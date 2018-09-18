Первый за 10 лет визит лидера Южной Кореи в Пхеньян. Как и зачем Ким принимает Муна

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном

Лидеры Северной и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин встречаются в столице КНДР Пхеньяне для проведения переговоров. Это первый визит в столицу КНДР президента Южной Кореи за последнее десятилетие.

Впереди у них трехдневный саммит, в центре которого - процесс денуклеаризации полуострова.

С начала года Северная Корея провела ряд беспрецедентных встреч и с южным соседом, и с США. Это уже третья встреча Мун Чжэ Ина с Ким Чен Ыном с момента их исторического свидания на границе в апреле этого года.

Лидеры будут обсуждать, как выполнять договоренности предыдущих саммитов.

12 июня в Сингапуре Ким Чен Ын встречался с президентом США Дональдом Трампом, и оба лидера пообещали добиваться денуклеаризации на Корейском полуострове, улучшения американо-южнокорейских отношений, прекращения состояния войны в Корее.

После Корейской войны 1950-1953 годов между двумя странами было подписано лишь соглашение о перемирии, США не хотели подписывать договор о мире.

Что на повестке дня?

Ожидается, что два лидера обсудят практические меры по денуклеаризации Корейского полуострова, но детали пока неясны.

У Южной Кореи две основные задачи:

дальнейшее сближение и сотрудничество с КНДР

выступать в роли переговорщика между Пхеньяном и Вашингтоном по вопросу денуклеаризации

Когда Ким и Мун впервые встретились в апреле, сам факт их встречи - впервые! - был событием практически планетарного масштаба. На этот раз сама по себе встреча уже не так удивительна, южнокорейский президент это понимает, он должен записать себе в актив реальные результаты, в частности, в том, что касается конкретных шагов по разоружению КНДР, полагает корреспондент Би-би-си Лора Бикер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Южнокорейского президента с женой в аэропорту встречал лидер КНДР с женой

Результатом апрельской встречи стала совместная декларация лидеров двух государств.

После той встречи удалось организовать свидание корейцев, живущих по разные стороны границы - родственники, которые не виделись несколько десятилетий, смогли увидеться и пообщаться, а на прошлой неделе на границе открыли отделение почтовой и телефонной связи.

Возможно, на этой неделе удастся договориться о дальнейшем сближении и сотрудничестве, например, в части экономики. Одним из наиболее значимых результатов корейского саммита может стать сокращение военного присутствия на границе, в строго охраняемой демилитаризованной зоне.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Историческая встреча лидеров двух Корей произошла в апреле этого года

Новые возможности для бизнеса

Огромная часть делегации Южной Кореи - это представители бизнеса, крупных компаний. В КНДР приехали сотрудники таких гигантов, как Samsung, LG, Hyundai.

Экономическое сотрудничество двух Корей уже имеет определенную историю. Например, южнокорейские фирмы нанимали на работу тысячи северокорейцев при строительстве совместно управляемого индустриального парка в городе Кэсон.

Проект длился более 10 лет, но был приостановлен в 2016 году после того, как Северная Корея провела четвертое по счету ядерное испытание.

Сеул также стремится к межкультурному сотрудничеству. В Пхеньяне выступят популярные южнокорейские музыканты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Встреча Ким Чен Ына с Трампом пока не привела к ощутимым результатам

Поможет ли эта встреча переговорам с США?

Наращивание сотрудничества двух Корей, говорят эксперты, приведет к ослаблению санкций в отношении Северной Кореи, а в перспективе и к прогрессу в переговорах Пхеньяна и Вашингтона.

С июньской исторической встречи в формате Ким-Трамп никаких серьезных изменений не произошло. КНДР не предприняла сколько-нибудь значимых шагов в части денуклеаризации.

США ждут этого от Пхеньяна, обещая в ответ ослабить санции, в то время как КНДР более ориентирована на маленькие шаги, каждый из которых должен приводить к снятию части санкций.

В результате США, отметив отсутствие прогресса, отменили намеченный на август визит в КНДР госсекретаря Майка Помпео. С другой стороны, Трамп буквально на днях заявил, что получил от Ким Чен Ына приглашение на второй саммит в формате один плюс один.

В ходе подготовки к межкорейской встрече в Пхеньяне представители южнокорейских властей говорили о том, что Ким Чен Ын на самом деле намеревается завершить денуклеаризацию до конца президентского срока Трампа.