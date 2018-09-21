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Самыми популярными именами в Британии остаются Оливер и Оливия. Об этом говорят данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS) за 2017 год. Всего за прошлый год в Соединенном Королевстве родилось около 700 тысяч детей.

Среди мужских имен на втором месте по популярности оказался Гарри, а на третьем - Джордж. Имя Владимир давалось детям 39 раз. Среди женских имен самые популярные (после Оливии): Амелия (Amelia) и Айла (Isla).

Попробуйте поискать свое имя и вы. Введите эквивалент вашего имени на английском языке (или латиницей). Имейте в виду: возможны вариации в написании.

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*ONS не включала имена, использовавшиеся менее двух раз в Англии и Уэльсе, для защиты конфиденциальности конкретных лиц.

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