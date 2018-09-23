"Плакали, кричали, бредили": кореянка рассказала, как устроена секта "Грейс-Роуд"

Правообладатель иллюстрации Seoyeon Lee Image caption Сеоюн была обычной студенткой, до тех пор пока её обманом не заманили на Фиджи

Южнокорейская секта, которая считает, что на мир надвигается глобальный голод, открыла свой филиал на Фиджи, где она пользуется значительным влиянием.

Однако эта секта вызывает все более пристальное внимание правоохранительных органов. Молодая кореянка Сеоюн Лисумела бежать из секты, несмотря на сопротивление матери, и рассказать, как там все устроено.

В 2013 году Сеюн вернулась на каникулы домой в Южную Корею из США, где она училась в университете. Ее мать страдала от рака мочевых путей, но отказывалась лечиться. Она заявила дочери, что согласится на лечение, только если дочь пойдет с ней в молельный дом на Грейс-Роуд.

"Там было очень странно, - рассказывает Сеоюн. - Вокруг меня люди плакали, кричали, бредили, а проповедник рассказывал о неминуемой гибели мира. Я сразу сказала матери, что это секта, но та не поверила".

Вернувшись в университет, Сеоюн обнаружила, что мать так и не обратилась к врачам, а потом стала говорить, что будет лечиться, только если Сеоюн бросит учебу и вернется в Корею. Сеоюн, отец которой умер от рака, согласилась. Она взяла академический отпуск и вернулась на родину.

Матери сделали операцию, и она сообщила Сеоюн, что хочет перебраться на Фиджи, чтобы прийти там в себя. Она потребовала, чтобы дочь ее сопровождала. В конце концов Сеоюн согласилась поехать с ней туда на две недели, чтобы помочь обустроиться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фиджи многие считают раем на земле, но только не Сеоюн

"Тогда я не догадывалась, что это все искусный обман, - рассказывает она. - Но когда мы прибыли на Фиджи, я оказалась среди членов секты. И тогда до меня стало доходить, что именно происходит".

"Великий голод"

В Южной Корее имеется большая христианская община, а в последние годы в этой стране стали возникать небольшие экзотические церкви и верования, некоторые из которых становятся сектами, привлекая десятки тысяч сторонников.

Правообладатель иллюстрации Supplied Image caption Так выглядит одно из общежитий секты на Фиджи

Церковь "Грейс-Роуд", которая утверждает, что не является сектой, появилась в 2002 году и сначала объединяла вокруг себя небольшую группу верующих, но сейчас насчитывает уже около тысячи сторонников.

Основательница церкви и ее главный пастор Син Ок-чжу считает, что на мир надвигается большой голод, и требует от своих сторонников ожидать второго пришествия Христа в отдаленном месте, где они все спасутся.

Правообладатель иллюстрации GR Group Image caption Листовки компании GR утверждают, что Фиджи будет центром нового мира

В 2014 году - в том самом, когда традиционные церкви признали секту еретиками - "Грейс-Роуд" перебралась на Фиджи, объявив, что эта страна станет одной из немногих, которые смогут с божьей помощью избежать голода.

В настоящее время около 400 ее сторонников проживают на Фиджи, работая в компании, созданной сектой под названием GR Group. По словам Сеоюн, эти члены секты были отобраны ее руководством по размерам своих пожертвований.

"Когда умер мой отец, он оставил нам какие-то деньги. Думаю, мать отдала их церкви, - говорит она. - Членов секты убеждают распродать всю собственность, уйти с работы, расстаться с друзьями".

Компания GR сумела создать целую сеть филиалов, которая включает строительные фирмы, рестораны и фермы.

Правообладатель иллюстрации GR group Image caption Глава GR Group Дэниэл Ким (второй слева) рядом с премьер-министром Фиджи

"Сельское хозяйство - наша первичная миссия, потому что мы ставим целью подготовиться к голоду, нам нужно полагаться только на свои силы", - говорит Дэниэл Ким, президент группы GR и сын основательницы церкви Син Ок-чжу.

Строительный филиал группы недавно получил ряд ценных контрактов, в том числе тендер на ремонт резиденции президента Фиджи и парламента.

Дэниэл Ким с гордостью показывает нам фотографию, на которой он запечатлен с фиджийским премьер-министром Фрэнком Баинимарамой в момент вручения ему международной премии за предпринимательскую деятельность, утвержденной правительством Фиджи.

"Выбора нет"

Но в последнее время стали поступать все более тревожные известия о том, что на самом деле происходит в этой секте.

Пять членов церкви, которые вернулись в Южную Корею с Фиджи, обвинили Син Ок-чжу в том, что та отобрала у них паспорта и удерживала их против их воли. Они утверждали, что их и других членов секты принуждали работать в поле и избивали с ритуальными целями, в результате чего один человек умер.

В июле этого года Син Ок-чжу была арестована в Южной Корее по обвинению в насилии и незаконном лишении свободы. Затем в августе полицейские Фиджи и Южной Кореи произвели совместную операцию на Фиджи, арестовав Кима и нескольких других членов руководства секты по подозрению в порабощении.

Позднее их освободили без предъявления обвинений, но, по словам полицейского комиссара Фиджи, расследование продолжается.

Документальный фильм, показанный южнокорейским телеканалом SBS в августе, содержал кадры, запечатлевшие сцены избиений, которым Син Ок-чжу подвергала членов секты.

Правообладатель иллюстрации SBS Image caption На кадрах документального фильма запечатлены побои, которым подвергаются рядовые члены секты

Начальник Корейского национального полицейского агентства Чун Джей-Хон сообщил телеканалу, что многие члены секты передали ей всю свою собственность и теперь не в состоянии вернуться на родину, потому что у них нет ни копейки.

Представитель Методистской церкви Фиджи Уилфред Регунамада недавно заявил в новозеландских средствах массовой информации, что члены секты "Грейс-Роуд" живут в постоянном страхе, и призвал правительство Фиджи объяснить сущность своих отношений с этой сектой.

Дэниэл Ким решительно отрицает свою вину и так отзывается о матери: "Я не понимаю, почему к ней относятся как к преступнице. Все эти обвинения в ее и мой адрес со стороны сбежавших - просто безумие".

По его словам, никаких актов ритуального насилия не совершалось. "Если кто-то в чем-то провинился, мать могла дать ему шлепок, как это делают с нашалившими детьми, но не более", - говорит Ким.

Причиной смерти умершего на Фиджи члена секты был рак, и нет никаких доказательств, связывающих Син Ок-чжу с побоями, утверждает он. По словам Кима, все поселившиеся на Фиджи члены церкви переехали туда добровольно, а размер их пожертвований не имеет значения.

Он ушел от ответа на вопрос о том, платят ли членам секты за работу, заявив, что они обеспечены бесплатным жильем, едой и транспортом и что он сам не получает никакой установленной зарплаты.

Но как быть с утверждениями, что 400 членов секты удерживаются на Фиджи против их воли? "Это невозможно, - отвечает Ким. - Если бы мы на самом деле отобрали у них паспорта, им ничего не стоило бы обратиться в посольство и получить новый паспорт".

Именно так и пришлось поступить Сеоюн. За день до своего отъезда она обнаружила, что у нее пропали компьютер и паспорт. Ее мать призналась, что она спрятала их, чтобы помешать уехать.

Сеоюн попробовала дозвониться до полиции, но по ее словам, другие члены секты также звонили в полицию и говорили, что все это шутка.

Правообладатель иллюстрации Seoyeon Lee Image caption Временный паспорт Сеоюн Ли

Несмотря на попытки других членов секты помешать ей, Сеоюн все же удалось выбежать на улицу и сесть в проезжавшую полицейскую машину. Ее довезли до корейского посольства, где она получила временный паспорт.

"Всю дорогу до посольства за мной ехала машина, в которой была мать и другие члены секты. Именно тогда она заявила, что наша квартира продана, а все родственники - мои тетки, дяди, бабушка и кузены - решили перебраться на Фиджи. Она явно пыталась убедить меня, что у меня на свете никого не осталось", - рассказывает Сеоюн.

"Но я никогда не соглашалась примкнуть к этой секте, не соглашалась на такую промывку мозгов. Я готова была убить себя, если бы меня заставили остаться", - говорит она.

Сейчас Сеоюн живет в Южной Корее. По ее словам, она не может позволить себе продолжать учебу, но у нее есть постоянная работа.

"Я довольна своей нынешней жизнью. Я по-прежнему люблю свою семью, но не могу простить им то, что они пытались со мной сделать, и никогда не смогу восстановить с ними отношения, - говорит Сеоюн. - Все они поглощены делами секты, я никак не могу заставить их изменить свою жизнь. Если они действительно перебрались на Фиджи, это означает, что на них надо поставить крест".