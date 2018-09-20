Музыканты будут зарабатывать больше. Америка и Европа меняют законы о копирайте

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Музыканты и композиторы, продюсеры и лейблы празднуют победу: после двух десятилетий сползания отрасли в нищету проблема лицензирования музыки в эпоху YouTube и Spotify сдвинулась с мертвой точки, причем по обе стороны Атлантики.

Американский сенат в середине сентября принял Акт о модернизации музыки - первый за 100 лет закон о том, кто, как и кому платит за исполнение, запись кавер-версий и проигрывание чужих песен и композиций. Когда его подпишет президент Дональд Трамп, звукозаписывающий рынок США объемом 6 млрд долларов в год перепрыгнет из реалий 1909 года с его механическими пианино и партитурами в век интернета и стриминга.

Документ на полторы сотни страниц - тяжелое чтение для простого музыкального фаната. Он касается процедур установления размера роялти (авторских отчислений), регистрации правообладания в одной большой открытой базе данных и прочих далеких от лирики материй. Он вводит роялти для авторов и исполнителей вещей, записанных до 1972 года, а также определяет долю продюсеров и звукорежиссеров.

"И пусть он касается лишь одного определенного аспекта музыкальной жизни, потенциально это - первый шаг к серьезным переменам, которые затронут уже всю отрасль, - написал культовый журнал Rolling Stone. - Впервые за десятилетия власти взялись за проблемы музыкальной индустрии".

Image caption Акт положит конец тяжбам вроде иска к Spotify на $1,6 млрд от Wixen, которая представляет, среди прочих, Тома Морелло из Rage Against the Machine

И лейблы, и стриминговые сервисы, и политики дружно обещают: теперь доходы будут распределяться ровнее, и создатели музыки будут зарабатывать больше.

"Этот закон приближает нас к современному укладу лицензирования, который основан на справедливых рыночных ценах и честной оплате труда каждого, - радуется президент Американской ассоциации звукозаписывающей отрасли Митч Глазьер. - И как говорится в хите Grateful Dead, записанном до 1972 года, "какой же это был длинный и странный трип".

Многократные попытки обновить законы разбивались о вашингтонских лоббистов, и нынешняя версия закона выходит из сената не без уступок противникам - прежде всего крупнейшей американской спутниковой радиостанции SiriusXM.

По мнению Rolling Stone, это показывает, что дальнейшие перемены будут происходить со скрипом.

"На каких-то три скромных изменения в регулировании авторских прав ушло столько времени и споров, что становится ясно, почему не удалось сделать больше", - пишет журнал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Прощальный концерт Grateful Dead в 2015 году

До золотой эпохи 1990-х еще далеко, но музыкальная индустрия понемногу отвоевывает позиции, потерянные за годы интернет-революции.

Буквально за неделю до единогласного голосования в американском сенате за океаном Европарламент принял директиву об авторских правах. В ней удалось оставить статью 13, которую продвигали лейблы и музыканты, но против которой восстали онлайн-гиганты вроде YouTube.

Статья обязывает интернет-платформы еще до публикации постов и роликов пользователей проверять, не нарушают ли они авторские права - и если да, то либо не пропускать контент, либо покупать лицензии на использованную музыку.

Сама директива - не закон. Теперь каждая страна ЕС и Еврокомиссия должны принять нормативные акты, чтобы заявленные в директиве цели были достигнуты.