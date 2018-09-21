"Узник Абакана": как друг Шойгу стал заложником выборов в Хакасии

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS Image caption 9 сентября состоялся единый день голосования. Виктор Зимин получил самый низкий результат среди 22 губернаторов

Провал руководителя Хакасии Виктора Зимина в первом туре выборов привел в Хакасию столичных специалистов по пиару. А корреспондент Би-би-си наблюдал за тем, как главный аутсайдер губернаторских выборов в России продолжает борьбу за власть.

В воскресенье 23 сентября в трех регионах России - в Хабаровском крае, во Владимирской области и в Хакасии - пройдут вторые туры губернаторских выборов. С момента возвращения прямых выборов губернаторов в 2012 году еще ни разу не случалось такого, чтобы сразу в нескольких регионах действующие главы, выдвиженцы от "Единой России," не побеждали уже в первом туре. Второй тур в Приморье 16 сентября закончился массовыми фальсификациями и отменой итогов выборов. Русская служба Би-би-си рассказывает, как губернаторы и их конкуренты готовились к своей финальной схватке.

Обеденное время. Центр Абакана. В кафе "Котофей" все столы заняты. За одним из них трое - двое мужчин и женщина. Закусывают суп квашеной капустой и салатом оливье. В центре стола - смартфон, из динамика которого громко звучит запись дебатов между губернатором Зиминым и кандидатом-коммунистом Валентином Коноваловым, состоявшихся накануне.

"Что же до вашего намека на возраст, то в следующий раз в студии поставим гирю. И тогда посмотрим, насколько вы молод", - говорит 56-летний губернатор своему 32-летнему сопернику.

"Моя ошибка в том, что я не рассказывал, какие решения принимал и какие дела делал! И был без пиара - это тоже минус! - горячится Зимин. - А что касается нашего госдолга, так я вам скажу, что это такое! Я знаю! А вы не знаете! И я вам расскажу. Это взять в долг у государства! У родного! И нет, отдавать не придется. Эти деньги инфляция съест за 10-12 лет! Мы еще и заработаем на этом! Вам ясно, молодой человек?"

В этом году Хакасия из-за больших долгов, превысивших ее годовой доход, была переведена на казначейское сопровождение. Федеральное казначейство непосредственно контролирует расходы этого региона. На этом фоне губернатор проиграл в первом туре коммунисту (тот набрал 44,81% голосов, а Зимин получил 32,42%) и стал главным аутсайдером в единый день голосования 9 сентября.

"Билборды - это фигня"

О том, что жителям Хакасии в воскресенье предстоит участвовать во втором туре выборов, внешне мало что напоминает. На улицах Абакана и второго крупного города республики Саяногорска мало билбордов, в Абакане фото действующего главы региона заметно только напротив здания республиканского правительства.

"История России строится памятью о победах", - написано на этом плакате, на котором Зимин, склонившись над мальчиком в камуфляжной бейсболке, передает ему две гвоздики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Зимин руководит Хакасией с января 2009 года, СМИ называли его человеком Сергея Шойгу

"Митинговщина, газеты и билборды - это все фигня, всего этого больше не надо", - рассказывает о взглядах губернатора на избирательную кампанию один из его знакомых, попросивший не называть его имя.

"Михалыч [Зимин] сказал: ребят, давайте заканчивать с вашими технологиями, я сам выйду и буду приводить людей на участки", - добавляет он.

Причина в другом, рассказывает Би-би-си человек, близкий к администрации Хакасии. Зимина и так все знают в лицо, его нет нужды показывать на билбордах, но при этом избиратели очень раздражены. Чтобы снизить градус напряженности, было принято решение обойтись без наружной рекламы.

"Соколы России" и другая поддержка сверху

Провал Зимина в первом туре был ожидаем. В администрации президента, как писали "Ведомости", ждали, что губернатор примет решение снять свою кандидатуру.

Однако этого не произошло. Знакомый Зимина рассказывает, что у него давние дружеские отношения с министром обороны Сергеем Шойгу. И тот якобы смог убедить людей в Кремле, что Зимину нужно дать еще один шанс.

Media playback is unsupported on your device Владимир, Хакасия, Владивосток: чудеса на губернаторских выборах

Минобороны перед выборами направило в Хакасию пилотажную группу "Соколы России", рассказывает человек, близкий к администрации региона. Летчики два дня тренировались, а на третий день посмотреть на их выступления в Абакане собралась целая площадь людей.

Возможно, надежда на такую поддержку сверху, а также на договоренность с КПРФ, согласно которой вместо действительно сильного кандидата Александра Семенова компартия выдвинула считавшегося техническим кандидатом Коновалова, и подвела губернатора.

"То, что народу прикольно посмотреть на самолеты, некоторыми было воспринято так, что народ любит Зимина", - говорит близкий к региональному правительству собеседник.

Кроме того, в Хакасию прилетал выступать новый состав хора Александрова. Концерт состоялся на стадионе "Саяны".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Путин с главой Хакасии Виктором Зиминым и министром обороны Сергеем Шойгу (архивное фото)

"Я приехал сюда, потому что я полпред"

В абаканской гостинице "Азия" в эти дни был большой спрос на номера. Их бронировали люди, прилетевшие как на помощь Зимину, так и на помощь неожиданно вырвавшемуся вперед коммунисту Коновалову.

Среди постояльцев был пресс-секретарь "Роснефти", телеведущий Михаил Леонтьев. Как уже сообщала Би-би-си, Леонтьев приезжал на несколько дней и записал телесюжет о противнике губернатора Хакасии. У главы "Роснефти" Игоря Сечина очень хорошие отношения с Зиминым, говорил один источник Би-би-си.

Вместе с Леонтьевым в республику прилетели и другие столичные политтехнологи, по данным Би-би-си, они представляли "Русал", "Роснефть" и "Независимую нефтегазовую компанию" Эдуарда Худайнатова, бывшего главы "Роснефти" и знакомого Сечина.

В середине недели в фойе гостиницы появились сотрудники Федеральной службы охраны, обеспечивающие безопасность полпреда президента в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло.

Меняйло так объяснил Би-би-си свой приезд в Абакан: "Я приехал сюда, потому что я полпред. И на мне лежит ответственность по организации выборов. Но уже завтра я улетаю в Красноярск, а затем в Туву. Так что моя задача проверить организацию, а не чей-то конкретный результат".

Кроме того, по данным двух собеседников Би-би-си, сразу после первого тура кабинет в администрации главы Хакасии занял сотрудник кремлевского управления по взаимодействию с Госсоветом Алексей Семенов.

"Это не охрана. Это мои друзья"

Сами кандидаты участвовали тем временем в дебатах. "Коновалову после первого тура купили новый костюм и приставили охрану", - рассказал Би-би-си на условиях анонимности человек, знакомый с подготовкой ко второму туру выборов в Хакасии.

Об этом же во время дебатов с Коноваловым говорил и Зимин. "У меня никогда не было охраны! А вас восемь человек сопровождало. У меня лишь один помощник, который всегда при мне", - укорял соперника губернатор.

"Это не охрана. Это все мои друзья, они приехали посмотреть дебаты, им интересно", - отвечал на это Коновалов.

Правообладатель иллюстрации Пресс-служба Валентина Коновалова Image caption 32-летний Валентин Коновалов с мая этого года занимает пост первого секретаря отделения КПРФ в Хакасии

"Мы ответственные девушки"

За несколько дней до второго тура Зимин побывал на инаугурации мэра Саяногорска. Там он обратился к местным жителям и пожелал им быть богатыми. Отвечать на вопросы Би-би-си он не стал.

Пенсионерки, слушавшие губернатора, оказались разговорчивей. "Мы город энергетиков. У нас Саяно-Шушенская ГЭС, но город у нас в темноте", - пожаловалась одна из них. "А еще плохо, что не поддерживают центры детского творчества - там вот такие дыры между окнами", - добавила она.

Женщины подтвердили, что настроение перед выборами им испортили планы правительства повысить пенсионный возраст. Тем более что своего рода пенсионная реформа в Хакасии началась на два года раньше, чем по всей России.

"Нас, пенсионеров, всех обидело, когда в декабре 2016 года руководство республики отменило право выйти на пенсию досрочно и получать ветеранские льготы", - рассказала одна из них.

"На выборы пойдем обязательно! Мы ответственные девушки", - подытожили пенсионерки.

"Я против Зимина. Дороги видели у нас?" - выступил против губернатора местный житель Яков, бывший крановщик Саяногорского алюминиевого завода, который принадлежит "Русалу" Олега Дерипаски.

"Зимин говорил: я этот Саяногорск обанкрочу. Это слова Виктора Михайловича. Он был в составе совета директоров Саяно-Шушенской ГЭС, а потом его исключили. Зачем так говорить? Ты управляешь республикой - причем тут город?" - возмущается Яков.

Но и фаворит выборов бывшему крановщику не нравится - молодой и неподготовленный, на его взгляд. "Но просто люди не хотят голосовать да Зимина! Причин много", - объясняет рабочий логику протестного голосования.