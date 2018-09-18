Возможные связи Перепиличного с британской разведкой останутся в секрете
Британское правительство имеет право на сохранение в тайне связей между британскими разведывательными службами и российским предпринимателем Александром Перепиличным, который умер при загадочных обстоятельствах шесть лет назад.
Такое решение принял королевский коронер, ведущий предварительное дознание по этому делу.
44-летний Александр Перепиличный потерял сознание и скончался после пробежки в парке в ноябре 2012 года около своего особняка в английском графстве Суррей.
Расследование, проведенное тогда местной полицией, пришло к заключению, что Перепиличный скончался от естественных причин.
Однако правозащитники в России и в Британии считают, что предприниматель был отравлен, и требуют проведения открытого слушания по его коронерскому делу.
И вот теперь судья, ведущий дознание, Николас Хиллиард, постановил поддержать ходатайство британского министра внутренних дел Саджида Джавида, который возражает против публикации секретной документации разведывательных служб MИ-5 и MИ-6 об их отношениях с Перепиличным.
Дело об отравлении
Российский миллиардер Александр Перепиличный прибыл в Британию в 2009 году, где получил визу инвестора на постоянное проживание. Он стал информатором инвестиционного фонда Билла Браудера Hermitage Capital и предоставил ему подробные сведения по делу о хищении 230 млн долларов в России, которое стало в свое время причиной гибели в российской тюрьме юриста Сергея Магнитского.
Известно, что за сутки до смерти Перепиличный был в Париже, где ему стало плохо в японском ресторане. У него началась обильная рвота.
Однако после его смерти полиция не обнаружила в его крови и тканях присутствия отравляющих веществ. Патологоанатомическое исследование вела местная полиция в графстве Суррей.
В своем постановлении судья-коронер отмечает, что ему известно о повышенном внимании к этому делу в свете недавней попытки убийства Сергея и Юлии Скрипаль.
Однако он согласен с министром внутренних дел в том, что оглашение секретной информации по делу о смерти Перепиличного может нанести ущерб государственной безопасности.
Судья Хиллиард, который имеет доступ к государственным секретам, ознакомился с засекреченными материалами в ходе закрытого заседания и заявил, что эти материалы никак не содействуют ответу на ключевой вопрос дознания - о причине смерти Александра Перепиличного.
В июне юрист, представляющий интересы страховой компании Legal and General, в которой Перепиличный имел три страховых полиса, заявил, что данные о связи того с британскими разведслужбами могут оказаться весьма убедительными уликами в этом деле, указывая, что жизни Перепиличного угрожала реальная опасность.
В прошлом году сайт Buzzfeed опубликовал выдержки из секретного доклада, составленного по заказу конгресса США, о причастности российских разведывательных служб к убийствам за пределами России. В этом докладе содержались недвусмысленные утверждения о том, что Перепиличный был убит по личному распоряжению президента Путина.
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В заявлении коронерского судьи говорится, что сайт Buzzfeed отказался раскрыть материалы своего журналистского расследования, но судья теперь пришел к выводу, что выводы этого расследования некорректны.
Призыв к открытым слушаниям
Однако, по данным Би-би-си, сайт Buzzfeed недавно снова обратился за подтверждением к своим источникам в американских разведывательных службах и считает, что ранее сообщенные им сведения по делу Перепиличного не подлежат сомнению.
Глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Билл Браудер заявил, что, учитывая уровень официального вмешательства в это дело, необходимо проведение открытых слушаний о причинах смерти Александра Перепиличного.
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"Имеется такое количество требований о проведении дальнейших исследований, которые были отвергнуты судьей, что было бы намного лучше провести открытые слушания по этому делу", - сказал Браудер.
В начале сентября британские власти заявили о завершении повторной полицейской проверки по делам Перепиличного и 13 других подозрительных смертей, связанных с Россией, по следам нападения в Солсбери. Полиция пришла к заключению, что ни по одному из этих дел нет необходимости проведения повторного расследования.
Заключительные слушания по дознанию о причинах смерти Александра Перепиличного состоятся в пятницу 21 сентября в суде Олд-Бейли в Лондоне.