Bellingcat показал заявку на паспорт Петрова из Солсбери. На ней есть пометка от спецслужб

Правообладатель иллюстрации Bellingcat Image caption Александр Петров в 2009-м и в 2018 году

Издания The Insider и Bellingcat 14 сентября опубликовали копии служебных документов Федеральной миграционной службы (ФМС) с заявлением на имя Александра Петрова, которого британские власти называют одним из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Исследователи и источник Би-би-си, работавшие в ФМС, полагают, что пометка на документе может свидетельствовать о причастности Петрова к спецслужбам.

Копия заявления о выдаче паспорта, опубликованная сегодня Bellingcat и The Insider, содержит имя, дату рождения, имена родителей и место прописки Петрова Александра Евгеньевича.

На опубликованном документе стоит печать "сведений не давать" и сделанная от руки пометка "есть письмо С.С." Источник The Insider, на который ссылаются журналисты, полагает, что отметки на документах означают, что Петров имел отношение к спецслужбам.

Издание The Insider, первым получившее документы, пишет, что их предоставил источник из российской полиции. Би-би-си не может подтвердить подлинность документов. Два источника, работавшие в ФМС (службу расформировали в 2016 году, ее полномочия передали МВД), сообщили Би-би-си, что документы такой формы - № 1П - действительно подаются при замене и выдаче российского паспорта.

Из документов следует, что в ноябре 2009 года Александр Евгеньевич Петров заявил в ФМС о замене паспорта "в связи с непригодностью". Дата рождения на заявлении - 13 июля 1979 года - совпадает с датой рождения Александра Петрова, который, по данным интернет-газеты "Фонтанка", летал в Англию в те дни, когда там отравили Сергея и Юлию Скрипалей ("Фонтанка" не уточнила, откуда взяла эти сведения).

The Insider и Bellingcat также получили доступ к закрытым для публики данным перелетов Петрова и Боширова и опубликовали их фрагмент. Даты на скриншоте совпадают с теми, которые называла британская полиция.

Александр Евгеньевич Петров, чьи документы были опубликованы в пятницу, указал местом рождения город Котлас Архангельской области, а с 2007 года жил в московском районе Чертаново, следует из документа. В Росреестре Би-би-си нашла официального владельца квартиры в Чертаново в 2007 году. Его фамилия также Петров. Однако данные мужчины - имя, отчество, возраст - не совпадают с данными Петрова, обвиняемого британскими властями.

Бывший владелец квартиры в Чертаново проигнорировал вопросы и звонки Би-би-си. По данным Росреестра, сейчас у квартиры другой владелец.

Когда журналист Би-би-си посетила адрес, указанный в заявлении, дверь ей открыла женщина, которая владеет квартирой с 2014 года. "Вы, наверное, Сашу ищете?" - спросила она корреспондента Би-би-си. По ее словам, с 2014 по 2016 годы она получала штрафы за нарушение правил дорожного движения на имя Александра Петрова. Штрафы прекратили приходить два года назад. Предыдущие квитанции она выкинула. Она не встречали ни одного из Петровых - ни бывшего владельца квартиры, ни подозреваемого в отравлении Скрипалей.

Никто из других соседей, опрошенных Би-би-си, не смог узнать по фото Александра Петрова.

Image caption Дом, который был указан адресом "прописки" Петрова, ничем не отличается от других домов в Чертаново

Главная же особенность заявлений Петрова и Боширова на замену паспорта - это печать "сведений не давать" с кодом 195-79-66. Источник, работавший в ФМС, сказал Би-би-си, что такие штампы ставят сотрудникам спецслужб и высокопоставленным чиновникам, чтобы ФМС не выдавала их персональные данные судебным приставам и другим службам.

Впрочем, другой источник Би-би-си, занимавшийся выдачей паспортов, описал такую процедуру: заявления на паспорт от спецслужб не проходят через рядовых сотрудников, а хранятся в отдельных сейфах и кабинетах, поэтому подобные печати им могут быть просто не нужны.

Обратная сторона заявления Петрова не заполнена, она предназначена для служебных отметок. Сверху там печать "Сведений не давать", а также надпись от руки "есть письмо С.С.". Источник Би-би-си, работавший в ФМС, говорит, что эта приписка означает "есть письмо с пометкой совершенно секретно", и это может указывать на причастность заявителя к спецслужбам.

В начале сентября британская полиция назвала подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Александра Петрова и Руслана Боширова. В отчете Скотланд-ярда было подчеркнуто, что эти имена могут быть ненастоящими. Полиция также полагала, что паспорта, по которым путешествовали Петров и Боширов, также не настоящие.

Тереза Мэй, обращаясь 5 сентября к парламенту, заявила, что по данным британских спецслужб, Петров и Боширов - кадровые сотрудники "российской военной разведки, известной как ГРУ".

13 сентября люди, назвавшиеся Петровым и Бошировым, дали интервью телеканалу RT. Они сказали, что действительно были в Солсбери в указанные даты, но ездили туда исключительно с туристическими целями: посмотреть знаменитый собор. Свою причастность к отравлению и к работе в ГРУ они всячески отрицали.

Они назвали себя предпринимателями средней руки, которые занимаются услугами в области фитнеса и здоровья. Никаких деталей о себе, ни места жительства, ни места работы, они не назвали.

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