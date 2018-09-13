Окруженные водой. Фотоконкурс об отношениях британцев с морем

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13-летняя пловчиха Люси Симс в 5 часов утра в море неподалеку от Дувра. В июле этого года она участвовала в коллективном эстафетном заплыве в составе команды, в которую входят шесть девочек в возрасте 13-14 лет. Фотограф Тери Пенгилли запечатлела Люси в момент, когда она начинает первый этап этого заплыва через пролив Ла-Манш с пляжа Самфайр Хо.