Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тот самый шпиль собора в Солсбери будто бы привлёк предполагаемых туристов в разгар снегопада

Интервью подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей мужчин руководительнице телеканала RT Маргарите Симоньян вызвало восторг как в российских, так и в британских соцсетях.

Александр Петров и Руслан Боширов (это, возможно, ненастоящие имена мужчин) в телеэфире крайне скованно пытались объяснить, зачем они дважды ездили в британский город Солсбери "как туристы".

Власти Британии подозревают их в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Поток шуток касался не только работы мужчин, которые на вопрос, кто и кем занимаются ответили буквально следующее:

- Вы на самом деле кто? - начала интервью Симоньян.

- Мы те, кого показывали [на фотографиях], - ответил Петров.

Далее разговор зашел о Солсбери, небольшом городе на западе от Лондона, где отравили Скрипалей.

- Друзья нам давно уже советовали посетить этот замечательный город, - сказал Петров.

- Туристический город, там есть знаменитый собор, - добавил Боширов.

- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, - продолжил Петров.

Рассказ мужчин о туристических предпочтениях вызвал шквал сарказма.

Боширова и Петрова сравнивали с героями известных криминальных драм - например, "Брат" или "Залечь на дно в Брюгге".

Британские пользователи сетей шутили не меньше российских.

"Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей", - издевается английский режиссёр Дэвид Шнайдер.

"Удивительно. Двое русских утверждают, что они поехали в Солсбери в качестве туристов, но из-за кучки снега на земле они немедленно вернулись... в Москву. В марте. Где всё в снегу", - поражается журналист Кристоффер Миллер.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Подозреваемые в отравлении Скрипалей попали на записи камер видеонаблюдения

На сайте международных рекомендаций к путешествиям TripAdvisor пользователи, представляющиеся россиянами, оставляют рецензии в духе: "Великолепно, посетил собор дважды".

Правообладатель иллюстрации TripAdvisor Image caption Отзыв на сайте TripAdvisor

"Что вас связывает"?

Отдельно пользователей позабавил неловкий ответ мужчин на вопрос ведущей об их предполагаемой близости.

"Давайте не будем лезть в личную жизнь", - попросил Боширов Симоньян.

Позже в "Твиттере" Маргарита Симоньян решила пояснить свой вопрос: "Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить - с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста".

Предприимчиыве рекламщики тут же решили заработать на общественном резонансе, предлагая туристам поездки в "Солсберийский собор".