Дознание о смерти Перепиличного: дедукция, Шерлок Холмс и теория вероятности

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Шесть лет назад россиянин Александр Перепиличный умер на вечерней пробежке в пригороде Лондона, и только сейчас расследование приблизилось к развязке: коронер в ближайшее время установит, есть ли сомнения в том, что информатор фонда Уильяма Браудера по делу о масштабных хищениях из российской казны умер от естественных причин.

Вариантов у коронера (так называют следователя, занимающегося подозрительными смертями), ведущего дознание в уголовном суде Олд-Бейли, три:

прийти к выводу, что Перепиличный умер насильственной смертью;

постановить, что смерть наступила в результате естественных причинж

вынести так называемый открытый вердикт, оставив вопрос о смерти открытым.

Принять решение коронеру Николасу Хиллиарду помогали в пятницу, 21 сентября, заинтересованные стороны, среди которых фонд Уильяма Браудера Hermitage Capital, страховая компания Legal and General, полиция графства Саррей, где он жил, и представитель вдовы Перепиличного.

Сердце Перепиличного остановилось 10 ноября 2012 года во время вечерней пробежки около дома в фешенебельном Уэйбридже недалеко от Лондона. Что стало причиной смерти, пытается установить дознание в Олд-Бейли.

Если для людей Браудера и компании, где Перепиличный застраховал свою жизнь на миллионы фунтов, открытый вердикт представляется единственным вариантом исхода слушаний, то для тех, кто с самого начала не видел злого умысла в смерти россиянина - а именно полиции графства Саррей и вдовы бизнесмена Татьяны, подобное завершение дела немыслимо.

Юристы рассуждали, можно ли подойти к делу с точки зрения баланса вероятности и утверждать, что если что-то более вероятно, то это и случилось, или же в данном случае такой подход не оправдан. Стороны спорили о степенях вероятности и цитировали Конан-Дойля, вспоминая отрывок из "Знака четырех".

"Если исключить невозможное, то, что останется, и будет правдой, сколь бы невероятным оно ни казалось", - вспомнил автора "Шерлока Холмса" адвокат страховой компании Боб Моксон-Браун.

Нельзя сказать, что раз "отравление маловероятно, то смерть от естественных причин (а именно смерть вследствие синдрома внезапной аритмической смерти, то есть внезапной смерти из-за остановки сердца) более вероятна", - настаивал Моксон-Браун.

С ним согласилась юрист фонда Браудера Хенриетта Хилл: в расследовании полно дыр и вопросов без ответов, следствие было проведено с опозданием, а вещдоки отсутствуют, поэтому коронеру стоит признать, что причину смерти установить нельзя.

"Могу ли я со всей ответственностью утверждать, что Перепиличный не был отравлен?" - встала на место коронера Хилл и поспешила ответить отрицательно.

По ее мнению, в этом деле не стоит опираться на баланс вероятности, так как полностью исключить возможность того, что Перепиличный был отравлен, нельзя, а значит, единственно возможный вариант - открытый вердикт.

Обе стороны настаивают на том, что коронеру необходимо принять во внимание не только обстоятельства смерти Перепиличного, но и обстоятельства, в которых жил бизнесмен, а также не забыть и об угрозах в его адрес.

"Это совсем не дикое предположение, что люди могут приехать из России с целью причинить вред кому-то, кого они воспринимают как врага", - сказала Хилл, напомнив дознанию о попытке отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором британские власти видят российский след.

Представляющий интересы вдовы Перепиличного Джон Беггс отмел аргументы сторон, обвинив страховщиков, Браудера и прессу в "распространении вычурных, конспирологических историй о попытках убийства и отравлении", которые вот уже шестой год вредят вдове и детям. Родственники Перепиличного в течение всего расследования настаивали на том, что никто россиянину не угрожал, сам он за свою жизнь не опасался, был аполитичным человеком, не имел телохранителей, а об отъезде в Лондон подумывал давно.

"У Legal & General коммерческий интерес в том или ином вердикте, а у Hermitage - политический мотив", - уверен Беггс, который считает решение о смерти от естественных причин является единственно верным.

Представитель полиции кратко резюмировала позицию ведомства: "Мы провели расследование. Это было тщательное расследование, которое не нашло доказательств того, что Перепиличный был убит".

Последнее слово за коронером, который ранее ответил согласием на просьбу главы британского МВД сохранить в тайне информацию о возможных связях Перепиличного с британской разведкой.

У ведущего дознание следователя есть для принятия решения от нескольких недель до нескольких месяцев. Точная дата вынесения решения неизвестна.

Кто такой Александр Перепиличный

Перепиличный управлял деньгами российских бизнесменов и чиновников, а в 2009 году вместе с женой и детьми приехал в Британию, где оформил визу инвестора на постоянное проживание. В 2010 году стал информатором фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital, который расследовал масштабные хищения из российской казны.

После смерти аудитора Сергея Магнитского в московском СИЗО Перепиличный начал помогать швейцарской прокуратуре в расследовании дела о происхождении миллионов евро, переведенных из России на счета в швейцарских банках.

В России самого Перепиличного считали подозреваемым в отмывании денег и превышении полномочий.

Image caption Цель дознания - установить, была ли смерть Александра Перепиличного насильственной или же наступила в результате естественных причин

Был ли яд?

Эксперты самого разного калибра в течение нескольких лет пытались выяснить, по какой причине остановилось сердце Перепиличного 10 ноября 2012 года.

Зацепка появилась было в 2013 году, когда профессор Королевских ботанических садов Кью-гарденз Моник Симмондс связала некий неопознанный компонент в организме покойного с алкалоидом, содержащимся в токсичном растении гельземий. Дополнительные тесты в 2015 году, однако, связь с гельземием не подтвердили, и компонент так и не удалось расшифровать.

Проведенный чуть позже ДНК-анализ содержимого желудка покойного также не выявил токсинов растительного происхождения.

Как рассказывала на дознании профессор Симмондс, экспертам так и не удалось опознать некий компонент, который был найден в желудке покойного.