Тайфун "Мангхут" бушует на Филиппинах. В зоне риска миллионы человек

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Гонконг подготовился к приходу "Мангхута" - статуи возле Гонконгской фондовой биржи зафиксированы канатами

В ночь с 14 на 15 сентябряфилиппинский город Баггао в провинции Кагаян принял на себя удар тайфуна "Мангхут", которому присвоена пятая - наивысшая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 205 километров в час.

Бушующий сейчас на Восточном побережье США ураган "Флоренс" в своей начальной фазе был отнесен к 4 категории, которая сейчас снижена до первой. Скорость ветра этого циклона пока не превышала 150 километров в час.

Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA Image caption Эвакуационный центр в городе Марикина на Востоке от Манилы

В городах Филиппин оборудованы эвакуационные центры, куда продолжают прибывать беженцы из зон риска. Всего в районе действия тайфуна находится более пяти миллионов человек.

Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA Image caption Некоторых жителей города Сан-Матео в провинции Рисаль пришлось эвакуировать на лодках

Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA Image caption В городе Сан-Матео в провинции Рисаль затопленными оказались многие улицы

По прогнозам, в результате тайфуна в некоторых местах уровень воды может повыситься на 6 метров. Власти убеждали людей оставаться во время шторма в закрытых помещениях. После того, как натиск ветра ослаб, в зонах затопления людей эвакуируют на лодках.

Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA Image caption Некоторых жителей города Сан-Матео в провинции Рисаль пришлось эвакуировать на лодках

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Правообладатель иллюстрации EPA/FRANCIS R. MALASIG Image caption Вдоль затопленных улиц натягивают канаты для того, чтобы облегчить перемещение на различных плавсредствах

К настоящему моменту тайфун несколько ослабел - сейчас его сила соответствует четвертой категории - и движется на запад в сторону Китая. Предполагается, что он достигнет Гонконга в воскресенье днем. Власти Китая повысили уровень опасности до "желтого" - 2 категории четырехуровневой шкалы. На юге страны приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение.

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Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отец переносит больного ребенка из машины скорой помощи, путь которой был заблокирован упавшими телеграфными столбами. Город Баггао в провинции Кагаян

"Мангхут" уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет. По всему пути своего следования он оставляет серьезные разрушения, хотя власти и заявили, что на этот раз оказались подготовлены к удару стихии намного лучше, чем в прежние годы: в десятках провинций были объявлены штормовые предупреждения, движения морских и воздушных судов ограничены, школы закрыты. Армия приведена в повышенную готовность.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт Тугегарао после удара стихии

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