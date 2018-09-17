СМИ России: выборы в Приморье – звон колокола для партии власти?

В обзоре российских газет за 14 сентября:

"Коммерсант", rbc.ru, Медуза, "Ведомости": эмоциональный протест

Практически все центральные СМИ следят за ситуацией в Приморье, где в минувшее воскресенье проходил второй тур выборов губернатора. По всем прогнозам и по итогам предварительного подсчета голосов, победу одерживал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко.

Газеты, которые пишут на эту тему, уже начали комментировать сенсационный провал "Единой России", когда на последнем этапе, при подчитанных более 95 процентов бюллетеней, вперед вырвался врио губернатора, поддержанный лично Путиным Андрей Тарасенко. Этому, по данным СМИ, предшествовала остановка обновления в системе ГАС "Выборы".

Уже после подписания номера в печать газета "Коммерсант" получила свежие данные из Приморья, согласно которым по итогам подсчета 99,03% голосов на первое место вышел действующий врио главы края Андрей Тарасенко с 247,396 голосов - 49,02%. Кандидат КПРФ Андрей Ищенко, лидировавший весь день, переместился на второе место с 245 090 голосов - 48,56%.

Газета отмечает, что разрыв между кандидатами стал стремительно сокращаться ближе к концу подсчетов, одновременно представители КПРФ начали заявлять о массовых фальсификациях при подсчете голосов.

Ночью же Ищенко разместил в своем аккаунте в Instagram заявление, в котором обвинил крайизбирком в попытке "украсть нашу победу" и объявил о начале бессрочной забастовки избирателей на Площади Борцам за Власть Советов во Владивостоке. Он также призвал своих сторонников выйти на уличную акцию в его поддержку.

Андрей Ищенко сообщил также, что "юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Владивостоку". Член ЦИК, курирующий регион, Евгений Шевченко заявил РБК, что изменение результатов связано с тем, что в последнюю очередь вводились данные из отдаленных районов края, в частности, города Арсеньева. Оттуда информация, как указал Шевченко, пришла в последний момент. "Там победил Тарасенко", - заверил член Центризбиркома.

Пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко сообщил, что партия будет отстаивать свои результаты всеми возможными законными способами. При этом он отметил, что против КПРФ в данном случае "действует незаконно и власть, и представители правоохранительных органов, которые блокируют представителей КПРФ в территориальной избирательной комиссии Уссурийска".

"Они переписывают результаты. Это бандитская практика. Не может быть такого, чтобы после подсчета более 90% протоколов разница в 7% голосов исчезла", - прокомментировал Ющенко rbc.ru.

"Разница между 99,03% и 99,10% обработанных УИК - это как раз 1 участок из 1500. Где это такой участок, где Тарасенко набирает почти 6 тысяч голосов? [при том, что общее количество проголосовавших, - около 500 тысяч]? Именно так и выглядит переписание результатов выборов задним числом", - приводит портал Медуза комментарий блогера, идеолога сайта "Электоральная география" Александра Киреева.

Газета "Ведомости" приводит комментарий политолога Александра Пожалова, который говорит о провале партии власти. "Для губернаторов в трех других регионах [где назначены вторые туры выборов] это звон колокола, - считает Пожалов. - Эмоциональный протест против действующей региональной власти оказывается сильнее рационального выбора даже во втором туре".

"Ведомости": оппозиция разоряет бюджет?

Газета "Ведомости" пишет о шансах оспорить в Европейском суде по правам человека превентивные аресты задержанных перед всероссийской акцией протеста 9 сентября против повышения пенсионного возраста. В частности, в ЕСПЧ направлена первая жалоба от сотрудницы штаба Навального в Красноярске Марии Маковозовой, которую задержали еще за три дня до не согласованного митинга и отправили под арест на 10 суток.

Уведомление о проведении акции подавал другой человек, Марию же признали организатором акции исключительно на основании публикаций о предстоящем митинге, подчеркивает адвокат Маковозовой Владимир Васин.

Такие действия властей были направлены на воспрепятствование участию Маковозовой в мирной акции, причем арест был явно направлен на создание общего охлаждающего эффекта для сдерживания и устрашения возможных участников митинга, подчеркивается в жалобе: заявительница не была организатором, так как не подавала уведомления и не могла обжаловать отказ властей в проведении мероприятия.

Однако арест не позволил ей принять участие в мирной акции и выразить свое отношение к насущной и общественно важной теме, указано в жалобе.

Руководитель юридической службы "Апология протеста", специализирующейся на помощи задержанным участникам публичных мероприятий, Алексей Глухов прокомментировал "Ведомостиям", что превентивные аресты наиболее активных участников массовых акций применялись и раньше, но в этом году их используют особенно часто.

Он напоминает, что накануне акции 9 сентября был арестован и сам Навальный, кроме того, "Апология протеста" зафиксировала не менее 16 таких арестов в разных городах - в частности, в Москве, Ставрополе, Красноярске, Якутске, Краснодаре.

"Ведомости" отмечают, что средний размер компенсации по таким нарушениям, присуждаемый ЕСПЧ - от 5000 до 10 000 евро. И только 250 жалоб, поступивших в 2017 г., могут обойтись российской казне более чем в 1 млн евро. А таких денег на выплаты по решениям ЕСПЧ, отмечает издание, в бюджет никогда не закладывалось.

Впрочем, главред журнала "Бюллетень ЕСПЧ" Юрий Берестнев полагает, что разорения российского бюджета все-таки не произойдет: в ЕСПЧ прекрасно понимают, что жать на эту пружину можно только до определенной степени.

Поэтому в какой-то момент суд либо приостановит подобные дела, вынесет так называемое "пилотное постановление" и будет ждать от России принятия общих мер. Либо просто передаст всю пачку дел в Комитет министров Совета Европы, отказавшись штамповать однотипные решения, как это уже происходило с подобными жалобами с Украины, резюмирует эксперт.

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Газета "Коммерсант" публикует интервью министра энергетики США Рика Перри, который в ходе своего первого визита в Москву провел переговоры со своим коллегой Александром Новаком и новым и директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

Газета "Ведомости" комментирует доклад Центробанка о денежно-кредитной политике, в которой регулятор предупреждает о том, то рост экономики в следующем году имеет все шансы замедлиться, а в случае существенного падения цен на нефть и ужесточения антироссийских санкций - и вовсе уйти в отрицательную область.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си.