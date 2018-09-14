СМИ России: "туристы" в Солсбери не убедили Лондон и Вашингтон

В обзоре российских газет за 14 сентября:

"Коммерсант": ложь и жесткие санкции

Мотивы поездки в Солсбери подозреваемых по "делу Скрипаля" не убедили Запад, пишет "Коммерсант". Интервью Александра Петрова и Руслана Боширова, подозреваемых британскими властями в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, не привело к снижению уровня конфронтации между Россией и Западом.

Интервью подозреваемых главному редактору RT Маргарите Симоньян вызвало много вопросов. В частности, ставятся под сомнение туристические мотивы визита в Солсбери. Лидер партии "Гражданская инициатива" Дмитрий Гудков заявил "Коммерсант FM", что рассказ про собор, который Петров и Боширов ехали посетить, выглядит набором фраз из "Википедии".

"Далее в этом интервью не спросили, почему у них были куплены билеты сразу на целый ряд рейсов в один день, почему паспорта отличаются. Вообще в этом интервью не раскрыты личности Петрова и Боширова - кто они такие?" - говорит Гудков.

В Лондоне в рассказ россиян тоже не поверили. "Ложь и вопиющие фальсификации в этом интервью, которое транслировалось спонсируемым государством российским телеканалом, представляют собой оскорбление по отношению к умственным способностям общественности. Более того, это глубокое оскорбление жертв ужасной атаки, а также их близких", - заявили в четверг в офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй.

Не удовлетворился высказанной версией и член британского парламента от Солсбери Джон Глен. Язвительно порадовавшись тому, что двое россиян "смогли увидеть всемирно известные достопримечательности Солсбери", он отметил: "Однако очень странно проделать весь этот путь ради всего двух дней с "Новичком" в багаже".

МИД РФ в ответ на эту критику отметил, что считает "совершенно недопустимым обвинять людей во лжи через 30-40 минут после того, как они сделали такие признания".

"Коммерсант" полагает, что дипломатическая перепалка свидетельствует о том, что позиции сторон конфликта вокруг "дела Скрипаля" не поменялись и вряд ли поменяются, что, в свою очередь, может грозить Москве новыми санкциями.

Первые ограничительные меры из-за событий в Солсбери были приняты британцами и их союзниками в марте. В знак солидарности с Великобританией США, Канада и около двух десятков европейских государств объявили о высылке российских дипломатов.

Новый виток скандала вокруг "дела Скрипаля" создал соответствующую атмосферу на запланированном заранее заседании комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США. В Вашингтоне заявили, что принят лишь первый пакет санкций, и сразу анонсировали второй пакет.

Он будет введен, если Россия, как требует Вашингтон, не предоставит надежные гарантии того, что "больше не будет использовать химическое оружие", а также не разрешит ООН и другим международным организациям провести проверки неких российских объектов, связанных с программой химоружия. Речь может идти о жестком ограничении экспорта и импорта и даже снижении уровня дипотношений.

"Выступление Александра Петрова и Руслана Боширова по RT американцев, так же как и британцев, похоже, не убедило", - резюмирует газета.

"Фонтанка": рассказы о "туристическом Солсбери"

Телеинтервью Александра Петрова и Руслана Боширова главреду RT Маргарите Симоньян вызвало "вакханалию в социальных сетях", пишет петербургская интернет-газета "Фонтанка" в материале с заголовком "Полная жижа".

"Цитаты "туристов" разбирают на мемасики, "знаменитый шпиль" собора в Солсбери заполнил ленты "Фейсбука" и "Твиттера", мелькает радужный флаг", - рассказывает издание и отмечает, что в этом интервью самое важное - то, о чем подозреваемых не спросили.

Главный редактор RT не задает вопросов о том, в каком городе парни живут, если визы получают в Петербурге, а летят из Москвы, чем занимаются, где учились и почему их не найти ни в одной социальной сети.

Без ответа остается и вопрос, почему двое туристов выбрали для своего путешествия к знаменитому шпилю столь неудачные даты: любоваться собором в начале июня было бы теплее, да и заодно Международный фестиваль искусств Солсбери можно было бы посмотреть.

Странными выглядят и рассказы про "полную жижу" под ногами - ее нет ни на одной фотографии, странно, что в непогоду туристы из России пьют горячий кофе: "Ребята, вы за рулем или язвенники? Ладно, вы путешествуете без женщин и детей, что для русского мужика само по себе странновато, но как же коньяк?" - задается вопросами "Фонтанка".

"Ведомости": второй тур спасают политтехнологи

Кремль пытается спасти трех из четырех губернаторов, которым предстоит второй тур выборов, подробности рассказывают "Ведомости".

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко набрал 46,6% против 24,6% у коммуниста Андрея Ищенко. Во Владимирской области Светлана Орлова немного опередила Владимира Сипягина (ЛДПР) - 36,5% против 31,3%. В Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Сергей Фургал (35,8%) чуть обогнал губернатора Вячеслава Шпорта (35,6%). А в Хакасии коммунист Валентин Коновалов с 44,8% уверенно обыграл главу республики Виктора Зимина (32,4%).

В Приморье, Хабаровский край и Владимирскую область, по заявлениям источников, направлены представители администрации президента и политтехнологи.

Во всех этих регионах замеры показывают не улучшение, а ухудшение отношения избирателей к губернаторам, а рейтинги их оппонентов растут, знает близкий к Кремлю человек: одна из причин - пенсионная реформа, кроме того, в одних регионах люди не приняли "молодых технократов", а в других - устали от губернатора.

Самая сложная ситуация в Хакасии, рассказали источники в Кремле. При этом регион называют тяжелым и коммунисты. В Хакасии на кандидата от КПРФ оказывается большое давление, а в Приморском крае коммунистов беспокоит возможное участие во втором туре военнослужащих, находящихся на учениях, делится секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

По словам зампреда Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева, партийные кандидаты, которым предстоит второй тур, побывали в Москве и получили указание от Жириновского и высшего совета партии бороться и идти к победе: "Никаких договоренностей с региональными властями не будет. Во Владимирской области неизвестные лица звонили с угрозами Сипягину, предлагали прекратить работу, но он получил поддержку от Жириновского. А на Фургала тяжело оказывать давление".

Эксперты считают, что у соперников кремлевских кандидатов есть шансы на победу. Как правило, во втором туре происходит ослабление административного ресурса, говорит политолог Михаил Виноградов. "Никто не знает, кто будет начальником на следующий день, все прикидывают, как будут сидеть при следующем губернаторе. Происходит психологический надлом, - продолжает он. - Элиты начинают выставлять новые счета за поддержку губернаторов, инициировать переговоры".

"Но не факт, что оппоненты губернаторов готовы примерить на себя власть, как правило, это технические кандидаты", - заключает Виноградов

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В преддверии Каспийского медиафорума "Коммерсант" публикует интервью с послом по особым поручениям МИД РФ Игорем Братчиковым. Он рассказывает о принятии Конвенции о правовом статусе Каспийского моря (документ был подписан лидерами пяти прибрежных государств 12 августа), о том, кто выиграл, а кто проиграл от принятия конвенции, работа над которой шла более 20 лет.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.