"Давайте жить дружно": как Кадыров мирит Тимати с Нурмагомедовым

❗️Группа экстремистки настроенных лиц призывает население Республики Дагестан воспрепятствовать проведению зрелищных мероприятий на территории Республики. Они делают ссылку на религиозную составляющую, объясняя это тем, что посещение подобных мероприятий идет вразрез с канонами ислама, способствует развращению молодежи и отдаляет их от религии и норм шариата. При этом позволяют себе выступать в социальных сетях информационных ресурсов с угрозами в адрес организаторов массовых мероприятий зрелищного характера и их участников, в частности российского певца Егора Крида, который планирует провести концерт в Махачкале 9 сентября 2018 года. Уважаемые жители Республики Дагестан! ❗️Сотрудниками ОВД МВД по Республике Дагестан установлены ряд лиц, которые призывают жителей Дагестана не допускать проведение подобных мероприятий, осуществляют призывы к экстремистской деятельности, межнациональной розни, и на этой почве срывают проведение мероприятий. В соответствии с действующим законодательством проводятся мероприятия по процессуальному закреплению их противоправных действий. Республика Дагестан – субъект Российской Федерации, который является светской республикой, на его территории действует российское законодательство, нарушение которого влечет за собой уголовную ответственность. Просим быть предусмотрительными и не идти на поводу людей, призывающих к противоправной деятельности, которые хотят разжечь межнациональную рознь и при этом используют религиозную составляющую, преследуя цель - сорвать данный концерт и любые другие мероприятия, проводимые на территории Дагестана. МВД по Республике Дагестан предпримет все необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка и общественной безопасности во время проведения массовых мероприятий. Будут пресечены любые попытки, принимаемые экстремистами к их срыву. Нарушители понесут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Пресс-служба МВД по Республике Дагестан #полициядагестана #охранапорядка #мвддагестана #mvdrussia #police