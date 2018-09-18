Почти все доходы с повышения НДС получат нефтяники. Но бензин все равно подорожает

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Нефтяники просят увеличить им бюджетную субсидию, которая позволит сдерживать цены на топливо на внутреннем рынке. В дополнение к уже обещанным 400 млрд рублей они просят еще 230 млрд рублей. Минфин подсчитал, что в итоге нефтяникам придется отдать все деньги, полученные от повышения НДС.

Чиновники продолжают обсуждать, как сдерживать рост цен на бензин. Весной 2018 года резкое подорожание топлива, которое эксперты объясняли изменениями в налогообложении нефтяной отрасли (налоговый маневр), вызвало протесты. По данным Росстата, за январь-май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3%.

Вопрос о ценах на бензин задали президенту Владимиру Путину во время прямой линии. Он подключил по видеосвязи министра энергетики Александра Новака, который рассказал, какие меры уже приняты для сдерживания цен (снижение акцизов на топливо, профилактические беседы с нефтяниками), и какие меры ожидаются.

Одной из таких мер станет механизм компенсации - государство будет компенсировать часть акцизов на бензин нефтеперерабатывающим заводам, которые производят бензин и дизельное топливо класса "Евро-5" и поставляют его на внутренний рынок.

14 сентября вице-премьер Дмитрий Козак заявил после совещания с нефтяниками, что параметры этого механизма компенсации будут изменены. Это приведет к увеличению субсидий нефтяникам на 230 млрд рублей - до 630 млрд рублей, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

"Это как раз ровно столько, сколько бюджет получит от увеличения НДС на два процентных пункта. С нашей точки зрения, это было бы очень странно - вернуть нескольким нефтяным компаниям то, что со всего населения будет взято в виде повышения НДС", - сказал Трунин.

Однако принимаемые меры по сдерживанию цен все же не остановят подорожание топлива. Министр энергетики Александр Новак заявлял, что в 2018 году рост цен на бензин будет выше уровня инфляции, которая, согласно прогнозу минэкономразвития, по итогам года составит 3,4%. В 2019 году бензин может подорожать на 10%, предупреждал глава топливного союза Евгений Аркуша.

Аналитики инвестгруппы "Атон" считают, что благодаря компенсациям из бюджета НПЗ не пострадают. Но этот нейтральный эффект для отрасли предполагает "существенный рост внутренних цен на нефтепродукты к 2024 году", отмечается в отчете группы. По мнению аналитиков, налоговый маневр "в значительной степени ляжет на плечи конечных потребителей и станет социально чувствительным вопросом для правительства".

Что такое налоговый маневр и зачем он нужен?

Весной 2018 года правительство окончательно одобрило налоговый маневр в нефтяной отрасли, который обсуждается последние три года. Маневр представляет собой постепенное обнуление экспортных пошлин и повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Эти изменения активно лоббировал минфин. Экспортные пошлины на нефтепродукты были ниже пошлин на сырую нефть, в результате чего получалось, что нефтепереработка в России фактически субсидируется бюджетом, отмечали в ведомстве.

Только в 2017 году министерство оценивало объем этих субсидий в 1 трлн рублей. К тому же, разница в пошлинах делала выгодным экспорт нефтепродуктов первичной переработки, и у отрасли было мало стимулов к повышению глубины переработки.

Против маневра выступали нефтяники, минэнерго и Аркадий Дворкович, который до марта 2018 года был вице-премьером и курировал топливно-энергетический комплекс.

"Роснефть" предупреждала, что налоговый маневр приведет к росту цен на топливо в 1,5 раза до 2024 года. Дворкович говорил, что к обсуждению маневра можно вернуться, когда НПЗ закончат модернизацию. Против реформы выступал глава Сбербанка Герман Греф. Он писал в письме Путину, что маневр может привести к неокупаемости инвестиций в модернизацию заводов и даже к банкротству некоторых НПЗ.

Дворкович не попал в новый состав правительства, а глава минфина Антон Силуанов - сторонник маневра - получил повышение. Весной 2018 года он стал первым вице-премьером и куратором экономических вопросов.

Газета "Ведомости" писала, что решающим аргументом минфина в очередной дискуссии о налоговом маневре стала необходимость финансировать "майский указ" президента Владимира Путина. Ведомство ожидает, что за три года маневр даст бюджету более 500 млрд рублей. Путин одобрил маневр весной 2018 года.

Компенсации нефтяникам. Зачем?

Снижение пошлин приведет к росту цен на сырую нефть для НПЗ, которые рассчитываются как стоимость топлива за рубежом минус экспортные пошлины и расходы на транспортировку. Кроме того, в результате маневра исчезнет таможенная субсидия (разница между более высокими пошлинами на нефть и более низкими на нефтепродукты).

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Власти решили, что падающую прибыльность НПЗ нужно поддержать. Заводам "опережающего уровня технологического развития", то есть тем, которые инвестируют в модернизацию, будут давать компенсации в виде обратного (или отрицательного) акциза. Фактически речь идет о налоговом вычете. Еще одно условие его получения - компании должны поставлять топливо на внутренний рынок.

Если у завода на производство бензина класса "Евро-5" приходится более 10% первичной переработки, такой НПЗ будет получать компенсацию в размере три тысячи рублей на тонну перерабатываемого сырья.

В этот механизм добавили еще смягчающую составляющую, которая позволит нивелировать последствия колебаний глобальных цен на нефть для российского рынка топлива и сгладить рост цен на бензин для потребителей. Чиновники называют эту составляющую плавающим или демпфирующим акцизом - от слова демпфер (глушитель, амортизатор, гаситель колебаний).

Как плавающий акциз поможет сдержать рост цен на бензин?

Эта составляющая понадобилась, потому что цены на топливо в России привязаны к экспортным. В итоге при росте мировых цен на сырую нефть увеличивается в том числе стоимость нефти для НПЗ и, как следствие, цены на бензин для российских потребителей.

Если заморозить цены на внутреннем рынке решением властей, то топлива будет не хватать, потому что нефтяникам станет выгоднее отправлять нефтепродукты на экспорт. Весной 2018 года, когда власти потребовали у бизнеса больше не повышать цены на топливо, экспорт нефтепродуктов увеличили все нефтекомпании, сообщала "Роснефть".

Например, экспортная премия при поставках за рубеж бензина Аи-92 составляла почти 6,8 тысячи рублей на тонну.

С помощью плавающего акиза власти будут возвращать часть этой премии (60%) нефтяникам, чтобы они продавали топливо в России, а не экспортировали его.

Image caption Протесты быстро сошли на нет после того, как власти стабилизировали цены на бензин

Экспортная премия рассчитывается как разница между нетбэком (экспортная цена топлива минус пошлина и транспортные расходы) и ценой отсечения. Изначально цена отсечения для бензина АИ-92 была установлена на уровне 56 тысяч рублей за тонну. Величина экспортного нетбэка постоянно меняется и зависит от мировых цен на нефть и курса рубля к доллару.

О чем поспорили минфин с Козаком?

Козак после совещания с нефтяниками сообщил, что цена отсечения в формуле подсчета плавающего акциза будет снижена с 56 тысяч до 50,4 тысячи рублей для бензина Аи-92 и с 50 тысяч до 45 тысяч для дизельного топлива.

На примере бензина Аи-92 можно показать, какую выгоду такой шаг принесет нефтяникам. В сентябре экспортный нетбэк по бензину Аи-92, по данным Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи, составляет 60,3 тысячи рублей.

При цене отсечения 56 тысяч рублей экспортная премия составит 4,3 тысячи рублей, а компенсация за поставку топлива на внутренний рынок (60% экспортной премии) составит почти 2,6 тысячи рублей за тонну. При предлагаемой цене отсечения 50,4 тысячи рублей компенсация увеличивается более чем в два раза до 5,9 тысячи рублей на тонну.

Месяц Экспортный нетбэк (АИ-92) Сколько нефтяники получат с тонны при цене отсечения 56 тыс. рублей Сколько нефтяники получат с тонны при цене отсечения 50,4 тыс. руб. Апрель 54,6 тыс. рублей 0 (так как нетбэк ниже цены отсечения) 2,5 тыс. рублей Май 59,6 тыс. рублей 2,1 тыс. рублей 5,5 тыс. рублей Июнь 54 тыс. рублей 0 2,1 тыс. рублей Июль 54,1 тыс. рублей 0 2,2 тыс. рублей Август 57,9 тыс. рублей 1,1 тыс. рублей 4,5 тыс. рублей Сентябрь 60,3 тыс. рублей 2,6 тыс. рублей 5,9 тыс. рублей

По подсчетам минфина, как уже упоминалось выше, такие изменения увеличат субсидии нефтяникам с 400 до 630 млрд рублей.

Нефтяники должны быть довольны дейсвующими параметрами маневра, говорил 6 сентября директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов. По его мнению, бизнес, у которого есть 2 трлн рублей свободного денежного потока, пытается полностью переложить на государство социальную ответственность по поддержанию цен на бензин на "социально приемлемом уровне". Минфин же предлагает разделить эту ответственность 50 на 50, сказал Сазонов.

Дмитрий Козак 17 сентября заявил, что позиция минфина его удивляет. "Мы вместе обсуждали и вышли на консолидированное решение. В принципе, то, что цену отсечения нужно снижать - об этом было консолидированное решение", - сказал вице-премьер. Снижение цены отсечения обеспечит необходимую прибыльность НПЗ, добавил он. Решение будет приниматься в середине октября, сказал Козак.