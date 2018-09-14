Конопля на экспорт: инициатива властей вызвала споры в Грузии

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В Грузии могут разрешить выращивание конопли в медицинских целях для продажи за рубежом. В правительстве ожидают, что выращивание конопли на легальных плантациях будет экономически выгодно. Власти обещают строго контролировать потребление и пресекать любое поощрение потребления марихуаны среди несовершеннолетних.

Пакет изменений в законодательстве, предусматривающий как легальную культивацию конопли для медицинских нужд, так и ограничения на потребление марихуаны, был подготовлен министерством внутренних дел Грузии.

В ведомстве говорят, что речь идет о выращивании и производстве конопли только в медицинских целях для дальнейшего экспорта. В процессе работы над законопроектом был учтен опыт таких стран, как Канада, Чехия, Израиль и Великобритания.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гражданские активисты в Грузии несколько лет выступали за декриминализацию курения марихуаны

При этом необходимость изменений в законодательстве и регулирование потребления марихуаны авторы инициативы связывают с недавним решением Конституционного суда, который легализовал потребление марихуаны в Грузии.

Соответствующий законопроект уже одобрен правительством. Но у новой инициативы есть немало противников как в консервативной, так и в либеральной части грузинского общества.

Легализация или новые запреты

Уже не первый год в Грузии ведутся споры о реформе наркополитики и наказаниях за потребление наркотиков. В процессе этих дебатов вопрос о производстве медицинской марихуаны на экспорт не обсуждался, поэтому инициатива властей для многих стала полной неожиданностью.

Согласно грузинскому информагентству ИнтерПрессНьюс, рабочая версия законопроекта о выращивании конопли на экспорт для производства фармацевтических и косметических средств была представлена 10 сентября на заседании правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". По информации агентства, идея вызвала горячие споры, но получила поддержку председателя партии Бидзины Иванишвили.

В среду пакет законодательных изменений был рассмотрен и утвержден на заседании правительства.

В МВД пояснили, что для того, чтобы легально заняться культивацией и переработкой конопли, нужно будет получить лицензию. Лицензию будет выдавать независимое агентство. Оно же будет контролировать выполнение условий лицензии, а для того, чтобы избежать монополизации производственной цепочки, законопроектом предусматриваются разные виды лицензий в процессе культивации и производства, говорят в МВД.

При этом наряду с новыми положениями, которые позволяют легально выращивать коноплю в Грузии, законопроект предусматривает ряд ограничений на потребление марихуаны.

К примеру, согласно введенным изменениям, будет запрещено потребление марихуаны в общественных местах и в транспорте, в школах и образовательных учреждений.

Запрещается также потребление марихуаны лицам, не достигшим 21 года. Склонение их к потреблению марихуаны будет уголовно наказуемым, как и вождение транспортных средств под ее воздействием.

Распространение марихуаны по-прежнему будет уголовным преступлением, говорят в МВД.

Продукты из конопли

По словам министра внутренних дел Георгия Гахария, законопроект максимально сужает сферу распространения решения Конституционного суда, который 30 июля признал неконституционным административное наказание за потребление марихуаны.

"Это означает, что потребление марихуаны не будет наказуемым только лишь в личном пространстве", - объяснил после заседания правительства министр.

По его словам, новые законодательные изменения дают возможность МВД эффективно бороться с нелегальным потреблением марихуаны и поощрением ее потребления, особенно среди несовершеннолетних. При этом, по словам министра, МВД может эффективно контролировать не только потребление марихуаны, но и культивацию конопли.

Но в каком виде этот продукт будет экспортировать Грузия, и на каких условиях компании смогут получать лицензии, пока неизвестно. В правящей партии говорят, что речь идет об экспорте продуктов, полученных из конопли, а не об экспорте самого растения.

В МВД Грузии сказали Би-би-си, что на данном этапе не могут предоставить законопроект, но подтвердили, что он будет перенаправлен парламенту на рассмотрение в самое ближайшее время.

Церковь против

Но рассмотрение этого законопроекта в парламенте, судя по всему, будет не простым. Инициатива уже вызвала ажиотаж и горячие споры в Грузии.

В роли ярых противников выращивания конопли в Грузии выступили представители Грузинской православной церкви - одного из самых влиятельных институтов страны, которые призвали депутатов не поддерживать законопроект, видя в легализации культивации конопли и ее экспорте опасность для населения и репутации Грузии.

Скептически к инициативе отнеслись и те, кто требует либерализации существующей наркополитики.

С учетом масштаба репрессивной наркополитики, которая остается серьезной проблемой, постановка вопроса об экспорте конопли со стороны правящей партии абсолютно непонятна и похожа на попытку заслонить реальные проблемы, отмечается в совместном заявлении организаций Фонд открытого общества, Альтернатива Джорджия и Центра обучения и мониторинга по правам человека (EMC).

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В заявлении отмечается, что власти до сих пор не предприняли существенных шагов для изменений несправедливой и репрессивной наркополитики, а вопрос экспорта конопли никогда не был главным или существенным требованием ни одной из тех групп, которые работал по этой теме.

В Грузии периодически проходили акции с требованием либерализации существующего законодательства. Но законодательная реформа затягивается, а внесенный в парламент более года назад пакет изменений по реформе наркополитики, который предусматривал декриминализацию потребления любых наркотиков, так и не был принят парламентом.