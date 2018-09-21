СМИ России: за лайки без умысла сажать не будут

В обзоре российских газет за 20 сентября:

"Ведомости", "Коммерсант": нужно доказывать умысел

Верховный суд внес в четверг поправки в свое постановление 2011 года по делам об экстремизме в интернете. Он уточнил, что теперь сама по себе экстремистская публикация или ее репост не могут служить доказательством преступления, нужно доказать наличие умысла - то есть, что целью автора было именно возбудить ненависть или вражду.

Наличие цели должно подтверждаться и другими доказательствами, в том числе данными о личности обвиняемого, его участии в экстремистских объединениях или приверженности радикальной идеологии. Суд должен будет учитывать и контекст публикации.

Газета "Ведомости" сообщает, что в 2017 году за преступления экстремистской направленности были осуждены 783 человека. При этом 582 из них - по статье о возбуждении ненависти, причем в 90% случаев - из-за публикаций в интернете.

Зампред Верховного суда Владимир Давыдов не исключил и пересмотра уже принятых решений, отметив, что в Верховном суде внимательно следят за громкими делами о лайках и репостах.

"Будут жалобы - будем рассматривать и принимать решения", - цитирует его газета.

Адвокат "ловца покемонов в храме" блогера Руслана Соколовского Алексей Бушмаков говорит, что не помнит ни одного случая, когда Верховный суд потребовал бы пересмотра дела об экстремизме.

Газета "Коммерсант" приводит мнение директора информационно-аналитического центра "Сова" Александра Верховского, который считает, что если судьи будут следовать постановлению пленума Верховного суда, количество возбужденных дел может сократиться наполовину.

"Много дел, где содержание явно не экстремистского характера. Но еще больше дел, где люди писали в соцсетях гадости, но это была мелкозначимая ругань малопопулярных персонажей. Крупную кражу ведь отличают от мелкой, надо так же и здесь", - считает правозащитник.

"Ведомости": неадекватный ответ

Газета "Ведомости" пишет о росте политического насилия в России. По данным Международной правозащитной группы "Агора", с сентября 2014 по сентябрь 2018 года в стране зафиксировано 209 нападений на гражданских активистов, политиков и журналистов.

Самыми опасными регионами для гражданской активности, по данным "Агоры", стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Число нападений и угроз ежегодно растет.

Насилие против активистов стало в России нормой, а легитимности нападениям придают высказывания отдельных политиков и чиновников, отмечается в докладе правозащитников.

Активистам угрожают словами, разрисовывают машины и двери квартир, стреляют в окна, поджигают автомобили и дома. Правоохранительные органы реагируют на заявления о насилии по-разному - от полного отсутствия комментариев и "никаких заявлений в полицию не поступало" до оперативного раскрытия дел.

При этом активисты, столкнувшиеся с насилием, как отмечают "Ведомости", нередко сами становятся обвиняемыми по административным или уголовным делам.

Во многих случаях рост насилия - это неадекватный ответ на активность Навального, говорит аналитик "Агоры" Дмитрий Колбасин: "Из 209 проанализированных фактов 80 связаны с нападениями на сторонников Навального и его самого".

"В последнее время власть находится в некоторой растерянности по поводу того, что делать с такой активностью, - считает член Совета по правам человека Николай Сванидзе. - Протест увеличивается не столько количественно, сколько качественно, радикализируется и молодеет. Власть пока не сделала выбор между разумной реакцией и жесткой, самой ей реагировать или при помощи паравоенных структур".

Усиливается внешнее давление и давление внутри страны - не только со стороны политических активистов, но и со стороны людей, которые недовольны, например, пенсионной реформой, добавляет эксперт.

"Поскольку в стране принимает решения один человек, видимо, он думает, какую стратегию выработать. Пока же власть не демонстрировала других реакций, кроме связанных с силой", - считает Сванидзе.

"Коммерсант", "Газета.ru": дополнительные санкции

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал новое исполнительное распоряжение о санкциях против России. Материал в интернет-издании "Газета.ru" на эту тему озаглавлен "Добить до конца".

Документ предоставляет министру финансов и главе Госдепартамента право принимать финансовые и визовые меры против частных лиц и компаний, а также запрещает американским финансовым институтам вступать в деловые отношения с фигурантами санкционных списков.

Спустя несколько часов последовала реакция Госдепартамента: черный список лиц и структур, которые действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России, пополнился 33 именами и названиями. Любое лицо, которое будет сознательно участвовать в значительных деловых операциях с ними, также попадет под американские санкции.

Газета "Коммерсант" рассказывает, что внешнеполитическое ведомство США уточнило, что в новом списке перечислены имена 27 физических лиц и названия шести структур. Среди последних - "Частная военная компания Вагнера", "Оборонлогистика" (входит в "Ростех", который уже находится под санкциями), ОАО "КнААПО".

Как связанные с разведкой РФ в список добавлены Агентство интернет-исследований, "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг", а также бизнесмен Евгений Пригожин, ряд сотрудников ГРУ и начальник главного управления Генштаба Игорь Коробов. Всего в черном списке в рамках закона CAATSA теперь 72 позиции.

"Коммерсант" напоминает, что к дальнейшему расширению антироссийских санкций готовы и американские законодатели. Сейчас на рассмотрении конгресса находятся пять законопроектов, предусматривающих дополнительные жесткие меры в отношении Москвы.

Один из них вводит ограничения на операции с суверенным долгом РФ и предусматривает введение санкций против компаний, сотрудничающих с предприятиями энергетического сектора России.

А интернет-проект The Bell и rbc.ru публикуют полный список лиц, попавших под санкции.

Что еще почитать

Газета "Ведомости" в аналитическом материале "Как сломались выборы" пишет о том, что некогда высокая цена ассоциации политиков с именем Владимира Путина сегодня значительно упала. https://www.vedomosti.ru/opinion/columns/2018/09/21/781566-vibori

Интернет-газета "Znak.com" пишет об интригах и тайных сделках в грядущих вторых турах губернаторов в трех регионах России. https://www.znak.com/2018-09-20/intrigi_i_taynye_sdelki_v_gryaduchih_gubernatorskih_vyborah_v_treh_regionah_rossii

Решение о восстановлении международной аккредитации Российского антидопингового агентства стало признанием работы, проведенной Россией. Об этом газете "Известия" заявили в РУСАДА, комментируя итоги заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства, прошедшего 20 сентября. https://iz.ru/791434/aleksei-fomin-timur-ganeev/pravo-na-pobedu-chto-oznachaet-reshenie-wada

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си