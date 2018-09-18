Золотая дорожка премии "Эмми": самые яркие наряды

  • 18 сентября 2018

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония вручения премии "Эмми". В этом году ковровая дорожка была не красного цвета, а золотого. Самые яркие наряды номинантов - в галерее Би-би-си.

Актриса Тиффани Хэддиш Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Тиффани Хэддиш. Актриса выбрала платье в цветах флага Эритреи - восточноафриканской страны, откуда родом её семья. Хэддиш выиграла в номинации "Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале".
актеры сериала "Натурал глазами гея" Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актёры сериала "Натурал глазами гея": Джонатан Ван Несс, Бобби Берк, Тан Френс, Энтони Поровски и Карамо Браун. Сериал выиграл в номинации "Лучшее реалити-шоу".
Актриса Дженифер Льюис Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Актриса Дженифер Льюис надела на церемонию свитер Nike, поддержав таким образом Колина Каперника. Американский футболист, ранее отказавшийся стоять при исполнении национального гимна США, стал лицом новой рекламной кампании Nike.
Сандра О Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сандра О была номинирована на лучшую актрису за роль в драматическом сериале "Убивая Еву".
Актриса Эллисон Дженни Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Эллисон Дженни уже выиграла премию "Оскар" в этом году. На премию "Эмми" она была номинирована в категории лучшая актриса в комедийном сериале "Мамочка".
Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. Сериал был представлен в главной номинации - "Лучший драматический сериал".
Актеры сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп и Гейтен Матараццо Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актеры сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп и Гейтен Матараццо.
Клер Фой Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Премия в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" досталась Клер Фой, сыгравшей главную роль в "Короне".
Актер Стерлинг К. Браун с женой Райан Мишель Бате Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Стерлинг Браун с женой Райан Мишель Бате. Он был номинирован как лучший актер за роль в драматическом сериал "Это мы".
Актриса Скарлетт Йоханссон и ведущий церемонии Колин Жост Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актриса Скарлетт Йоханссон и ведущий церемонии Колин Жост.
Актриса Алексис Бледел Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актриса Алексис Бледел была номинирована на премию Эмми за роль в сериале "Рассказ служанки".
Актриса Поппи Делевинь Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актриса Поппи Делевинь представляла сериал "Гений", номинированный на две премии "Эмми".
Актриса Исса Рэй Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Актриса Исса Рэй, номинированая на лучшую актрису за роль в комедийном сериале "Белая ворона".
Актриса Сара Полсон Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Сара Полсон была номинирована на лучшую актрису в мини-сериале.

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