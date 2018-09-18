Пресса Британии: Кремль и RT долго смеялись над делом Солсбери, теперь им не до смеха

В обзоре британской прессы:

Происки Москвы на Балканах

Daily Telegraph пишет, что Россия вмешивается в политические дебаты в Македонии с целью повлиять на исход референдума о названии страны, и тем самым предотвратить ее вступление в ЕС и НАТО.

Об этом вмешательстве, отмечает газета, предупредил министр обороны США Джим Мэттис во время своего визита в Скопье.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что Москва направила целый поток денег пророссийским группировкам в Македонии в надежде, что на референдуме 30 сентября избиратели откажутся менять название страны.

Избиратели должны одобрить или отвергнуть предложение назвать страну Северной Македонией, так как против ее теперешнего названия выступает Греция.

С тех пор как Македония откололась от Югославии в 1991 году, Греция настаивает, что название страны подразумевает территориальные притязания к греческой провинции с тем же названием.

В результате во всех международных организациях страна официально называется Бывшая Югославская Республика Македония.

Но в июне, после 27 лет переговоров, Скопье и Афины договорились поменять название на Северная Македония, после чего Афины не будут больше блокировать вступление Македонии в НАТО и ЕС.

Это, в свою очередь, очевидно возмутило Россию, которая считает Македонию частью своей исторической сферы влияния.

"Мы не хотим, чтобы Россия сделала здесь то, что она сделала во многих других странах", - цитирует газета главу Пентагона.

Договоренность между Афинами и Скопье по вопросу об изменении названия страны должна быть одобрена на референдуме, а также парламентами обеих стран.

По обе стороны границы многие видные политики выступают против этого, пишет Daily Telegraph.

Что ждет RT в Британии?

Times пишет, что во вторник министр культуры Великобритании Джереми Райт выступит с речью перед Королевским телевизионным обществом, в которой он скажет, что российский телеканал RT, который транслировал интервью с двумя людьми, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, "вызывает серьезное беспокойство". У газеты есть текст этой речи.

Многие депутаты парламента уже призывают лишить RT и другие государственные СМИ России лицензии на телевещание в Великобритании.

В речи Райта говорится, что эти каналы начали "вопиющую кампанию дезинформации" после событий в Солсбери.

Среди прочего он скажет, что Россия через свои средства массовой информации пытается запутать всех, и уже выдвинула 40 разных вариантов того, что на самом деле произошло в Солсбери, и ни один из них не соответствует действительности.

Британское управление по делам радио и телевидения Ofcom проводит 10 разных расследований деятельности RT в Великобритании, так как телеканал обвиняется в предвзятости и искажении фактов, в особенности в том, что касается Украины и Сирии. Решение будет принято к концу этого года.

Лицензия RT может быть отозвана, если регулятор придет к выводу, что телеканал занимается недобросовестной работой.

Подобное решение, пишет газета, вынудит Россию пойти на ответные меры, и, например, затруднить работу Би-би-си на своей территории.

Министр Райт также скажет, что общественные британские телеканалы должны делать больше в деле борьбы с фейковыми новостями и дезинформацией, исходящей от других государств.

Министр приветствует тот факт, что Ofcom расследует деятельность RT, и "с нетерпением ожидает результатов", пишет Times.

И смех, и грех

Times публикует статью Хьюго Рифкинда о британской реакции на события в Солсбери.

"О, сколько теорий. Теорий и шуток", - пишет он.

На прошлой неделе, напоминает Рифкинд, двое российских граждан, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, дали весьма странное и ужасно смешное интервью российскому телеканалу RT, во время которого они говорили, как они невероятно любят туристические места в Солсбери, и даже намекнули на свои не совсем традиционные чувства друг к другу.

Британские соцсети были в восторге. Среди прочего, высказывалось мнение, что британская контрразведка МИ5 должна была это предвидеть и заранее поменять статью о Солсбери в "Википедии".

"В субботу, в моей сатирической колонке я писал, что двоих страшных убийц заставили дать это интервью, в том числе и с намеками на ориентацию, в качестве наказания за то, что они столь очевидно провалили всю операцию", - пишет Хьюго Рифкинд. На следующий же день Daily Telegraph описала именно этот сценарий, ссылаясь на источник в британском правительстве.

Но тем временем имидж нерасторопных и незадачливых агентов разошелся повсюду. О них не шутят только ленивые, ведь это и в самом деле смешно, потому что все это находится ровно на грани правдоподобия.

Российская пропаганда веселилась уже несколько месяцев. За последние полгода RT только и делало, что чередовало альтернативные теории о попытке убийства Скрипалей - мол, это британский фейк, "Новичок" был разработан в Портон-Даун и т.д. - с неприкрытыми насмешками над возмущением британцев.

Но вот уже неделю RT не смеется. Круглосуточные новости этого телеканала вдруг совершенно забыли о самой важной новости в британо-российских отношениях.

При этом внезапное исчезновение юмора с RT не идет ни в какое сравнение с неожиданной серьезностью, охватившей российское посольство в Лондоне.

Обычно аккаунт посольства в "Твиттере" просто бурлит, делая все для защиты родины. И это у них очень неплохо получается.

В марте, когда Скрипали были на грани смерти, посольство твитнуло: "В Солсбери нужен инспектор Пуаро!".

В августе оно твитнуло фотографию Стоунхенджа, предупреждая российских туристов, что они не должны быть похожими на убийц, если решат посетить это место.

Пару недель назад, ранним утром в "Твиттере" посольства появилась фотография острова Солсбери - полностью замерзшей территории в российской Арктике.

Но, к сожалению, за последнюю неделю в "Твиттере" посольства не было ни одной шутки.

Следует отдать должное, пишет Хьюго Рифкинд, - русские гении быстро поняли, как хорошо такой фривольный, недипломатичный юмор работает в интернете. Люди делятся этими ссылками, если они им нравятся, но также если они их возмущают.

Подход Дональда Трампа к "Твиттеру" часто похож на методы российской пропаганды. Он инстинктивно понимает, как мгновенно стать хитом, и убежден, что нет ничего более мужественного, чем готовность в глаза говорить откровенную ложь, напоминает автор..

Но российские пропагандисты также прекрасно понимают, как использовать насмешки практически как оружие, пишет Рифкинд.

Но что делать, если все насмешки вдруг направлены в вашу сторону? Чтобы ни происходило за стенами Кремля, фарс, свидетелями которого мы стали на прошлой неделе, выставил его на посмешище. И что теперь Кремлю делать?

Невозможно насмехаться над теми, кто смеется над вами - это просто не работает.

Российские пропагандисты также не могут резко изменить позицию и присоединиться к насмешкам над солсберийскими туристами - если сам президент сказал, что "они, конечно, гражданские".

Все это не шутка. Дело Скрипалей началось с попытки убийства. Ни в чем не повинная женщина Дон Стерджесс погибла. Никто в Солсбери особенно не смеется.

Именно российское посольство в своих твитах затянуло эту историю в грязь, а российские государственные телеканалы сделали все возможное, чтобы она там - в грязи - и оставалась. Но теперь какое-то время все будут смеяться над ними, пишет Хьюго Рифкинд в Times.

Обзор прессы подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com