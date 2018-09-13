"Давайте жить дружно": как Кадыров мирит Тимати с Нурмагомедовым

Правообладатель иллюстрации Elena Afonina/TASS Image caption Глава Чечни Рамзан Кадыров и певец Тимати на открытии ресторана Black Star Burgergs в Грозном

Рамзан Кадыров высказался по поводу отмены концерта певца Егора Крида в Махачкале. В последние дни в скандал вокруг выступления артиста оказались втянуты не только люди из мира шоу-бизнеса, но и ведущий российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.

Русская служба Би-би-си объясняет, как все эти фамилии оказались в одном заголовке.

Егор Крид (Булаткин), 24 года, певец

Уроженец Пензы и победитель конкурса "Звезда "ВКонтакте" известен своими лирическими песнями в стиле R'n'B, такими как "Самая-самая" и "Невеста". В 2012 году подписал контракт с музыкальным лейблом Black Star рэпера Тимати.

9 сентября 2018 года Крид должен был выступить в столице Дагестана Махачкале. За несколько дней до концерта певцу начали угрожать в комментариях в "Инстаграме".

Пользователи писали, что артисту не рады в кавказской республике, и, приехав, он может "потерять невинность" или оказаться "на кирпичном заводе" (вероятно, имеются в виду истории с незаконным удержанием людей на таких предприятиях).

Крид признался, что его раздражают комментарии в "Инстаграме" и он может удалить аккаунт, у которого более 8 млн подписчиков: "Мне постоянно пишут, что во мне что-то не так. Не та прическа, не те брови, не те татуировки, не те девушки, не те шмотки".

В управлении МВД по Дагестану заявили, что авторы угроз установлены, в их отношении ведется проверка. Еще там сказали, что противники выступления артиста пытаются разжечь межнациональную рознь, используя религиозную составляющую, и обещали обеспечить безопасность концерта.

Несмотря на это, лейбл Black Star принял решение отменить концерт Крида. "Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт", - говорилось в сообщении лейбла.

Также был отменен концерт в Дагестане другого артиста Black Star - MC Дони.

Хабиб Нурмагомедов, 29 лет, боец ММА

Нурмагомедов родился и вырос в Дагестане. Он самый популярный российский боец ММА прямо сейчас (ММА - смешанные боевые искусства).

Спортсмен провел в смешанных единоборствах 26 боев и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов выступает в ведущей мировой организации смешанных единоборств UFC. 6 октября он должен драться с главной звездой UFC, скандально известным ирландцем Конором Макгрегором.

Нурмагомедов неоднократно подчеркивал, что является правоверным мусульманином.

Подготовка к бою не помешала ему лаконично, но резко отреагировать на новость об отмене концерта Крида в родной республике. "Не велика потеря", - написал боец в "Инстаграме".

Позже в заочной дискуссии с главой лейбла Black Star Нурмагомедов предупредил, что "каждая тварь ответит за свои слова".

Также он обратился к "мужчинам Дагестана": "Многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей Республики в ответе МЫ и только МЫ, а не всякие петушары, которые мол чего то хотят" (сохранена орфография и пунктуация оригинала).

Тимати (Тимур Юнусов), 35 лет, рэпер, продюсер, бизнесмен

Родился и вырос в Москве, получил известность как участник проекта "Фабрика звезд" в 2004 году. В последующие годы занялся бизнесом - создал музыкальный лейбл, открыл магазины одежды, рестораны и салоны красоты. По данным Forbes, в 2017 году его доход составил 6,6 млн долларов.На выборах президента России в 2018 году был доверенным лицом Владимира Путина. Неоднократно появлялся в обществе главы Чечни Рамзана Кадырова.

После резкого комментария Нурмагомедова рэпер обратился к бойцу через "Инстаграм".

"Я понимаю, что тебе многие песни [исполнителей Black Star] не близки и не нравятся. И надо уважать чужое мнение. Но, наверное, поддерживать волну того, что артисты не должны приезжать, потому что это не нравится лично тебе, немножко неправильно", - сказал Тимати в своем видеообращении и попросил Нурмагомедова позвонить.

"Надеюсь, что мы сможем трезво и правильно урегулировать эту ситуацию", - добавил артист.

Крид также высказал свое разочарование высказыванием Нурмагомедова. "Менять мнение людей нужно своими примерами, а не байкотом и призывами, тем более которые могут создать неоправданный риск для гостей концерта", - написал он (сохранена орфография и пунктуация оригинала).

Именно после этих обращений в "Инстаграме" Нурмагомедова и появился пост о том, что "каждая тварь ответит за свои слова", а чужие советы ему не нужны.

"Бог тебе судья. Я был о тебе лучшего мнения. Все будет так, как будет. Удачи тебе в предстоящем бою", - ответил на этот выпад Тимати.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, 41 год

Рамзан Кадыров возглавляет Чечню уже 11 лет. Сторонники политика называют среди его заслуг воссоздание инфраструктуры Чечни после войны, а также восстановление безопасности в республике.

Правозащитники неоднократно обвиняли главу Чечни в различных нарушениях прав человека, в том числе считают его ответственным за внесудебные расправы (он это отрицает).Кадыров, среди прочего, известен тем, что нередко приглашает в Чечню российских и зарубежных звезд, среди которых был и Тимати.

12 сентября глава Чечни высказался по поводу конфликта Тимати и Нурмагомедова. Причем видеообращение политика опубликовал Тимати.

"Давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы" - к этому сводится смысл послания Кадырова.

"Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. А вы чем занимаетесь? Ерундой занимаетесь!" - пожурил участников ссоры в социальных сетях Кадыров.

"Мы будем у себя наводить порядок - ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут - никто, - продолжил глава Чечни. - Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы".