Яркие фото недели: от Мексики до Мумбаи

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Две лошади в стойлах музея конной культуры, который открыт в городе Уси в провинции Цзянсу в Китае. В музее содержатся 47 пород лошадей из более чем 30 стран - это крупнейшая коллекция в мире, по данным Книги рекордов Гиннеса