Пресса Британии: Чем занимается Россия в Сербии и на Балканах?

В обзоре британской прессы:

Происки Москвы на Балканах?

Daily Telegraph пишет о вызывающей кривотолки инициативе России в Сербии.

Корреспондент газеты побывал в городе Ниш, в местной индустриальной зоне, где расположен центр, созданный российским МЧС. В здании командный пункт, связанный с штаб-квартирой при помощи спутников, склад, набитый необходимыми для спасателей приспособлениями, а также гимнастическая стенка для тренировок.

Российско-сербский центр гуманитарной помощи в Нише не похож на шпионское гнездо, но именно им, по мнению многих, и является.

"Я больше не хочу отвечать на подобные вопросы", - цитирует корреспондент Daily Telegraph Виктора Гулевича, одного из российских директоров центра в Нише. "Посмотрите вокруг. Серьезно, скажите мне, где вы здесь видите шпионское оборудование?"

Гулевич, а также правительства России и Сербии, утверждают, что центр - помощь со стороны Москвы региону в бассейне Дуная, который регулярно охватывают лесные пожары и наводнения.

Но многие на Западе, пишет газета, подозревают, что это лишь прикрытие для российской шпионской операции, чья задача - не бороться с реальными пожарами, а разжигать пожары политические.

На фоне неослабевающей конфронтации между Россией и Западом страны западной части Балкан остались единственным уголком бывшей коммунистической Европы, которые еще не вошли ни в ЕС, ни в НАТО.

И многие западные правительства подозревают, что Россия готова пойти на резкие действия для того, чтобы предотвратить сближение местных стран с НАТО.

В 2016 году, напоминает газета, правительство Черногории обвинило российскую военную разведку в попытке организации переворота в этой стране накануне ее вступления в НАТО.

Ранее в этом году Греция направила ноту министерству иностранных дел России и выслало двоих российских дипломатов, которых Афины обвинили в том, что они пытались разжечь страсти среди националистов с тем, чтобы те выступали против соглашения с Македонией по вопросу о названии этой страны.

Если соглашение будет одобрено на референдуме в Македонии и парламентами обеих стран, то страна будет называться Северной Македонией. Это, в свою очередь, позволит Македонии стать кандидатом на членство как в ЕС, так и в НАТО, так как до сих пор Греция эти попытки блокировала.

Daily Telegraph подчеркивает, что никто ни разу не говорил, что центр МЧС в Нише как-то замешан в этих вопросах, и что корреспондент газеты не видел там ничего подозрительного.

Центр МЧС не окружен колючей проволокой, там нет вооруженных охранников, а его сотрудникам, очевидно, очень надоело отвечать на вопросы о возможной шпионской деятельности.

Тем не менее, продолжает газета, слухи об истинном назначении этого центра, продолжают циркулировать. В 2017 году заместитель помощника госсекретаря США Хойт Брайант Ли сказал на слушаниях в сенате, что США с опасением относятся к возможности того, что Сербия предоставит этому центру МЧС дипломатический статус.

Но в самом центре Виктор Гулевич говорит, что он занят исключительно проблемами, связанными с лесными пожарами, наводнениями и тренировкой спасателей, отмечает Daily Telegraph.

Надежды на Корейском полуострове

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что на Корейском полуострове происходит нечто необычное.

На прошлой неделе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин прибыл в Северную Корею с трехдневным визитом.

Ему было позволено нечто до сих пор неслыханное - обратиться к тысячам северокорейцев. В своей речи он призвал к единению обеих стран.

Во время трехдневного саммита лидеры обеих Корей призывали к миру, воссоединению и избавлению полуострова от ядерного оружия.

Но, как отмечает газета, иностранные обозреватели, в особенности США, сейчас решают, подходить ли ко всем этим обещанием со скептицизмом, или же надеждой.

Причин для скептицизма множество. Северная Корея давно и не единожды лжет по вопросу о ядерном разоружении. Главный приоритет северокорейского режима - свое собственное выживание, и Пхеньян, скорее всего, считает, что ядерное оружие - единственная гарантия того, что страна избежит нападения.

Но, продолжает Financial Times, есть также основания полагать, что Ким Чен Ын отличается от своих предшественников.

Никто не имеет никаких сомнений в безжалостности человека, который приказал убить своего собственного брата. Но южнокорейцы были удивлены во время переговоров его знаниями о мире за пределами своей собственной страны, а также его заявлениями о решимости проводить реформы, модернизацию и денуклеаризацию.

Этим заявлениям нельзя верить на слово, пишет Financial Times. Но следует проверить их исренность.

Несмотря на скептицизм ястребов как в Вашингтоне, так и в Сеуле, президент США Дональд Трамп должен быть готов пойти на риск и еще раз лично встретиться с Ким Чен Ыном.

Подобная встреча и в самом деле чревата риском. Ястребы в Вашингтоне и Сеуле больше всего опасаются, что Северная Корея постепенно приближается к своим главным целям: заключению мирного договора с США и снятию санкций, не расставаясь при этом со своим ядерным оружием.

Да, отмечает газета, в одночасье режим Ким Чен Ына не откажется от своего ядерного арсенала. Он вряд ли вскоре даже признается в размерах этого арсенала.

Но было бы нормально требовать от Северной Кореи начать процесс уничтожения своего ядерного оружия и баллистических ракет в рамках верифицируемой программы.

Если это произойдет, то ситуация на Корейском полуострове полностью изменится, пишет Financial Times.

Китай и судьба ООН

Guardian публикует статью обозревателя Патрика Уинтура, в которой тот пишет, что Китай пытается изменить структуры ООН в свою пользу.

Экономическая мощь Китая теперь ощущается в коридорах штаб-квартиры ООН, так как Пекин добивается все большего влияния, что беспокоит западных дипломатов.

Китай увеличивает свои взносы в бюджет ООН и все чаще настаивает на своем видении миропорядка, в особенности в том, что касается превосходства суверенности над правами человека.

В каком-то смысле Китай начинает занимать пространство, которое освободили США, вышедшие из состава Совета ООН по правам человека и ЮНЕСКО.

Грядущий выход Великобритании из состава ЕС также ослабляет позиции Европы в рамках Совета Безопасности ООН.

Во многом Китай заслуживает того, чтобы к его точке зрения прислушивались.

Китай, например, стал одним из столпов миротворческих операций ООН. Пекин предоставляет 10,25% бюджета этих операций (лишь в 2013 году эта сумма достигала всего 3%).

Тем временем США сокращают свои расходы на миротворческие миссии ООН.

Тем не менее, ни один гражданин Китая не возглавляет ни одну из более 15 миротворческих миссий. Подобная ситуация не может продолжаться бесконечно и когда она изменится, это лишь усилит влияния Китая в Африке.

Многие сейчас опасаются, что Китай сейчас получит контроль над органами ООН, занимающимися защитой прав человека.

Китай вновь присоединился к Совету ООН по правам человека в 2013 году и с тех пор перестал играть в нем вторую скрипку, а настаивает на сокращениях в бюджете миссий ООН по правам человека.

Китай также хочет, чтобы ООН прекратила использовать слово "правозащитник" в своих документах.

Китай выдвинул проект резолюции Совета по правам человека в первый раз в июне 2017 года, а затем еще и в марте 2018 года. В обоих случаях текст проекта резолюции подчеркивал важность суверенности государств, призывал к спокойному диалогу и сотрудничеству, а не расследованиям и призывам к действиям, а также продвигал китайскую модель развития на основе государственной политики для обеспечения социальной стабильности.

Это затяжная игра Пекина, в его попытках реформировать ООН в пользу своих интересов, пишет Патрик Уинтур в Guardian.

Обзор прессы подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com