В едином порыве сарказма: соцсети отреагировали на интервью Петрова и Боширова RT
Интервью подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей мужчин руководительнице телеканала RT Маргарите Симоньян вызвало восторг как в российских, так и в британских соцсетях.
Александр Петров и Руслан Боширов (это, возможно, ненастоящие имена мужчин) в телеэфире крайне скованно пытались объяснить, зачем они дважды ездили в британский город Солсбери "как туристы".
Власти Британии подозревают их в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Поток шуток касался не только работы мужчин, которые на вопрос, кто и кем занимаются ответили буквально следующее:
- Вы на самом деле кто? - начала интервью Симоньян.
- Мы те, кого показывали [на фотографиях], - ответил Петров.
Далее разговор зашел о Солсбери, небольшом городе на западе от Лондона, где отравили Скрипалей.
- Друзья нам давно уже советовали посетить этот замечательный город, - сказал Петров.
- Туристический город, там есть знаменитый собор, - добавил Боширов.
- С самого начала мы планировали приехать в Лондон и оторваться, грубо говоря. Это была не бизнес-поездка. Мы распланировали так, что мы и в Лондоне побываем, и съездим в Солсбери, - продолжил Петров.
Рассказ мужчин о туристических предпочтениях вызвал шквал сарказма.
Боширова и Петрова сравнивали с героями известных криминальных драм - например, "Брат" или "Залечь на дно в Брюгге".
Британские пользователи сетей шутили не меньше российских.
"Конечно, эти русские были просто туристами. Все знают, что в Солсбери есть две достопримечательности мирового класса: собор и дверная ручка дома Скрипалей", - издевается английский режиссёр Дэвид Шнайдер.
"Удивительно. Двое русских утверждают, что они поехали в Солсбери в качестве туристов, но из-за кучки снега на земле они немедленно вернулись... в Москву. В марте. Где всё в снегу", - поражается журналист Кристоффер Миллер.
На сайте международных рекомендаций к путешествиям TripAdvisor пользователи, представляющиеся россиянами, оставляют рецензии в духе: "Великолепно, посетил собор дважды".
"Что вас связывает"?
Отдельно пользователей позабавил неловкий ответ мужчин на вопрос ведущей об их предполагаемой близости.
"Давайте не будем лезть в личную жизнь", - попросил Боширов Симоньян.
Позже в "Твиттере" Маргарита Симоньян решила пояснить свой вопрос: "Ребята, я не знаю, геи они или не геи. Модненькие такие, насколько я могу судить - с бородками, стрижечками, узкими брючками, свитерок обтягивает нехилые бицепсы. Ко мне не приставали. Впрочем, я уже вышла из приставабельного возраста".
Предприимчиыве рекламщики тут же решили заработать на общественном резонансе, предлагая туристам поездки в "Солсберийский собор".