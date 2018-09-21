“Лучше ты уйди спокойно, без позора уходи”. Хабаровск против губернатора

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт, проигравший в первом туре кандидату, которого считали техническим, предложил сопернику стать его замом. Однако протестно настроенные избиратели, похоже, все равно собираются голосовать против.

В воскресенье, 23 сентября, в трех регионах России - Хабаровском крае, Владимирской области и Хакасии - пройдут вторые туры губернаторских выборов. С момента возвращения прямых выборов губернаторов в 2012 году еще ни разу не случалось такого, чтобы сразу в нескольких регионах действующие главы, выдвиженцы от "Единой России", не выигрывали в первом туре.

Второй тур в Приморье 16 сентября закончился массовыми фальсификациями и отменой итогов выборов. Русская служба Би-би-си рассказывает, как губернаторы и их конкуренты в трех других регионах готовились к финальной схватке.

"До выборов, Вячеслав Иванович"

Солнечным утром двое мужчин в деловых костюмах прогуливаются по набережной Амура в Хабаровске. Их снимает телеоператор, вокруг бегает фотокорреспондент. Слышно только обрывки разговора.

- Кета-то идет сегодня? Нет?

- Идет, идет, нормально. Осенний ход нормально идет…

Собеседники бурно жестикулируют, меняют тему разговора.

- С "Аэрофлотом" мы решили все.

- Они ж начинают сейчас себя вести, ну, типа цены-то низкие, вы же понимаете...

- Мы с ним считали, сидели три часа, убытки...

- Да какие убытки, че они рассказывают!

- Не, не, ну он мне показывал.

- Все, все, вопросов нет!

Двое в костюмах тепло прощаются, жмут друг другу руки.

- Счастливо!

- До выборов, Вячеслав Иванович.

Пресс-секретарь одного из собеседников опишет эту встречу так: "Обсудили текущие проблемы региона, Вячеслав Иванович сообщил о том, как продвигается строительство дамбы. Обсудили они вопросы по возвращению льгот на проезд в общественном транспорте для пенсионеров, Сергей Иванович инициативу поддержал".

Так могла бы выглядеть неформальная встреча губернатора со своим заместителем или федерального чиновника с давно знакомым губернатором.

А это была предвыборная встреча соперников на предстоящих губернаторских выборах Хабаровского края. Действующий глава региона Вячеслав Шпорт и его конкурент, кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набрали в первом туре почти одинаковое число голосов и теперь сражаются за голоса избирателей во втором.

Media playback is unsupported on your device Выборы по-хабаровски: что Шпорт предложил Фургалу?

Шпорт, руководящий Хабаровским краем уже девять лет, после первого тура сделал Фургалу предложение, от которого тот не смог отказаться: стать его первым заместителем. Кандидат от ЛДПР согласился работать с оппонентом, но и с выборов не снялся.

Впрочем, их встречу перед телекамерами накануне второго тура действительно можно назвать встречей давних знакомых. Фургал никогда не был непримиримым оппонентом Шпорта. Политолог Алексей Чадаев говорил Би-би-си, что депутат от ЛДПР и вовсе является неформальным советником губернатора.

Депутатом Госдумы Фургал избирался одномандатником от Хабаровского края. Он выдвигался от так называемого "договорного округа" - единороссы там не выставили своего кандидата.

Теперь старые знакомые оказались в непростой ситуации. С одной стороны, они обо всем договорились. С другой стороны, по-прежнему участвуют во втором туре выборов.

Image caption Шпорт предложил кандидату от ЛДПР стать его заместителем. "Готов работать, засучив рукава", - ответил Фургал. Но согласился занять пост, только если проиграет во втором туре

Кремль просил помочь

Ситуация, когда оппонентами главы региона на выборах становятся технические кандидаты, для российской политики нормальная практика. Муниципальный фильтр - обязательный сбор подписей депутатов муниципального уровня для регистрации кандидатом - позволяет властям моделировать избирательные кампании.

Большинство депутатов подконтрольны региональным администрациям, и власти зачастую сами собирают подписи для конкурентов губернатора. В итоге в бюллетене обычно, оказываются те, кто реальной угрозы главе региона не представляет.

Выборы в Хабаровском крае в 2018 году не были исключением. Подписи муниципальных депутатов региональная администрация собирала для всех кандидатов, в том числе для Фургала, рассказал Би-би-си собеседник в региональном правительстве, попросивший об анонимности.

Ситуация выглядела подконтрольной - Фургал в выборах уже участвовал в 2013 году, и Шпорт у него выиграл с большим перевесом - 63,92% против 19%. Губернатор был настолько уверен в своей победе, что предвыборную кампанию почти не вел.

Media playback is unsupported on your device Владимир, Хакасия, Владивосток: чудеса на губернаторских выборах

"Он себе и в мыслях не мог представить, что может быть второй тур, а мы августе предлагали свои услуги - были плохие сигналы, мы говорили, что он [второй тур] может быть", - рассказал Би-би-си политтехнолог "Бакстер-групп" Олег Матвейчев, который занимается кампанией губернатора. Он работал со Шпортом и во время кампании в 2013 году.

По словам Матвейчева, до 9 сентября на главу региона работала "небольшая команда политтехнологов, которая без толку просидела два месяца". "Со Шпортом проблема была, что он не рассказал о своих достижениях", - считает политтехнолог.

Губернатор потратил на кампанию совсем мало - 13 млн рублей, по сравнению с тратами в 80-100 млн рублей на кампании 2013 года, подсчитал Матвейчев. "А тут он уже не первый раз избирается, и пенсионная реформа еще [снизила рейтинг], - называет причины неудачного выступления Шпорта его политтехнолог. - Никогда не видел, чтобы так не озаботились кампанией".

В итоге, как говорит Матвейчев, администрация президента попросила его помочь Шпорту во втором туре: "Раз вы предвидели - вы и разбирайтесь".

"Пенсионная реформа, увеличение НДС, отмена рейсов "Аэрофлота", - объясняет протестное голосования директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского государственного университета Ильдус Ярулин. - Разочарование из-за разрыва между лозунгами и реальностью озлобили народ".

Image caption По словам политтехнолога Матвейчева, участвовать в избирательной кампании хабаровского губернатора его попросили в Кремле

Ярулин согласен, что агитация оставляла желать лучшего.

Одновременно с выборами губернатора проходили и выборы мэра Хабаровска. Ярулин работал в штабе кандидата в мэры от "Единой России" Сергея Кравчука и уверяет, что две кампании двух кандидатов от "Единой России" оказались совсем не связаны.

Например, за Кравчука агитировал и уходящий в отставку глава города Александр Соколов, который пользовался большой поддержкой. "Популярная фигура, на выборах получал по 80%", - говорит Ярулин.

А к губернаторской кампании популярного мэра Соколова до первого тура не привлекали. В итоге Кравчук выиграл с результатом 39,9% (второго тура городским законодательством не предусмотрено), а у губернатора цифры оказались хуже.

"Шло соревнование, кто круче проведет выборы, город или край. А город - это 437 тысяч избирателей, почти 50%", - объясняет Ярулин.

Набрав на 0,19% меньше своего технического оппонента (35,62% Шпорта против 35,82% у Фургала), губернатор вместе с командой пытается наверстать упущенное.

"Если бы здесь был административный ресурс, результаты были бы другими. Договорились, что играем по-честному", - по-своему объясняют причину поражения руководитель "Бакстер-групп" Дмитрий Гусев, который также работает в штабе Шпорта. Успех Фургала он считает результатом протестного голосования.

Image caption Кандидат от ЛДПР сказал Би-би-си, что создавать коалицию с губернатором лучше, чем "бегать по площадям"

"Была стагнация, а тут бац - и веселье"

Сам Фургал назвал результаты выборов 9 сентября закономерными: "Люди устали. Люди хотят перемен, люди хотят другой жизни", - сказал он.

Шпорт предложил Фургалу перейти работать в правительство на должность первого заместителя. Тот предложение принял, но отказываться от участия во втором туре выборов не стал. Такой схемы на выборах, кажется, еще никто не видел.

Авторство этой идеи, по словам собеседника Би-би-си, близкого к региональным властям, принадлежит полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу.

Политтехнолог Гусев из "Бакстер-групп" при этом настаивает, что создать коалицию губернатора и его соперника предложил сам Шпорт. Он называет эту ситуацию "уникальным случаем".

"Нам не нужны революционные ситуации ни в стране в целом, ни в таком прекрасном регионе как Хабаровский край", - сказал Би-би-си депутат Госдумы Андрей Красов ("Единая Россия"), отвечая на вопрос о тандеме губернатора и его соперника.

Союз кандидатов должен был убедить протестно настроенных жителей Хабаровского края проголосовать за губернатора. Но опрошенные корреспондентом Би-би-си жители говорили, что устали от губернатора.

"Сколько уже Шпорт у власти, ничего не меняется", - сказала студентка Тихоокеанского университета Алина. "Была стагнация, а тут бац - и веселье", - радовался второму туру бывший сотрудник университета Павел.

Сам же Фургал жалуется, что после ответа на предложение Шпорта все решили, будто он выбыл из гонки. "Во всем мире создаются коалиционные правительства, - сказал он Би-би-си. - Конечно, можно бегать по площадям и биться головой об асфальт".

Оживление перед вторым туром

Глава Хабаровского края перед вторым туром все-таки начал активную избирательную кампанию. Проводит встречи с людьми. Выступил с обращением к жителям края.

"Сегодня нет ни одного региона, где после прихода оппозиции к власти стало бы жить лучше, только хуже. Ломать не строить. Позвольте мне завершить начатое, поддержите наш курс", - попросил их губернатор.

На одной из встреч местная жительница пожаловалась губернатору, что не может пробиться к нему на прием. "Назовите фамилии, я их сниму, - грозно отреагировал Шпорт. - Могу поклясться хоть чем, я своим всегда говорю: не надо меня ограждать".

Пенсионеры встречей остались довольны.

Участники кампании Шпорта стараются привлечь к участию во втором туре больше избирателей.

"Попросили директоров заводов поговорить с рабочими, - рассказывает о работе по повышению явки политтехнолог Матвейчев. - Посмотрели в территориях запасы голосов, которые не были использованы в первом туре. У нас есть надежда, что нам хватит".

При этом в штабе губернатора говорят, что просили чиновников не заставлять людей идти на избирательные участки, чтобы не спровоцировать протестные настроения. После отмены результатов выборов в Приморье все понимают, что нужно по-честному. Мы работаем над чистотой кампании. Нельзя на людей давить", - рассказывает политтехнолог Гусев.

Однако есть сомнения, что удалось обойтись без давления на избирателей. Журналисты сайта DVhab.ru, например, сообщили, что военных перед вторым туром выборов обязали голосовать в местах, указанных их командирами, а в YouTube появилась аудиозапись (без видео) о том, как местных силовиков якобы заставляют прийти "вместе на один избирательный участок - хотим мы этого или нет, это команда из Москвы".

Еще повсюду в Хабаровске висят билборды о голосовании 23 сентября. Часто встречаются и плакаты со словами "Вячеслав Шпорт - команда президента" и "Вячеслав Шпорт - надежное будущее". О том, что Шпорт идет на выборы от "Единой России", на них не упоминается, а ведь губернатор два года называл тех, кто стесняется своей партийной принадлежности, "гермафродитами".

А в соцсетях появилась песня "Шпорт vs Фургал", автор которой призывает губернатора: "Лучше ты уйди спокойно, без позора уходи. Хватит, был ты губернатор, толку нету от тебя".