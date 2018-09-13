Окруженные водой. Фотоконкурс об отношениях британцев с морем

  • 13 сентября 2018

Британское благотворительное общество помощи потерпевшим крушение морякам объявило о проведении фотоконкурса на тему об отношениях британцев с морем.

На конкурс поступило множество фоторабот, а отобранные фотографии посвящены славной истории мореходства в Британии. Они изображают рыбаков, матросов торгового флота, портовиков и докеров. Мы представляем ряд снимков, посвященных морским пейзажам.

Перевернутая яхта в Норфолке Правообладатель иллюстрации Chris Herring
Image caption Этот получивший первый приз снимок Криса Херринга запечатлел его яхту, севшую на мель в Норфолке. Автор озаглавил свою фотографию так - "Бороться до конца".
На этом снимке Оуэна Хамфриса - маяк Сихам в графстве Дарэм во время шторма. Правообладатель иллюстрации Owen Humphreys
Image caption На этом снимке Оуэна Хамфриса - маяк Сихам в графстве Дарэм во время шторма.
рыбак Ли Один и его траулер "Ангел-хранитель" Правообладатель иллюстрации Gareth Easton
Image caption Темой этой фотоработы Гарета Истона стали рыбак Ли Один и его траулер "Ангел-хранитель", которые ведут лов в 30 милях от Шетландских островов.
Маяк "Южный столб" в Энглси в Южном Уэльсе Правообладатель иллюстрации Rob Amsbury
Image caption Маяк "Южный столб" в Энглси в Южном Уэльсе - на снимке Роба Эмсбюри под названием "Ясные сигналы".
заплыв в Ла-Манше Правообладатель иллюстрации Teri Pengilley
Image caption 13-летняя пловчиха Люси Симс в 5 часов утра в море неподалеку от Дувра. В июле этого года она участвовала в коллективном эстафетном заплыве в составе команды, в которую входят шесть девочек в возрасте 13-14 лет. Фотограф Тери Пенгилли запечатлела Люси в момент, когда она начинает первый этап этого заплыва через пролив Ла-Манш с пляжа Самфайр Хо.
Старый пирс в Шотландии Правообладатель иллюстрации Craig Scott
Image caption Эта фотография Крейга Скотта была сделана с каменистого берега под Старым пирсом в гавани Абердур в Шотландии.
Лов тунца в Бискайском заливе Правообладатель иллюстрации John Roberts
Image caption Рыболовное суденышко "Зеленый остров" ведет лов тунца в Бискайском заливе у западного побережья Франции. Фотограф Джон Робертс сумел сделать снимок ирландского судна ранним утром.
Два рыбака Правообладатель иллюстрации Dave Agnelli
Image caption Тяжелый труд этих двух рыбаков на борту траулера у берегов Гернси привлек внимание фотографа Дейва Агнелли.
Старое судно на пляже Клифт-Саунд в Шотландии Правообладатель иллюстрации Ian Reid
Image caption Старое рыболовное судно когда-то принадлежало рыбакам в бухте Уолсай на Шетландских островах. Фотограф Иан Рид рассказывает, что в 80-е годы судно отбуксировали для реставрации и ремонта на пляже Клифт-Саунд близ деревни Скаллоуэй, но потом о нем забыли, и оно навеки осталось на берегу.

Все фотографии защищены авторским правом.

Похожие темы

Новости по теме