"Девушки мечты": как виртуальные супермодели теснят живых манекенщиц

Правообладатель иллюстрации Instagram/isamayaffrench

Популярные в "Инстаграме" диджитал-модели - персонажи, нарисованные на компьютере, - стали все чаще появляться на страницах глянцевых журналов и в рекламных кампаниях модных домов.

Обычные модели беспокоятся - конкурировать с цифровыми персонажами трудно, ведь они могут меняться, не стареют, не устают и могут не заботиться о внешности и фигуре.

Шуду,"первая диджитал-супермодель"

В апреле 2017 года британский фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон нарисовал с помощью компьютерной графики виртуальную чернокожую модель Шуду и завел ей "Инстаграм".

У Шуду идеальная кожа, модельная фигура, такой же нарисованный бойфренд и больше 140 тысяч подписчиков в "Инстаграме". В профиле ее аккаунта говорится, что Шуду - это "первая диджитал-супермодель".

Сначала пользователи гадали, настоящая ли женщина Шуду или робот.

После признания Уилсона, что Шуду - это компьютерное изображение, его обвинили в расизме. Возмущенные комментаторы писали, что белый фотограф нашел еще один способ зарабатывать на темнокожих женщинах.

Этой осенью Шуду начала выходить за пределы "Инстаграма". Виртуальную модель стали снимать для глянцевых журналов и в рекламных кампаниях известных брендов.

Например, Шуду появилась в сентябрьском номере австралийского Vogue. Она же вместе с другими диджитал-моделями стала лицом рекламной кампании бренда Balmain.

Микела - модель и диджей

Американский стартап Brud мог бы поспорить с Уилсоном о том, кто создал первую диджитал-модель. В 2016 году в Brud - компания специализируется на робототехнике и компьютерных технологиях - придумали Микелу. По По словам создателей, Микела также реальна, как певица Рианна.

Согласно ее аккаунту в "Инстаграме", Микеле 19 лет. Она живет в Лос-Анджелесе, называет себя роботом, поддерживает движение Black Lives Matter и записывает музыкальные треки. Любовь к музыке легко объяснима: глава компании Brud - продюсер и диджей Тревор Макфедрис, в прошлом он работал с Кэти Перри и Крисом Брауном.

У Микелы имеет больше миллиона подписчиков. Журнал Time включил ее компьютерное изображение в список самых влиятельных людей в интернете.

Вместе с Микелой сотрудники Brud создали двух других виртуальных моделей - пару Бермуду и Блауко.

По сведениям Techcrunch, в 2018 году компания Brud сумела собрать инвестиции от крупных американских венчурных фирм на сумму 6 млн долларов.

В феврале Микела официально объявила о сотрудничестве с домом моды Prada. В сентябре она появилась в британском и американском Vogue.

"Девушки-мечты"

Кэмерон Джеймс-Уилсон, создавший Шуду, специально для рекламы Balmain нарисовал еще двух моделей - Чжи и Марго.

Правообладатель иллюстрации Balmain

Из профиля Шуду в "Инстаграме" можно попасть на официальный сайт агенства диджитал-моделей. Он работает как сайт стандартного модельного агентства - там можно посмотреть на моделей, их снимки, а также связаться с владельцами агентства и договориться об участии компьютерных изображений в рекламных кампаниях.

На сайте в разделе "Модели" помимо Шуду можно найти девушку по имени Брен. Заметно, что Брен не такая худая, как ее коллеги по агентству.

Правообладатель иллюстрации THE DIGITALS

Уилсон говорит, что он не пытается заменить настоящих манекенщиц виртуальными моделями.

"Это мой способ творчества. Мы живем в мире, где все становится фальшивкой, поэтому я захотел создать фантазию, которая стала бы настоящей", - говорит фотограф.

Оливье Рустен, креативный директор бренда Balmain, назвал диджитал моделей "девушками мечты" и подчеркнул, что их присутствие в модных журналах внесет разнообразие в мир глянца. В официальном заявлении компании было сказано: "Виртуальная армия моделей - это отражение красоты, уверенности и силы".

"Им даже не нужно ходить на кастинги"

Появление виртуальных моделей в рекламных кампаниях известных брендов вызвало тревогу в модельном сообществе.

"Конкурировать с несуществующими идеальными женщинами действительно страшно. Любая одежда будет сидеть на них идеально. Плюс им даже не нужно ходить на кастинги", - сказала Би-би-си британская модель Луис Стоун, которая работает с L'Oreal и Adidas.

Создателей чернокожих диджитал-моделей критикуют за то, что они занимают нишу, которая и так представлена не так широко в модельном бизнесе. Вместо Шуду в рекламных кампаниях могли бы принимать участие реальные чернокожие модели.

Многие критики также отмечают, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.

Фотограф Мэнни Роман (снимал для Cosmo, Vanity Fair, Maxim, People) считает, что виртуальные модели могут негативно влиять на потребителей.

"Посыл рекламной кампании Balmain c участием диджитал моделей очень нереалистичен. Это может негативно повлиять на самооценку людей. Многие из нас и так переживают непростые времена из-за социальных сетей, которые формируют стандарты красоты. Популярность виртуальных моделей может только ухудшить ситуацию", - считает он.