Золотая дорожка премии "Эмми": самые яркие наряды

В Лос-Анджелесе прошла юбилейная 70-я церемония вручения премии "Эмми". В этом году ковровая дорожка была не красного цвета, а золотого. Самые яркие наряды номинантов - в галерее Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тиффани Хэддиш. Актриса выбрала платье в цветах флага Эритреи - восточноафриканской страны, откуда родом её семья. Хэддиш выиграла в номинации "Лучшая приглашенная актриса в комедийном сериале".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актёры сериала "Натурал глазами гея": Джонатан Ван Несс, Бобби Берк, Тан Френс, Энтони Поровски и Карамо Браун. Сериал выиграл в номинации "Лучшее реалити-шоу".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Актриса Дженифер Льюис надела на церемонию свитер Nike, поддержав таким образом Колина Каперника. Американский футболист, ранее отказавшийся стоять при исполнении национального гимна США, стал лицом новой рекламной кампании Nike.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сандра О была номинирована на лучшую актрису за роль в драматическом сериале "Убивая Еву".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эллисон Дженни уже выиграла премию "Оскар" в этом году. На премию "Эмми" она была номинирована в категории лучшая актриса в комедийном сериале "Мамочка".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезда сериала "Очень странные дела" Милли Бобби Браун. Сериал был представлен в главной номинации - "Лучший драматический сериал".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актеры сериала "Очень странные дела" Ноа Шнапп и Гейтен Матараццо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премия в номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" досталась Клер Фой, сыгравшей главную роль в "Короне".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стерлинг Браун с женой Райан Мишель Бате. Он был номинирован как лучший актер за роль в драматическом сериал "Это мы".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Скарлетт Йоханссон и ведущий церемонии Колин Жост.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Алексис Бледел была номинирована на премию Эмми за роль в сериале "Рассказ служанки".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Поппи Делевинь представляла сериал "Гений", номинированный на две премии "Эмми".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Актриса Исса Рэй, номинированая на лучшую актрису за роль в комедийном сериале "Белая ворона".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сара Полсон была номинирована на лучшую актрису в мини-сериале.

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