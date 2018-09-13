Окруженные водой. Фотоконкурс об отношениях британцев с морем

Британское благотворительное общество помощи потерпевшим крушени е морякам объявило о проведении фотоконкурса на тему об отношениях британцев с морем.
На конкурс поступило множество фоторабот, а отобранные фотографии посвящены славной истории мореходства в Британии. Они изображают рыбаков, матросов торгового флота, портовиков и докеров. Мы представляем ряд снимков, посвященных морским пейзажам.
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Chris Herring
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Этот получивший первый приз снимок Криса Херринга запечатлел его яхту, севшую на мель в Норфолке. Автор озаглавил свою фотографию так - "Бороться до конца".
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Owen Humphreys
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На этом снимке Оуэна Хамфриса - маяк Сихам в графстве Дарэм во время шторма.
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Gareth Easton
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Темой этой фотоработы Гарета Истона стали рыбак Ли Один и его траулер "Ангел-хранитель", которые ведут лов в 30 милях от Шетландских островов.
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Rob Amsbury
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Маяк "Южный столб" в Энглси в Южном Уэльсе - на снимке Роба Эмсбюри под названием "Ясные сигналы".
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Teri Pengilley
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13-летняя пловчиха Люси Симс в 5 часов утра в море неподалеку от Дувра. В июле этого года она участвовала в коллективном эстафетном заплыве в составе команды, в которую входят шесть девочек в возрасте 13-14 лет. Фотограф Тери Пенгилли запечатлела Люси в момент, когда она начинает первый этап этого заплыва через пролив Ла-Манш с пляжа Самфайр Хо.
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Craig Scott
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Эта фотография Крейга Скотта была сделана с каменистого берега под Старым пирсом в гавани Абердур в Шотландии.
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John Roberts
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Рыболовное суденышко "Зеленый остров" ведет лов тунца в Бискайском заливе у западного побережья Франции. Фотограф Джон Робертс сумел сделать снимок ирландского судна ранним утром.
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Dave Agnelli
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Тяжелый труд этих двух рыбаков на борту траулера у берегов Гернси привлек внимание фотографа Дейва Агнелли.
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Ian Reid
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Старое рыболовное судно когда-то принадлежало рыбакам в бухте Уолсай на Шетландских островах. Фотограф Иан Рид рассказывает, что в 80-е годы судно отбуксировали для реставрации и ремонта на пляже Клифт-Саунд близ деревни Скаллоуэй, но потом о нем забыли, и оно навеки осталось на берегу.
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