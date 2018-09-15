Тайфун "Мангхут" бушует на Филиппинах. В зоне риска миллионы человек

  • 15 сентября 2018
Статуи возле Гонконгской фондовой биржи зафиксированные канатами. Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Гонконг подготовился к приходу "Мангхута" - статуи возле Гонконгской фондовой биржи зафиксированы канатами

В ночь с 14 на 15 сентябряфилиппинский город Баггао в провинции Кагаян принял на себя удар тайфуна "Мангхут", которому присвоена пятая - наивысшая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигала 205 километров в час.

Бушующий сейчас на Восточном побережье США ураган "Флоренс" в своей начальной фазе был отнесен к 4 категории, которая сейчас снижена до первой. Скорость ветра этого циклона пока не превышала 150 километров в час.

Эвакуационный центр в городе Марикина. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Image caption Эвакуационный центр в городе Марикина на Востоке от Манилы

В городах Филиппин оборудованы эвакуационные центры, куда продолжают прибывать беженцы из зон риска. Всего в районе действия тайфуна находится более пяти миллионов человек.

Эвакуация на лодке в Сан-Матео, провинция Рисаль. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Image caption Некоторых жителей города Сан-Матео в провинции Рисаль пришлось эвакуировать на лодках
Затопленные улицы в городе Сан-Матео, провинция Рисаль. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Image caption В городе Сан-Матео в провинции Рисаль затопленными оказались многие улицы

По прогнозам, в результате тайфуна в некоторых местах уровень воды может повыситься на 6 метров. Власти убеждали людей оставаться во время шторма в закрытых помещениях. После того, как натиск ветра ослаб, в зонах затопления людей эвакуируют на лодках.

Эвакуация на лодке в Сан-Матео, провинция Рисаль. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Image caption Некоторых жителей города Сан-Матео в провинции Рисаль пришлось эвакуировать на лодках
Эвакуация на лодке в Сан-Матео, провинция Рисаль. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Затопленный город Бакур, к югу от Манилы. Правообладатель иллюстрации EPA/FRANCIS R. MALASIG
Image caption Вдоль затопленных улиц натягивают канаты для того, чтобы облегчить перемещение на различных плавсредствах

К настоящему моменту тайфун несколько ослабел - сейчас его сила соответствует четвертой категории - и движется на запад в сторону Китая. Предполагается, что он достигнет Гонконга в воскресенье днем. Власти Китая повысили уровень опасности до "желтого" - 2 категории четырехуровневой шкалы. На юге страны приостановлено высокоскоростное железнодорожное сообщение.

Затопленные улицы в городе Сан-Матео, провинция Рисаль. Правообладатель иллюстрации EPA/ROLEX DELA PENA
Отец спасает больного ребенка во время тайфуна "Мангхут" Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Отец переносит больного ребенка из машины скорой помощи, путь которой был заблокирован упавшими телеграфными столбами. Город Баггао в провинции Кагаян

"Мангхут" уже назвали сильнейшим ураганом в регионе за последние пять лет. По всему пути своего следования он оставляет серьезные разрушения, хотя власти и заявили, что на этот раз оказались подготовлены к удару стихии намного лучше, чем в прежние годы: в десятках провинций были объявлены штормовые предупреждения, движения морских и воздушных судов ограничены, школы закрыты. Армия приведена в повышенную готовность.

Аэропорт Тугегарао после удара стихии. Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Аэропорт Тугегарао после удара стихии

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