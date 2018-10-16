Вездеход "Шерп" - российско-украинский бизнес, который выжил

Image caption "Шерп" стал героем программы Top Gear

"Для экспорта там всегда прикручивается табличка "Made in Ukraine", - владелец компании по производству вездеходов "Шерп" Владимир Школьник объясняет корреспонденту Би-би-си, как ведет бизнес, несмотря на сложные отношения России и Украины.

Идея бизнеса родилась, когда конфликта еще не было. Как сейчас работает компания с офисами в Санкт-Петербурге и Киеве?

"Мусорный бачок"

"Шерп" был создан на основе вездехода, разработанного петербургским инженером-изобретателем Алексеем Гарагашьяном. Сам Гарагашьян рассказал Би-би-си, что шел к этой конструкции довольно долго, создавая и продавая другие вездеходы совершенно другого вида.

"Задача была сделать машину для путешествий, но чтобы можно было еще и жить в машине. Там много противоречивых задач, она должна быть и легкой, и проходимой, и чтобы жить в ней можно было, и чтобы легкая, и чтобы везла грузы", - рассказал он.

В результате у него получился прообраз "Шерпа".

Позже Гарагашьян познакомился с двумя старыми приятелями - Сергеем Самохваловым и украинским бизнесменом Владимиром Школьником. Те ездили в экспедиции, где часто передвигались на вездеходах. Для одной из таких поездок они купили "Шерп" у Гарагашьяна.

"Это был такой мусорный бачок на четырех колесиках. Выглядел он не очень убедительно, и мы его какое-то время даже не эксплуатировали. Но как-то этот мусорный бачок попал в одну нашу экспедицию, это была уже поздняя весна, вскрывались реки… Этот бачок все время ломался, но то, как он ехал, перевернуло все наши представления о проходимости", - вспоминает Самохвалов.

Так у них со Школьником родилась идея бизнеса по созданию таких вездеходов. Школьник купил у Гарагашьяна права на производство вездехода, оба они не раскрывают сумму и условия сделки.

Компания по производству вездеходов под Петербургом была зарегистрирована в январе 2014 года, сам завод открылся в декабре того же года. Выпуск машин начался в 2015 году. На тот момент у Школьника уже был небольшой инжиниринговый центр под Киевом, где разработку Гарагашьяна доделывали.

В 2014 году Самохвалов, по данным "Спарк", был единственным владельцем российской компании "Шерп", в 2016 году 60% компании оказалось у Школьника. Сейчас последний - единоличный владелец российской компании. Самохвалов подтвердил, что вышел из состава учредителей, но продолжает заниматься этим бизнесом.

Как рассказал Самохвалов, изначально они выпускали по нескольку машин в год, мечтая выйти на 200 единиц для внутреннего российского рынка. Но ситуация изменилась в одночасье. В феврале 2016 года ролик с вездеходом в "Фейсбуке" собрал несколько миллионов просмотров.

После этого о "Шерпе" написали иностранные СМИ. "Какие-то русские построили идеальное средство выживания в случае апокалипсиса", - писало The Verge, американское сетевое издание о новых технологиях. "Этот похожий на танк вездеход может без проблем плавать по воде при помощи своих шин", - отмечало Hotcars.com.

В конце концов "Шерп" стал героем выпуска Top Gear.

"Три недели мы не понимали, что происходит, мы участвовали в съемках, отвечали на телефонные звонки, наслаждались успехом. И тут вмешалась жадность - мы поняли, что надо двигаться на весь мир", - вспоминает Самохвалов в интервью Би-би-си.

В 2015 году выручка российской компании была 36,4 млн рублей, по итогам 2016 года - почти 206 млн рублей (более поздних данных нет). Прибыль от продаж в 2016 году составила 44 млн рублей, это в 15,5 раз больше, чем годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2016 года составила 35,1 млн рублей.

Сейчас, по словам Самохвалова, компания выпускает около 300 машин в год. На Украине, как рассказал Владимир Школьник, всего продано до десяти машин (точные цифры он назвать отказался, сославшись на коммерческую тайну), за границу поставлено "более сотни" (все они собраны в Киеве).

Остальное - продажи на российском рынке.

Две страны - один вездеход

"Идея этого бизнеса, его начало произошло тогда, когда это (Россия и Украина - Би-би-си) практически была одна страна. У нас есть завод в России, у нас есть завод в Украине. Формально это две разные компании, но это связано не с тем, что мы так хотим, а с тем, что мы не можем иначе это позиционировать. Мы были вынуждены создать два независимых производства", - рассказывает Би-би-си Владимир Школьник.

В России эти вездеходы называют русскими, на Украине - украинскими, в руководстве компании стараются вообще не упоминать "национальную принадлежность" машин.

Даже шильдик с надписью "made in..." в машине находится за спинкой переднего сиденья - чтобы увидеть его, надо знать, где он расположен. Это касается и украинских, и российских машин.

"Мы в своих комментариях никогда не употребляем слово "российский" или "украинский", мы употребляем слово "Шерп", - сказал Самохвалов во время интервью во дворе завода в Санкт-Петербурге.

Школьник говорит, что это не от хорошей жизни.

Image caption Компания выпускает сотни машин в год, мечтая выйти на уровень двух тысяч единиц

Для обоих заводов существует один набор чертежей, для станков с программным управлением пишется одна программа. Правда, покрышки - один из главных элементов конструкции вездехода - сделаны в украинской Белой Церкви, а двигатели закупаются в Японии.

На двух заводах строятся совершенно одинаковые машины, и оба завода равнозначны, утверждает Школьник. Однако проектно-конструкторское бюро находится в Киеве, и там же собирают те машины, которые идут на экспорт. Но российский завод для компании важен, так как "Шерп" ориентирован в значительной степени на российский рынок с его огромными пространствами без дорог.

Image caption В компании говорят, что даже специально перевернуть вездеход под силу не каждому опытному водителю

В России вездеход покупают в основном частные лица - рыбаки, охотники. Один из рабочих компании рассказал, что часто "Шерп" покупают просто как статусную машину - один вездеход стоит около шести миллионов рублей.

На Украине спрос на "Шерпы" меньше, как считают в компании, из-за того, что там не так много по-настоящему пересеченной местности.

Это кажется странным, потому что полигон для проверки вездеходов, построенных на заводах под Киевом, находится буквально в нескольких сотнях метров от города. Уже на таком расстоянии начинаются болота, завалы из деревьев, озера и овраги.

Государству не нужно

10 сентября в Раменском районе Подмосковья был найден пропавший за два дня до этого 91-летний ветеран войны, который заблудился в лесу. Его нашли в критическом состоянии и, как рассказал волонтер "Лизы Алерт" Всеволод Молчанов, решающим было то, что его смогли сразу вывезти из леса на вездеходе: "В минутах дело было, в минутах, а не десятках минут. Просто человек мог уйти в кому".

В мае 2018 года в Канаде в провинции Онтарио местный дистрибьютор "Шерпов" помог полиции спасти девять человек, которые не могли выбраться из глубокого леса, писал CBS. Они заблудились после того, как дорогу засыпало снегом, и в результате оказались посреди болота. Сначала полицейские выяснили, что туда не доберутся снегоходы, потом выяснилось, что не сможет попасть и медицинский гусеничный вездеход EMS Argo. В результате людей на "Шерпе" вывезли через болото.

Image caption "Шерп" предназначен исключительно для бездорожья, и по дорогам его перевозят на специальном прицепе

Но у "Шерпа" в данном случае есть один минус. Молчанов доставляет его к месту эвакуации на специальном прицепе - вездеход не приспособлен для поездок по дорогам, да и максимальная скорость в 40 километров в час не даст ему возможность оперативно прибыть к месту.

Правообладатель иллюстрации Liza Alert Image caption 91-летнего ветерана спасли буквально в последний момент

Несмотря на то, что вездеход уже использовали в нескольких спасательных операциях в России и за рубежом, МЧС России не заинтересовалось вездеходом, говорит источник в компании "Шерп". Хотя в 2016 году российские спасатели точно тестировали его. В декабре 2016 года одна машина даже участвовала в показательных учениях МЧС в Строгино.

Правообладатель иллюстрации Defence Ministry Press Office/TASS Image caption Военная экспедиция в Арктике. Впереди колонны вездеход "Трэкол"

В России государственные ведомства, такие как МЧС, МВД, Пограничная служба ФСБ и минобороны чаще используют колесные вездеходы российской компании "Трэкол". Это большие трехосные машины с колесами низкого давления, внешне похожими на те, что установлены на "Шерпе".

Источник в "Шерпе" говорит, что эта компания - самые близкие их конкуренты, хотя и настаивают на том, что они относятся к другому классу. По его словам, "Трэкол" отличается тем, что на нем комфортней передвигаться по дорогам, чем на "Шерпе", чьи колеса пострадают от езды по асфальту. В компании "Трэкол" о "Шерпе" говорить отказались.

В отличие от конкурентов, "Шерп", по словам его создателей, предназначен только для бездорожья. При езде по твердым дорогам у него быстро износятся колеса, которые, во-первых, являются главным средством для преодоления препятствий, а во-вторых, очень дорого стоят - около ста тысяч рублей за одно колесо.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Украинский "Шерп" с эмблемой службы спасения представили премьер-министру Владимиру Гройсману

В украинской службе спасения изучают возможность заказать такой вездеход. 15 сентября в Киеве на Крещатике по случаю Дня спасателя была выставлена спецтехника. "Шерп" был среди пожарных машин в окраске украинской Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (аналог российского МЧС). Машину представили премьер-министру Владимиру Гройсману. В компании говорят, что в украинской ГСЧС уже хотят закупать машины для спасения людей, однако у "Шерпа" фактически пока не закупили ни одной.

Нет войне?

Несколько вездеходов "Шерп" закупили госкомпании в России и Украине. Контракт почти на 7,5 млн рублей заключила "Связьтранснефть" (дочка "Транснефти"), свидетельствуют данные СПАРК, как минимум одна машина есть у российской компании МОЭСК, принадлежащей "Россетям". Украинские СМИ сообщили, что вездеход купила принадлежащая "Нафтогазу" компания "Укртранснефть".

"Шерп" не находится под санкциями, продукция компании не запрещена, и у нее нет проблем с продажей техники для государственных структур, по крайней мере до тех пор, пока эти структуры не связаны с военным делом, сказал Школьник Би-би-си.

Image caption "Шерп" Россетей на "Армии-2018"

Но в августе этого года на большой военной выставке "Армия-2018" в подмосковной Кубинке "Шерп" был в числе экспонатов. Машина участвовала в показе военной техники, форсировала водную преграду вместе с армейским вездеходом, затем проходила полосу препятствий перед зрителями. Затем уже на стоянке ее можно было рассмотреть поближе.

В минобороны не прокомментировали появление этих машин на военной выставке. Дежурившие возле машин люди неофициально рассказали, что военное ведомство "настойчиво попросило" компании-владельцев вездеходов привезти машины на "Армию".

За два месяца до этого "Шерп" побывал на военной выставке Eurosatory во Франции, где он тоже участвовал в показе на полигоне и демонстрировался на стоянке.

На французскую военную выставку его привезла саудовская компания STREIT Group, которая специализируется на производстве бронированных автомобилей. Эта компания на сайте "Шерп" значится как один из иностранных дилеров компании.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Шерп" на военной выставке Eurosatory во Франции в 2018 году

Но в самой компании "Шерп" руководство и в интервью, и в частных беседах настаивает на том, что они не связываются с военными, поскольку это негативно отражается на бизнесе.

"Мы позиционируем "Шерп" как гражданскую машину и не склонны от этого [отходить]. Мы ее строили для спасения человеческих жизней, а не для того, чтобы людей этих жизней лишать. Независимо от национальности, вероисповедания, взглядов на жизнь и так далее, это принципиальная позиция", - говорит Владимир Школьник.

На прямой вопрос, как он поступит, если к нему придут представители украинской либо любой другой армии с предложением сотрудничества, он ответил "нет, пока нет".

Правообладатель иллюстрации OLESYA NIKULINA/PODMOSKVA.LIVEJOURNAL.COM Image caption В 2016 году МЧС России, как минимум, тестировали "Шерп", но закупать его не стали

Алексей Гарагашьян предположил, что в компании могут опасаться проблем с военными как с заказчиками. "Очень высокие требования, и какие-то недочеты в конструкции врожденные могут привести к скандалам. Если что-то в них не будет соответствовать, или будет требовать больше обслуживания, чем надо, то могут быть проблемы [от военных заказчиков]", - рассказал он.

Сотрудник российской корпорации "Ростех", имеющий отношение к госзакупкам, рассказал Би-би-си, что информации о планах закупки их в минобороны нет. "Такая техника вообще редко рассматривается для массовых закупок, так как уязвима в боевых действиях, для проходимости есть гусеничная техника", - добавил он в разговоре с Би-би-си.

Еще одна проблема, которая может "отпугивать" госзаказчиков от компании - высокая цена на вездеходы "Шерп".

"Шерп" стоит почти в два раза дороже своего конкурента - вездехода "Трэкол". Последняя версия "Шерпа" в России и Украине - в зависимости от комплектации, стоит от 95 тысяч долларов (6,2 миллиона рублей), в США - более 120 тысяч долларов. У "Трэкола" самая дорогая модель стоит 3,8 миллиона рублей. "Трэкол" продает в месяц примерно 35 машин, у компании есть дилеры в Иране, Казахстане, Латинской Америке, Ливане, Люксембурге и Малайзии, но в основном ее рынок находится в России.

В "Шерпе" говорят, что им вполне по силам продавать более тысячи машин в год по всему миру, и что их вездеход стоит тех денег, за которые его продают, с учетом большей грузоподъемности и лучшей проходимости, чем у конкурентов.

Пока эти машины покупают состоятельные охотники, рыболовы и поклонники езды по пересеченной местности. "Цена его большая, но при этом ты доминируешь на верхушке всего своего хобби", - полагает Молчанов.

"Эта машина себя исчерпала - она еще какое-то время может приносить доход, но это до тех пор, пока не будет сделана и запущена в серийное производство машина с лучшими потребительскими качествами. С проходимостью не уступающей, или лучше, с отделкой, пространством, и с ценой", - говорит Гарагашьян.

В "Шерпе" говорят, что будут разрабатывать новые машины и улучшать старые так, что они все равно будут лучше конкурентов. Однако пока что они предлагают всего одну модель вездехода.

Гарагашьян, построивший в свое время "мусорный бачок", тоже работает над новыми машинами.