрудничества в атомной сферы могут быть введены в рамках законопроекта, предложенного группой американских сенаторов и получившего название "санкции из ада".

Что могут обсудить чиновники?

"Напряженность в отношениях между Россией и США в вопросах энергетики в основном связана с геополитикой", - полагает Митрова.

Самые острые вопросы - это финансовые и технологические санкции в отношении российского нефтегазового сектора, рассказывает директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Речь идет не только о действующих санкциях, но и о будущих - например, они могут быть введены в отношении строительства трубопроводов, ориентированных на экспорт, уточняет эксперт.

В 2014 году США ввели санкции против России, которые затем поддержали многие западные страны.

Частично санкции были направлены на энергетическую сферу. Некоторым компаниям, включая "Роснефть", "Новатэк", "Транснефть", "Газпром нефть" и их дочерним структурам нельзя выдавать кредиты и различное финансирование на срок более чем на 60 дней.

Кроме того, санкции запрещают экспорт в Россию товаров, услуг и технологий, которые могут быть использованы для добычи нефти на глубоководных месторождениях и арктическим шельфе, а также месторождений в сланцах.

Согласно отчету центра энергетики "Сколково", в Россию запрещено поставлять оборудование для проведения горизонтального бурения, буровые установки, морские платформы для работы в арктических широтах и прочие.

Корнилов из АТОНа также отмечает, что одним из вопросов может стать "Северный поток - 2", по которому США являются "серьезным оппонентом России". Митрова согласна, что "Северный поток - 2" могут обсудить в рамках болезненной темы доминирующего положения "Газпрома" на европейском газовом рынке.

Митрова добавляет, что еще одной темой обсуждения могут стать то, что США впервые начинают напрямую конкурировать с нефтяным и газовым экспортом из России в Европу и Азию. "Российское руководство по понятным причинам встревожено перспективой такой конкуренции", - говорит она.

"Общий вопрос, который волнует и Россию, и Америку, это цены на нефть", - добавляет Корнилов. По его словам, и России, и США нужны высокие цены на нефть. Аналитик предполагает, что в этой сфере возможны какие-то договоренности, хотя их достижение в условиях санкций маловероятно.

"С учетом общей напряженности между странами диалог министров важен сам по себе", - считает Белова из Vygon Consulting.

Необходимо, чтобы не только политики вершили судьбы отрасли, но и официальные представители профильных министерств на рабочем уровне снимали болевые вопросы и определяли будущие позитивные точки соприкосновения, объясняет эксперт.