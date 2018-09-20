Родина китов: как в России ловят косаток для китайских океанариумов

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Россия - единственная страна, где ловят косаток. По закону отлавливать их можно только в культурно-просветительских целях, при этом животных продают в китайские океанариумы. Общественники, которые пытаются наблюдать за отловом морских млекопитающих, сталкиваются с угрозами.

Отлов косаток в России начался в 2002 году по квоте, выданной властями. Сначала попытки поймать животных были неудачными, потому что ни у кого в России не было такого опыта. Первую косатку поймали в 2003 году совместно со специалистами компании "Утришский дельфинарий", подконтрольной, как следует из базы СПАРК, кандидату биологических наук Льву Мухаметову и его партнерам.

При отлове одно животное запуталось в сетях и погибло. Об этом эпизоде довольно подробно рассказал один из участников отлова, также есть видео. "Вот он застрял, застрял, - комментирует участник ловли на видео. - Таранит сеть. Ну и чего, утонет - *** [черт] с ним".

Поймать одну косатку в сети практически невозможно, потому что они ходят семьями. Поэтому рыбаки обычно окружают сетями всю семью. В 2003 году, например, в сетях оказалось около трех десятков особей.

Пойманная во время того рейда косатка умерла вскоре после отлова. По официальным данным, животное погибло от болезни, приобретенной еще на воле. Защитники животных заранее предупреждали чиновников, что при отлове многие животные могут погибнуть, а выжившие будут страдать от стресса в неволе.

Госкомрыболовство соглашалось тогда, что эти животные очень чувствительны к стрессам, высокий процент смертности во время лова и адаптации для них типичен. "В то же время 48 касаток, из которых 25 были рождены в неволе, прекрасно себя чувствуют в зоопарках Японии, США, Канады и Аргентины", - сообщало ведомство.

Активисты опасались в начале 2000-х, что "российские воды станут регулярным источником косаток для содержания в неволе". В итоге так и получилось.

По данным "Новой газеты", с 2013-го по 2016 год в Китай были проданы 13 российских косаток (15 по данным WDC, Общества охраны китов и дельфинов). Цена одного животного составляет от 1 млн долларов.

Также в Китай продают белух ("белых китов") из России. В Китае млекопитающих держат в частных океанариумах, где они выполняют различные трюки и веселят публику, которая платит за это деньги. В 2017 году в Китае открылся центр по разведению косаток, для которого также требуются животные.

Правообладатель иллюстрации Druzya Okeana Image caption Косатки очень социальные животные. Они передвигаются семьями, общаются и могут организовать сложную охоту, говорят ученые. По уровню развития мозга китообразные могут соперничать с приматами. Они обладают сложными эмоциями (восторг, горе, досада, гнев, любовь) и узнают себя в зеркале

По данным исследований, в 2013-2014 годах в Китае спрос на косаток составлял около четырех десятков животных, сообщал ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов.

Ученые считают, что эта потребность, скорее всего, только возросла, поскольку количество океанариумов в Китае увеличивается, в то время как во всем остальном мире развлекательный бизнес с участием китообразных и дельфинов постепенно сворачивается под давлением общественности.

Косаток держат в неволе и в России. Трое животных находятся в Москвариуме, который, по данным РБК, принадлежит миллиардеру Аркадию Ротенбергу. Накануне открытия Москвариум посетил президент России Владимир Путин.

Сейчас во всем мире в неволе содержатся более 60 косаток, из них около половины были пойманы, а остальные родились в неволе.

"Порежу тебе лодку, домой пешком пойдешь"

Первую российскую косатку поймали в Авачинском заливе (Камчатский край). Сейчас отлов ведется у берегов Хабаровского края в Охотском море.

В 2018 году группа помощи морским животным "Друзья океана" из Сахалинской области отправилась в экспедицию, чтобы понаблюдать за отловом косаток.

Экспедицию в составе семи человек организовывали наспех, рассказывает активист Вячеслав Козлов. В предыдущие два года квоты на отлов косаток не выделялись, и в этом году ожидалось, что их тоже не будет. Но в последний момент Росрыболовство все же выделило квоты на отлов 13 косаток и 200 белух.

Козлов говорит, что активисты не могут смириться с тем, что 13 косаток "будут отловлены на потеху публике". Целью экспедиции был "экологический надзор за хозяйственной деятельностью".

Правообладатель иллюстрации Druzya Okeana Image caption Группа "Друзья океана" отправилась в экспедицию, когда стало известно, что в 2018 году выделены квоты на вылов 13 косаток

Участники экспедиции не мешали отловщикам и просто наблюдали, уверяет активист: "Мы не знаем правды. Мы не знаем, сколько животных погибает, сколько отлавливается. Это бизнес, который находится под завесой тайны".

В первый же день экспедиции активисты подошли к базе участников охоты на косаток и запустили квадрокоптер. "Получили выстрел по нему и угрозу о том, что квадрокоптеры будут сбиваться", - продолжает Козлов. Затем они встретили судно "Юрий Швецов", на котором стояли емкости для перевозки морских млекопитающих. Люди на судне общаться отказались.

После этого активисты встретили судно "СПП-020" с катамаранами и лодками. "Это была уже непосредственно передвижная база отловщиков", - говорит Козлов.

В один из дней экспедиции в заливе Николая, когда активисты пытались снять процесс отлова, его участники внезапно на большой скорости начали уходить на север. Активисты пошли за ними.

Через какое-то время участники экспедиции заподозрили, что отловщики бросили сети, в которых, возможно, остались косатки. Они вернулись на место отлова, но там никого не обнаружили. Затем подошли к судну, запустили дрон и поняли, что в емкостях для перевозки тоже нет животных. Тогда они решили вернуться в свой лагерь на берегу.

Правообладатель иллюстрации Dryzya Okeana Image caption Косаток отлавливала команда судна "СПП-020", считают общественники. Оно представляло собой "плавучую базу" с катамаранами и сетями на них

На обратном пути они заметили, как от берега уходят лодки участников отлова. "Когда мы пришли в лагерь, мы увидели, что все наши вещи были выпотрошены, все было разбросано. Топливо было слито прямо на берег, то есть канистры были откручены. Украли спутниковый терминал Inmarsat и профессиональный видеоштатив", - утверждает Козлов.

Активисты решили пообщаться с капитаном "СПП-020" и пошли к базе отловщиков, но там капитана не было. Тогда они вернулись в свой лагерь. Через некоторое время к берегу подошла малая лодка.

Люди в лодке требовали не снимать их: "Порежу тебе лодку, ******* [разобью] тебе мотор, домой пешком пойдешь, убери камеру". В итоге отловщики предложили поделиться топливом, но только при одном условии - активисты должны уйти из залива.

"Они потом говорили: ну, это, наверное, медведь у вас там похозяйничал. Хотя очевидно, что медведи не умеют канистры откручивать", - добавляет Козлов. По его словам, в заливе в это время никого, кроме отловщиков и активистов, не было.

Кто отлавливает косаток?

Судно "Юрий Швецов" записано на "Компанию Купец", а "СПП-020" числится за "Рыбодобывающей артелью "Рыбное дело".

В "Компании Купец" Русской службе Би-би-си сообщили, что занимаются только перевозкой уже отловленных косаток. Телефон, указанный в профиле компании "Рыбодобывающая артель "Рыбное дело" в базе данных СПАРК, был недоступен.

Правообладатель иллюстрации Druzya Okeana Image caption Общественникам удалось заснять отлов косаток в Охотском море. Участники отлова скрывали лица и старались обойтись без свидетелей, говорят активисты

Квоты на отлов косаток и белух из года в год получают другие организации. Это четыре компании: "Сочинский дельфинарий", "Белый кит", "Океанариум ДВ" и "Афалина".

В 2018 году квоты снова достались им, сообщали активисты и СМИ (Би-би-си направила в Росрыболовство запрос и ожидает подтверждения этой информации).

"Океанариум ДВ" и "Афалина", как писали СМИ, подконтрольны партнерам-рыбопромышленникам Александру Бронникову и Александру Позднякову.

А "Сочинский дельфинарий" принадлежит Кириллу Михайлову, одному из основателей Москвариума. Компания Михайлова "Белая сфера" строила Москвариум, Михайлову принадлежал 1% акций ООО "Возрождение ВВЦ", которое занималось развитием Москвариума.

Компания "Белый кит" также связана с Михайловым. Он был ее совладельцем, но к 2018 году единоличным собственником этой организации стал партнер Михайлова - акционер "Белой сферы" Владимир Фролов. Это данные из базы СПАРК.

Все эти четыре компании числятся соучредителями "Ассоциации по координации деятельности в области защиты и сохранения морских млекопитающих" (закрылась в феврале 2018 года). Председателем правления ассоциации был Кирилл Михайлов.

У компаний есть и другие связи. Они одновременно получали ветеринарные сертификаты, держали пойманных косаток в одном водном вольере, арендованном Михайловым, писала "Новая газета". По данным издания, в Китай косаток продавали эти же четыре компании. Также в один день оформлялись декларации по отловленным животным.

Совпадения по времени оформления деклараций объясняются тем, что принимающей стороне удобно забрать всех косаток сразу, говорится в ответе Михайлова Би-би-си. Он утверждает, что компания "Сочинский дельфинарий" действует независимо и никакой аффилированности у нее с другими тремя организациями нет.

"Косатки передавались на совершенно законных основаниях в соответствии с полученными квотами и разрешительными документами, - сообщил Михайлов. - В государственные органы направлялись копии контрактов, на основании которых животные впоследствии передавались в культурно-просветительских целях в китайские океанариумы".

Правообладатель иллюстрации Druzya Okeana Image caption Активисты говорят, что косатки должны жить на воле, а не в океанариумах, где им скучно и тесно. К тому же в России до сих пор не утверждены правила содержания млекопитающих в океанариумах

Бизнесмен отмечает, что любой зоопарк или океанариум, занимающийся культурно-просветительской деятельностью, является в том числе коммерческой организацией. "Поэтому упрекать культурно-просветительские организации в ведении коммерческой деятельности по меньшей мере странно", - говорит Михайлов.

Би-би-си направила запросы в компании Бронникова и Позднякова.

Бизнес и дельфины

Фамилия Михайлова на слуху у активистов, в 2009-2010 годах году о нем рассказывали СМИ. Тогда у него случился конфликт с первым отловщиком и исследователем косаток, а также дельфинов и других млекопитающих - ученым Львом Мухаметовым. Он заявлял о рейдерском захвате компании "Утришский дельфинарий", у которой к тому моменту были дельфинарии в пяти городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Мухаметов тоже занимается отловом морских млекопитающих и показывает их за деньги. Но при этом он утверждает, что главное для него - наука, а бизнес покрывает расходы на исследования.

Мухаметов - ведущий специалист Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова - уже несколько десятков лет изучает морских млекопитающих. Кроме исследовательской деятельности ученый занимается бизнесом.

Основным активом его компании стал дельфинарий в Малом Утрише (Краснодарский край), принадлежавший Академии наук СССР. В начале 1990-х годов дельфинарий стал частным.

"Утришский дельфинарий" проводил исследования морских млекопитающих. На эти цели шли деньги от продажи обученных млекопитающих в океанариумы, в том числе зарубежные, рассказывал ранее ученый.

Мухаметов рассказывал, что владельцы компании "на прибыль не рассчитывали" и устанавливали цены на билеты в утришском и других дельфинариях, принадлежавших его компании, на том уровне, который позволял бы покрывать расходы и держать рентабельность "чуть-чуть выше нуля".

В 2009 году они решили расширить бизнес. Мухаметов и Петрушин договорились с "Компанией М. В. М" о строительстве на ее участке нового дельфинария и гостиницы. Мухаметов и Петрушин не вкладывали денег в проект, но благодаря им совместное предприятие могло сэкономить на налогах - как "социальный заказчик".

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption В России в неволе содержатся три косатки. Они выступают в Москвариуме

Все документы оформлялись на владельцев дельфинария, и в качестве гарантии того, что гостиница потом будет передана на баланс "Компании М. В. М", Мухаметова попросили подписать договор о продаже доли в "Утришском дельфинарии", рассказывал он сам.

По его словам, вся схема была представлена как залог - после завершения стройки инвестор обещал вернуть владельцам дельфинария их долю, а себе оставить только гостиницу. Ученые согласились.

После этого "Компания М. В. М" была продана кипрскому офшору, а новый собственник решил в полной мере воспользоваться правами, которые предоставлял ему контрольный пакет акций предприятия. Мухаметова и Петрушина отстранили от управления. Тогда Мухаметов решил, что столкнулся с рейдерами. С ноября 2009 года гендиректором "Утришского дельфинария" числился Кирилл Михайлов.

В марте 2010 суд отменил сделку по продаже "Утришского дельфинария". За это время четыре дельфина погибли. Новые и старые собственники обвиняли в смерти животных друг друга.

Михайлов называет Мухаметова не ученым, а бизнесменом, который "постоянно обвиняет всех неугодных в каких-то неблаговидных поступках". "Разумеется, я не имею отношения ни к каким рейдерским захватам", - говорится в ответе Михайлова Би-би-си.

Экологические активисты и многие ученые выступают против содержания морских млекопитающих в дельфинариях.

Мухаметов же считает, что млекопитающим вредят как раз активисты, которые, по его словам, работают на "деньги миллионеров из США". Он настаивает, что отлов млекопитающих необходим для исследований и разведения исчезающих видов в неволе.

Биолог Татьяна Ивкович, исследовательская группа Far East Russia Orca Project (FEROP):

"Существует как минимум две веских причины для того, чтобы никогда не ловить косаток. Первая - отловы приводят к уничтожению популяции косаток в буквальном смысле. У косаток нет естественных врагов и их популяции не приспособлены к тому, чтобы оттуда забирали животных.

Вторая - невозможно в неволе создать хоть сколько-нибудь адекватные условия для жизни косаток. В дельфинарии косатки содержатся в маленьких бассейнах с голыми стенами и неестественной социальной среде.

Часть животных во время отловов гибнет. Только по официальным данным для белух, при отловах погибает около 40% зверей. И это только отловы, не считая последующего периода адаптации и перевозки, во время которых животные тоже гибнут".

Как принимаются квоты?

Выдача квот на отлов морских млекопитающих, против которой выступают активисты и многие ученые, была приостановлена в 2016-2017 годах. Квоты обнуляла государственная экологическая экспертиза.

В мае 2018 года были объявлены общественные слушания, на которых за выделение квот выступили Росрыболовство и подведомственный ему Тихоокеанский научно-исследовательский рыбохозяйственный центр ("ТИНРО-Центр"). Была назначена экспертиза.

Глазов из Института им. А. Н. Северцова обращает внимание на то, что экспертиза проводилась не в Москве, где комиссия два года обнуляла квоты, а в Хабаровске, где эксперты комиссии не были специалистами по морским млекопитающим. В итоге квоты приняли.

Махинаций не было, но фактически произошла замена экспертной комиссии, считает Глазов. "Нельзя выделять квоты на тот ресурс, который не исследован, численность которого неизвестна, а на наш взгляд это так", - говорит он. Кроме того, контроль за отловом отсутствует, отмечает эксперт.

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Нельзя выделять квоты на отлов косаток на Дальнем Востоке, пока неизвестна их численность, говорят ученые Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова

Те, кто решил возобновить отлов косаток, возражают: млекопитающие - это такой же объект промысла, как и все остальные.

"Популяции надо регулировать, иначе эта пирамида подорвет сама себя. Хищники съедят рыбу, поэтому оставшаяся будет стоить сумасшедших денег", - говорил на слушаниях замдиректора "ТИНРО-Центра" Игорь Мельников.

Также специалисты "ТИНРО-Центр" рассказывали, что косатки едят улов рыбаков и что если поймать несколько особей, то можно придумать способ отпугивать этих животных от сетей.

Активисты опасаются, что и эти особи в итоге окажутся в Китае. У них есть подозрения, что "ТИНРО-Центр" действует в интересах бизнеса. "["ТИНРО-Центр"] упорно лоббирует в интересах рыбопромысловиков увеличение квот на вылов китообразных", - считает автор расследований о торговле косатками Лора Белоиван.

По ее мнению, институт только позиционирует себя как исследовательская организация, а на самом деле "ТИНРО-Центр" можно считать "самым старым и основным игроком на российском рынке коммерческого живоотлова".

Русская служба Би-би-си направила в "ТИНРО-Центр" запрос и ожидает ответа.

Дела "ТИНРО-Центр"

Претензии к "ТИНРО-Центр" возникали и у надзорных органов. В сентябре 2015 года военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту обнаружения туш моржей у берегов Чукотки.

"Сотрудники Тихоокеанского рыбохозяйственного центра незаконно выловили у берегов Чукотки занесенных в Красную книгу 11 особей детенышей тихоокеанских моржей, убив при этом 11 самок. Впоследствии десятимесячные моржи были проданы за границу", - сообщала прокуратура.

В "ТИНРО-Центре" тогда отвечали, что моржей ловил местный житель, имевший квоту, а сотрудники института участвовали в научной экспедиции и "по согласованию с указанным гражданином пытались отобрать у моржей образцы крови, естественных выделений и материалов кожи".

Через два месяца "ТИНРО-Центр" опубликовал на своем сайте статью под названием "Методы Геббельса в СМИ", в которой говорится о "массированной информационной атаке" на институт.

В 2016 году Счетная палата сообщила, что "ТИНРО-Центр" неправомерно продал за рубеж 10 белух на сумму 42 млн рублей.

Как объяснял Глазов, это стало возможным благодаря лазейке в законодательстве. Минсельхоз разрешал отлавливать белух только для образовательной или культурно-просветительской деятельности, а Росприроднадзор допускал продажу животных в зарубежные океанариумы.

Ученые в результате продажи млекопитающих зарабатывают деньги для исследований, говорил первый замдиректора "ТИНРО-Центра" Юрий Блинов: "Самообеспечение - это фактически единственный способ для науки не понижать качество своей работы".

Правообладатель иллюстрации Yuri Smityuk/TASS Image caption Косаток можно исследовать и в естественной среде. Например, группа FEROP с 1999 года изучает косаток Авачинского залива. Во время экспедиций ученые собирают данные для исследования различных аспектов биологии животных

В феврале 2017 году в "ТИНРО-Центре" прошли обыски, а директор института Лев Бочаров и его заместитель Блинов были арестованы. Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении них уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, "ТИНРО-Центр" выловил двух косаток по научной квоте и только после этого провел конкурс на отлов животных (сам институт не может заниматься отловом). При этом конкурс выиграла компания, учредителем которой был сотрудник института, участвовавший в отлове, сообщал СКР. Компания получила от "ТИНРО-Центре" 13 млн рублей.

В мае 2017 года Бочарова освободили под залог в 2 млн рублей, а Блинова перевели под домашний арест. О суде по этому делу не сообщалось. Адвокат Бочарова Аркадий Орлов отказался от комментариев.

Что думают прокуроры?

Вопрос законности отлова косаток для продажи в Китай все еще остается спорным. Активисты говорят, что это коммерческий и незаконный промысел, бизнес утверждает, что все нормы и требования закона соблюдены.

Возможно, ответ на вопрос о законности дадут прокуроры. Генеральная прокуратура России в июле этого года сообщила, что выявила нарушения закона, связанные с отловом косаток. Ущерб государству составил 270 млн рублей.

"Установлено, что в 2012-2015 годах руководство четырех коммерческих организаций предоставило в органы Росрыболовства ложные сведения о намерении использовать косаток в культурно-просветительской деятельности. На этом основании им были выданы разрешения на вылов более 10 особей", - говорилось в сообщении.

"На самом деле злоумышленники, - отмечали в прокуратуре, - намеревались их продать. Семь отловленных особей содержали на базах в Приморском и Хабаровском краях и впоследствии отправили за рубеж".

В ответе акционера "Сочинского дельфинария" Михайлова Би-би-си говорится, что компания никаких уведомлений от прокуратуры не получала.

"Кто входит в этот список, мне неизвестно. Если же окажется, что речь идет о компании "Сочинский дельфинарий", то я твердо уверен, это какое-то недоразумение", - сообщил Михайлов.

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