Россия запретила поставки бензина в Беларусь. И Лукашенко согласился

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Александр Лукашенко 12 октября встретил Владимира Путина в Могилеве

Правительство России вводит запрет на поставки нефтепродуктов в Беларусь до конца 2019 года, сказал министр энергетики Александр Новак. Правительство Беларуси согласилось на такие условия. Сразу после этого Минску перечислили очередной транш кредита, который задерживался с конца 2017 года.

Россия и Беларусь подписали протокол об изменениях в межправительственное соглашение от 2007 года, которым регулируются поставки нефти и нефтепродуктов.

Изменения предусматривают запрет на поставки российских темных нефтепродуктов в Беларусь до конца 2019 года, заявил Новак 11 октября. В эту категорию входит автомобильный бензин, дизельное товливо, мазут. Также вводится запрет на поставки сжиженного углеводородного газа.

Сохраняются поставки отдельных категорий нефтепродуктов - лакокрасочные изделия, химическая продукция и другая продукция нефтехимических заводов, которая не производится в Беларуси.

12 октября стало известно, что Беларусь получила очередной транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, выделение которого задерживалось с конца 2017 года. В этот же день президент России Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Могилеве на Форуме регионов.

Белорусский лидер поблагодарил Путина за визит: "Город больше русский, чем белорусский. Всегда рады видеть вас". Путин сообщил по итогам встречи, что стороны подписали несколько десятков соглашений и контрактов. Другие подробности не сообщались.

В предыдущий раз президенты встречались в Сочи, куда Лукашенко прибыл с большой делегацией. На той встрече обсуждались ключевые вопросы, от которых зависит состояние белорусского бюджета и лояльность Минска Кремлю.

Об итогах переговоров ранее не сообщалось, первые подробности рассказал Новак 11 октября.

Как прошли переговоры в Сочи?

В сообщениях Кремля о переговорах президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко делался заметный акцент на интеграции. Об этом же говорил Путин в своем вступительном слове во время встречи 21 сентября.

Президент России напомнил, что совсем недавно они встречались с президентом Беларуси в этом же городе и говорили "о наших текущих делах, о перспективах развития интеграционных объединений, в которых мы принимаем активное участие".

Лукашенко же сходу начал говорить об экономике: "Мы четко выполняем свои договоренности". Президент Беларуси напомнил, что есть спорные вопросы в сельском хозяйстве и нефтегазовой сфере, и они "тяжелые" с финансовой точки зрения.

Интеграцию белорусский лидер не упомянул. После аннексии Крыма Лукашенко настороженно относится к интеграционным процессам, считают многие эксперты. Ситуацию усугубляет назначение российским послом в Беларуси Михаила Бабича, которого в качестве посла не приняла Украина по причине того, что его биография "связана с советским КГБ и российской ФСБ".

В июне этого года Лукашенко заявил, что Беларусь может лишиться независимости, если не будет развиваться экономически. "Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся - значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог еще развяжут войну, как на Украине", - сказал президент.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них. А в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят", - жаловался Лукашенко в августе.

Риторика белорусского лидера всегда ужесточается перед очередными переговорами. Основным вопросом для обсуждения остается нефть, на которой во многом построены "братские", как любит выражаться Лукашенко, отношения двух стран. На данном этапе в этом вопросе можно выделить три составляющие.

Первый нефтяной вопрос - перетаможка

Сейчас Россия поставляет беспошлинную нефть в Беларусь по соглашению, которое было подписано в апреле 2017 года, когда страны заключили перемирие после очередного нефтегазового спора.

Тогда стороны подписали договор на семь лет, по которому Минск может получать 24 млн тонн российской нефти без пошлин.

В Беларуси работают два НПЗ - в Новополоцке и Мозыре. Их общая мощность составляет 25 млн тонн сырой нефти в год.

При этом для переработки на своих НПЗ Минск ввозит только 18 млн тонн российской нефти. Еще 6 млн тонн по тем же договоренностям Беларусь продает на внешних рынках, а экспортные пошлины с этого объема Россия зачисляет в белорусский бюджет. Эта схему назвали "перетаможкой".

Как рассказывал президент Беларуси Александр Лукашенко, "перетаможка" стала своеобразной компенсацией за повышение цен на газ. Тогда нефть стоила около 50 долларов за баррель. К августу 2018 года цены выросли до 70 долларов, и в белорусский бюджет "попало больше денег, чем рассчитывали тогда российские эксперты и правительство", говорил Лукашенко.

В итоге Россия не перечислила часть денег, негодовал Лукашенко: "Кто-то из так называемых умных либералов в минфине России увидели, что белорусы уж слишком много получили и обеднел российский бюджет. Но у нас подписаны договоренности".

На поставках беспошлинной нефти в Беларусь в 2017 году Россия потеряла 140 млрд рублей, заявлял директор департамента налоговой и таможенной политики российского минфина Алексей Сазанов.

22 сентября после переговоров в Сочи пресс-служба Лукашенко сообщила, что вопрос о поступлении в бюджет Беларуси пошлин за сырую нефть "решен окончательно", но подробности тогда не уточнялись.

Второй нефтяной вопрос - налоговый маневр

Еще одно разногласие связано с изменениями в российском налоговом законодательстве: Москва проводит налоговый маневр в нефтяной отрасли, в результате которого планируется обнулить пошлины на нефть и соразмерно повысить налог на добычу полезных ископаемых.

Минфин России объясняет, что этот маневр необходим, так как из-за разницы в пошлинах на сырую нефть и нефтепродукты бюджет в России фактически субсидирует нефтепереработку. Только в 2017 году объем такой поддержки в министерстве оценивали в 1 трлн рублей.

Для Беларуси маневр принесет убытки потому, что выгода в виде беспошлинности поставок исчезнет. В результате роста НДПИ внутрироссийские цены на нефть вырастут, и стоимость поставок в Беларусь тоже увеличится.

Минэнерго России, которое последовательно выступало против обнуления пошлин, использовало белорусский кейс как дополнительный аргумент: в январе 2017 года ведомство написало минфину, что налоговый маневр лишит Беларусь 96 млрд рублей. Как следствие, отношения с соседним государством будут испорчены, опасались в ведомстве.

Минфин Беларуси оценивал потери Минска от налогового маневра в 600 млн белорусских рублей (около 19 млрд российских рублей) в 2019 году. Ведомство сообщало о переговорах с российской стороной о компенсациях этих потерь.

В Минске считают, что налоговый маневр не соответствует принципам единого рынка ЕАЭС. Также минфин Беларуси отмечал, что в России придумали, как на первое время компенсировать нефтяникам потери от налогового маневра, но на Беларусь эти механизмы не распространяются.

Третий нефтяной вопрос - нефтепродукты

Россия поставляет в Беларусь не только беспошлинную нефть, но и нефтепродукты. В середине этого года стало известно, что Москва хочет сократить поставки дешевого топлива.

Поставки беспошлинных нефтепродуктов обходятся Москве в 12 млрд рублей в год, оценивал глава минэнерго Александр Новак.

По итогам 2017 года продажи российских нефтепродуктов в Беларусь выросли в два раза по сравнению с 2016 годом - до 3,25 млн тонн, показывают данные российской таможни.

В первом полугодии 2018 года поставки выросли на 44% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. По данным Белстата, импорт нефтепродуктов в Беларусь из России в январе-мае 2018 года составил 677,6 млн долларов, что в 1,9 раза больше, чем годом ранее за этот же период.

В сентябре 2018 года министр Новак сказал, что Беларусь сама обеспечивает себя нефтепродуктами за счет переработки российской беспошлинной нефти, поэтому поставлять туда еще и дешевое топливо нецелесообразно.

Кредиты

Еще один вопрос, без обсуждения которого не обходятся ни одни переговоры между Путиным и Лукашенко - кредиты Минску.

Агентство Рейтер сообщало 10 августа 2018 года, что Россия приостановила выделение кредитов Беларуси, и выплаты будут возобновлены после запрета беспошлинных поставок нефтепродуктов Минску и компенсации за уже поставленное топливо.

Media playback is unsupported on your device Лукашенко – России: зачем нас брать за горло?

В этот же день минфин России сообщил, что Беларусь исправно получает кредитные выплаты на строительство АЭС, а также готовятся документы на выделение нового займа и траншей кредита по линии антикризисного фонда ЕврАзЭс.

"То, что мы не выдаем Беларуси кредит - это абсолютно досужие разговоры. В течение месяца вопрос будет решен, - заявлял в начале сентября заместитель председателя правления Евразийского банка развития Андрей Крайний. - Деньги мы выдаем на нерыночных условиях - под 4% годовых. Это абсолютно некоммерческий кредит, он очень выгоден для Минска".

Поступление нового транша кредита ожидалось сначала в конце 2017 года, потом в июле 2018 года, но Евразийский банк развития потребовал выполнения условий по реформированию экономики и выполнению показателей.

Беларусь договорилась о кредите на 2 млрд долларов в марте 2016 года. Деньги выделяются траншами, к настоящему времени получено пять траншей на сумму 1,6 млрд долларов, осталось еще два на сумму в 400 млн долларов.

Минск хочет получить еще один кредит в размере 1 млрд долларов. Деньги нужны в том числе на рефинансирование выплат - в 2019 году Беларуси нужно заплатить по займам 3,7 млрд долларов.

Беларусь получает связанные кредиты в Китае на реализацию инвестпроектов в аграрной сфере, а также планирует привлечь около 500 млн долларов с помощью выпуска облигаций на китайском рынке.

Еще один возможный источник кредитных средств - МВФ - недоступен. В сентябре стало известно, что Минск решил отказаться от программы структурных реформ фонда, под которую можно было получить деньги. Как объясняли в минфине Беларуси, Лукашенко решил, что предлагаемые фондом срочные реформы будут "шоком для населения".

Новый министр финансов Беларуси заявил в конце сентября, что Беларусь рассчитывает возобновить переговоры с МВФ о кредите, но в 2020 году, то есть после президентских выборов.