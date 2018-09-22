Может ли обвиненный в домогательствах политик стать судьей? История Бретта Кавано, претендента на пост в Верховном суде США

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кандидатура судьи Кавано неожиданно стала казаться сомнительной из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии

Бретт Кавано, кандидат в члены Верховного суда США, кандидатуру которого представил и лоббирует президент США Дональд Трамп, обвиняется в попытке изнасилования более чем 30-летней давности.

Слушания по его номинации в сенате переносили уже дважды, затем предполагалось, что он на глазах конгрессменов встретится с женщиной, рассказавшей о насилии с его стороны. Ее зовут доктор Кристин Блейси Форд, она преподаватель клинической психологии в университете Пало-Альто.

Русская служба Би-би-си разобралась в подробностях обвинений и том, как на них реагируют широкая общественность, республиканцы, демократы и Белый дом.

Что именно случилось?

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События, о которых рассказала теперь уже профессор Форд, произошли в 1982 году, когда ей было 15 лет. Она пришла на вечеринку к друзьям-сверстникам. В тот летний вечер они, оставшись без родителей, пили пиво в доме в пригороде Вашингтона - округе Монтгомери штата Мэриленд.

По словам Форд, Кавано, будучи изрядно пьяным, затащил ее в спальню, когда та направлялась в ванну. Он бросил девушку на кровать, упал на нее сверху и сперва стал ее тискать, затем попытался стащить с нее одежду и купальный костюм, который был на девушке.

Все это время в комнате находился друг и одноклассник Кавано Марк Джадж, который, по словам Форд, "хихикал" и давал советы - от "остановись" до "давай-давай".

Форд вспоминает, что хотела закричать, но Кавано закрыл ей рот ладонью, а его друг сделал музыку погромче. Женщина отметила: она боялась, что Кавано может случайно ее убить.

Затем Джадж в экстазе прыгнул на спину Кавано и все трое покатились кубарем - это дало девушке возможность убежать из комнаты и закрыться в ванной. Молодые люди ушли в общую гостиную, а она выскользнула из дома.

Форд впоследствии рассказывала: по дороге домой она все время думала, не выглядит ли она как жертва насилия, не узнают ли ее родители, что она была на вечеринке, на которой подростки выпивали.

Она молчала об этом инциденте долгие годы. Лишь когда Форд встретила будущего мужа Рассела, то на одном из первых свиданий призналась ему, что чуть не стала жертвой насилия. Имен она не назвала, но отметила, что ее обидчики входили в высшее общество Вашингтона и происходили из самых уважаемых и состоятельных семей.

В 2002 году Кристин и Рассел поженились и через 10 лет супружеской жизни решили пройти специальный курс терапии для пар. Во время одного из сеансов Форд призналась, что на нее в юности было совершено нападение сексуального характера, о чем психиатр, которая вела курс, сделала соответствующие заметки, указав при этом, что молодых людей, пытавшихся изнасиловать ее клиентку, было четверо.

В записках врача Форд нет имен, но ее муж помнит, что во время сеанса она называла Кавано и Джаджа по имени и фамилии. Женщина предоставила записки сенаторам в качестве доказательства - они датированы 2012 годом, за шесть лет до того как Бретт Кавано стал номинантом на должность члена Верховного суда.

Форд также отметила, что в записках ее врача есть неточность - молодых людей, которые находились в комнате, было двое.

Как давно об этом стало известно?

Форд обратилась в Washington Post в июне этого года через горячую линию, когда стало известно, что Кавано - один из главных соискателей должности в Верховном суде, но до того, как президент Трамп официально представил его кандидатуру.

Профессор также сообщила об этом члену конгресса от Калифорнии Анне Ишу (представляет демократов), отправив через нее письмо одной из старших сенаторов-демократов Дайан Файнстайн.

13 сентября та заявила сенату, что у нее есть информация относительно недостойного поведения кандидата на должность члена Верховного суда Бретта Кавано. Рассмотрение его кандидатуры отложили.

Письмо Форд было отправлено в ФБР. Бюро скрыло имя женщины и отправило сообщение в Белый дом вместе с досье кандидата на должность судьи Верховного суда.

Администрация президента, в свою очередь, отправила документ в сенатский комитет по вопросам юриспруденции - таким образом, доступ к нему получили все законодатели.

Имя Форд еще не было озвучено публично, но благодаря утечкам информации ее стали преследовать репортеры различных американских изданий, приходившие к ней в университет, звонившие в дверь ее дома и расспрашивавшие ее коллег о личных качествах профессора и подробностях ее семейной жизни.

По словам адвоката женщины, она и ее семья вынуждены были переехать. Позицию Форд, решившей рассказать о произошедшем с ней и назвать свое имя, поддержали многие ее студенты, друзья, коллеги и незнакомые люди.

По ее словам, она каждый день получает слова поддержки, но одновременно и многочисленные угрозы со стороны незнакомых людей, обещающих расправиться с ней, ее мужем и сыновьями.

Сам Кавано полностью отрицает сам факт инцидента 36-летней давности.

Он заявил: "Я категорически и безо всякого сомнения отвергаю эти обвинения. Я никогда не совершал ничего подобного ни в школьные времена, ни в какое-либо другое время".

Кто такие Кавано, Форд и Джадж?

Бретт Кавано вырос в Бетесде богатом предместье Вашингтона. Его мать сперва работала учителем истории, затем получила степень в области права и работала судьей в окружном суде штата Мэриленд на протяжении шести лет.

Отец Кавано был адвокатом и президентом ассоциации косметики, туалетных принадлежностей и запахов.

Будущий кандидат на должность Верховного судьи учился в подготовительной школе Джорджтаунского университета, играл за школьную баскетбольную команду. Затем поступил в Йель, где не переставал заниматься спортом, но основной специализацией его была история. Еще позже он окончил Йельскую школу права.

В 2006 году Кавано стал судьей Апелляционного суда округа Колумбия - его кандидатура была внесена президентом Джорджем Бушем-младшим и рассматривалась сенатом на протяжении трех лет.

Кристина Блейси Форд окончила университет Северной Каролины, получив звание бакалавра психологии, затем получила степень магистра психологии сперва в университете Пеппердайн, а затем в Стэнфорде, и защитила докторскую диссертацию в университете Южной Калифорнии.

С 1988 года она начала преподавать в Стэнфорде и университете Пало-Альто, она автор многих научных работ по практической и судебной психологии. Форд - зарегистрированный член Демократической партии.

Марк Джадж работает в киноиндустрии и пишет колонки для многих американских изданий, он написал книгу "Потерянный: рассказы о пьяном генерале Х", в которой подробно описывает свои пьяные выходки во время учебы в подготовительной школе Джорджтаунского университета.

Марк Джадж также полностью отрицает обвинения в адрес Кавано - по его словам, он никогда не видел, чтобы Бретт вел себя подобным образом. Одновременно в своей книге он описывает школьные годы как время буйных вечеринок, в которых принимали сотни людей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выпускницы юридической школы, где училась Форд, высказались в ее поддержку

Письмо в поддержку Кавано подписали 65 женщин, которые знали его в школьные годы.

Письмо в поддержку Форд и ее позиции подписали 200 выпускниц частной школы для девочек Холтон-Армс, которую она в свое время окончила.

Что об этом думают республиканцы и демократы?

Многие республиканцы, особенно сенаторы Коркер и Флейк, заявили, что прежде чем рассматривать кандидатуру Кавано на должность члена Верховного суда, они должны услышать свидетельские показания Кристин Форд.

Она и ее адвокат, в свою очередь, неоднократно обращали внимание сенаторов на то, что это противоречит нормам гуманизма - усаживать за один стол человека, которого обвиняют в попытке изнасилования, и его возможную жертву. Они также обращали внимание на то, что сперва хотели бы не публичных слушаний, а независимого расследования ФБР.

По словам юриста Форд, она готова сотрудничать с сенатским комитетом, однако в ее жизни за последние десять дней произошли радикальные изменения, она человек, переживший сексуальное нападение, и ее эмоциональное состояние и безопасность также могут оказаться под угрозой в результате сенатских слушаний.

Республиканское руководство сенатского комитета по вопросам юриспруденции в свою очередь заявило, что в очередной раз приглашает Форд дать свои показания на открытых или закрытых слушаниях комитета - по ее желанию.

У ФБР нет полномочий заниматься этим делом - решение о кандидатуре и советы президенту относительно его кандидата может давать только сенатский комитет. Так говорится в письме сенатора-республиканца Чака Грейсли , возглавляющего комитет.

Демократы же настаивают на расследовании ФБР. Так, сенатор Кристин Джиллибренд от штата Нью-Йорк заявила: "Лгуны не просят о подобных шагах (расследовании ФБР - Би-би-си). Кто не просит Федеральное бюро о расследовании? Белый дом. Судья Кавано не просит расследовать обвинения. Это ли реакция невиновного человека? Нет".

Какие настроения в Белом доме?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент Трамп лично представил кандидатуру Кавано на церемонии в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поддержал своего протеже, сперва сухо отметив, что участие ФБР в этом деле не требуется, а сам Кавано - достойный человек, для семьи которого и него самого все обвинения являются большим испытанием. Затем он заявил, что хотел бы видеть доктора Форд, но решение о том, как именно проводить слушания по делу Кавано, должен принимать сенатский комитет.

Позднее в серии твитов президент США обрушился на профессора, написав: "Если бы нападение на доктора Форд было таким ужасным, как она говорит, она или ее любящие родители немедленно заявили бы в полицию. Я прошу, пусть принесет те документы, чтобы мы могли узнать дату, время и место!"

"Радикальные левые юристы хотят привлечь ФБР только СЕЙЧАС. Почему никто не позвонил в ФБР 36 лет назад?" - продолжил он.

Ранее советник президента США Келлиэнн Конвей заявляла, что Форд "должны услышать".

Слушания по номинации Кавано назначены на понедельник, 24 сентября, в 10 утра по времени Восточного побережья.

Кристина Форд через своего адвоката заявила, что не сможет присутствовать на слушаниях, но может и хотела бы встретиться с членами сенатского комитета в другой день. Бретт Кавано же подтвердил, что придет на слушания.

Сколько сенаторов нужно для утверждения кандидатуры на должность судьи Верховного суда?

Решение принимает простое большинство. В сенате 49 демократов (включая двух независимых сенаторов) и 51 республиканец.

Независимые члены сената - губернатор Аляски Билл Уокер и заместитель губернатора Байрон Мэллот - уже заявили, что выступят против кандидатуры Кавано.

Одними из решающих могут стать голоса сенатора-республиканки Лизы Мурковски, ее коллеги по партии Сьюзен Коллинз и представителя Аризоны Джеффа Флейка.

Основные члены сенатского большинства настроены ставить кандидатуру Кавано на голосование, если Форд не явится на слушания сенатского комитета.