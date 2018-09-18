Мальчик с персиками: как посадить дерево на первом свидании и получить сына

Правообладатель иллюстрации Rhys O'Neill Image caption Сын Линдси и Риса уже попробовал персики

Рис О'Нилл поклялся в верности своей любимой, подарив ей персиковое дерево. Сейчас его плоды вкушает сын молодой четы. Вспоминаем другие случаи, когда посадка деревьев становилась символичной.

"Когда я первый раз пришёл к своей девушке - будущей жене, я сразу купил ей в подарок маленькое персиковое дерево в питомнике, и сказал, что в один прекрасный день мы будем вкушать его плоды", - рассказал в своём посте на Reddit 30-летний Рис О'Нилл, собрав более 100 тыс. голосов "за".

Всё сработало лучше, чем ожидалось, и сейчас сын Риса и его теперь уже жены Линдси ест персики с немало подросшего за девять лет дерева.

Многие юзеры Reddit сочли описанное в посте сказкой.

Правообладатель иллюстрации Rhys O'Neill Image caption Рис О'Нилл предъявил пользователям Reddit доказательство существования дерева

"Попомни моё слово, поедим персиков"

Рис говорит, что с самого первого взгляда влюбился в Линдси, а увидев дерево, тут же понял, что оно приживётся и даст урожай.

"Впервые мы пошли на свидание в её колледж, и я не знал, как впечатлить её", - сказал мужчина.

Рис уже тогда знал, что персики зреют небыстро, поэтому выбрал именно такой саженец как символ своих далеко идущих планов. Линдси же уже тогда сказала друзьям, что выйдет за садовода-любителя замуж.

Саженец посадили недалеко от дома родителей Риса, за восемь лет он перенёс немало вермонтских холодов, но вырос в полноценное дерево.

Линдси и Рис поженились пять лет назад и не раз переезжали за это время, но сейчас они вернулись в вермонтский дом с двумя маленькими детьми.

Этим летом молодое дерево впервые плодоносило.

Полуторагодовалый сын четы впервые попробовал с посаженного родителями дерева, разумеется, не подозревая о его значении для мамы с папой.

Правообладатель иллюстрации Rhys O'Neill Image caption Дерево растёт во дворе четы О'Ниллов

Любовь с первого взгляда

По словам Риса, он ничего никогда не размещал в Reddit ранее, и его семья не может поверить, что первый же пост стал столь популярным.

Хотя большинство комментаторов в восторге от истории О'Нилла, нашлись и те, кто счёл его рассказ "жутковатым".

Правообладатель иллюстрации Rhys O'Neill Image caption Линдси и Рис говорят, что созданы друг для друга

Рис родился в Техасе и уверяет всех, что и думать забыл о персиковом дереве.

"Никто его не поливал, не подрезал, не ухаживал за ним, оно пережило несколько вермонтских зим, но персики этим летом появились", - говорит Рис.

Чете особенно "повезло" с персиками в этом году, поскольку их трёхмесячная дочка не даёт им спать, но дерево своими плодами вызвало у них "чудесные" эмоции.

Символичный шаг

Посадка дерева в любом случае символична, но иногда это приводит не к таким радужным последствиям, как у семьи О'Нилл.

Например, когда в 2012 году скандальный будущий российский вице-премьер Дмитрий Рогозин покидал штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, где служил постпредом, ему не дали посадить тополь.

Тогдашний дипломат хотел пойти на такой шаг в память о четырех годах своего пребывания в Бельгии. В Альянсе сочли, что посадка дерева "не представляется возможной".

Бывают и обратные случаи - когда не то, что разрешают, но принуждают к посадке растений.

Так случилось летом 2015 года со стамбульским полицейским, применявшим слезоточивый газ во время массовых акций протеста.

Суд счёл, что он сделал это необоснованно и обязал стража порядка не только посадить 600 деревьев, но и ухаживать за ними, пока не вырастут.

Обычно же посадки проходят в менее конфликтных обстоятельствах: например, игрок украинского ФК "Шахтёр" - бразилец Марлос - неожиданно для многих посадил ель в Харькове в апреле этого года в честь Дня окружающей среды.

"Когда я был еще ребенком, в Бразилии мы часто с отцом трудились в саду. Он очень любит растения. Узнав, что могу поучаствовать в такой акции, сразу согласился, ведь для меня это возможность окунуться в детство", - рассказал футболист о причине своего энтузиазма.