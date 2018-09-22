Яркие фото недели: от Мексики до Мумбаи

  • 22 сентября 2018

Подборка самых ярких фотографий со всего мира за истекшую неделю.

Морская пехота Мексики занимается уничтожением конфискованных наркотиков Правообладатель иллюстрации DAVID GUZMAN/ EPA
Image caption Морская пехота Мексики уничтожает конфискованные наркотики - кокаин, марихуану и амфетамин
зрители танцуют в вихре сполохов от фейерверков Правообладатель иллюстрации Matthias Oesterle/ Shutterstock
Image caption На фестивале танца в испанском городе Ситжес зрители танцуют в вихре сполохов от фейерверков
Индийская женщина-трансгендер ожидает за кулисами Правообладатель иллюстрации Francis Mascarenhas/ Reuters
Image caption Женщина-трансгендер ожидает за кулисами в Мумбаи, чтобы выйти на сцену, где идет сбор средств в помощь людям, сменившим пол
Голландская команда на соревнованиях по перетягиванию каната Правообладатель иллюстрации NIC BOTHMA/ EPA
Image caption Голландская команда на соревнованиях по перетягиванию каната, состоявшихся в Кейптауне. В них участвовало около 1100 спортсменов из 20 стран
Две лошади в стойлах музея конной культуры Правообладатель иллюстрации Aleksandar Plavevski/ EPA
Image caption Две лошади в стойлах музея конной культуры, который открыт в городе Уси в провинции Цзянсу в Китае. В музее содержатся 47 пород лошадей из более чем 30 стран - это крупнейшая коллекция в мире, по данным Книги рекордов Гиннеса
На стадионе Первого мая в Пхеньяне состоялась массовая церемония приветствия в честь встречи президента Республики Корея и верховного лидера КНДР. Правообладатель иллюстрации PYONGYANG PRESS CORPS / EPA
Image caption На стадионе Первого мая в Пхеньяне состоялась массовая церемония приветствия в честь встречи президента Республики Корея и верховного лидера КНДР
Филипп Жилле кормит аллигатора Правообладатель иллюстрации Stephane Mahe/ Reuters
Image caption 67-летний житель французского города Нант Филипп Жилле делит свой кров с более чем 400 рептилиями, в том числе ручными аллигаторами. На этом снимке он кормит курятиной аллигатора Али в своей гостиной
На скейтодроме на южном берегу Темзы в Лондоне появляются и балерины. Правообладатель иллюстрации Kirsty O'Connor/ PA
Image caption На скейтодроме на южном берегу Темзы в Лондоне появляются и балерины.
Несмотря на сильный ветер, на полуострове Дингл в Ирландии прошло соревнование одиночных рыбаков с удочками. Правообладатель иллюстрации Clodagh Kilcoyne/ Reuters
Image caption Несмотря на сильный ветер, на полуострове Дингл в Ирландии прошло соревнование одиночных рыбаков с удочками
Модель Маделайн Стюарт готовится к выходу на подиум. Правообладатель иллюстрации Hannah McKay/ Reuters
Image caption Впервые в Лондонской недели моды в этом году приняли участие модели с синдромом Дауна. Одна из них, Маделайн Стюарт, готовится к выходу на подиум

Все фотографии защищены авторским правом.

Похожие темы