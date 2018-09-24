Смерть из-за багета с кунжутом в аэропорту: "Наташа молила о помощи"
15-летняя девочка, которая умерла в результате аллергической реакции на бутерброд, купленный в аэропорту в кафе Pret, умерла от удушья со словами "Папа, помоги!"
Наташе Эднан-Лаперуз стало плохо во время рейса в Ниццу 17 июля 2016 года.
Несмотря на то, что её отец сделал ей два укола антиаллергенного средства EpiPen, Наташа скончалась в больнице в Ницце через несколько часов.
Эти подробности выяснились в ходе слушаний, проходящих в коронерском суде западного Лондона.
На слушаниях огласили предварительное определение, согласно которому Наташа съела багет с начинкой из артишока, маслин и тапенада, купленный в кафе Pret около 7 часов утра в Терминале 5 лондонского аэропорта Хитроу.
Через 20 минут после взлета она почувствовала себя плохо, после чего у нее остановилось сердце и спустя несколько часов она скончалась.
На суде было объявлено, что в начинке багета содержались зерна кунжута, на который у Наташи имелась аллергия, однако этот ингредиент не был указан на упаковке.
Наташа за несколько дней до этого закончила учебный год в школе, и отец сопровождал её с подругой Бетани в четырехдневную поездку во Францию на каникулы.
В заявлении отца говорится, что он сделал дочери первую инъекцию с помощью портативного шприца EpiPen, после того как она пожаловалась на жжение в горле, а на ее теле появились красные пятна.
Когда эти симптомы не исчезли, он повторил инъекцию.
"Наташа говорила, что не может дышать, и смотрела на меня с отчаянием", - заявил ее отец.
Затем она потеряла сознание, и члены экипажа рейса British Airways вместе с врачом-практикантом, оказавшимся среди пассажиров, делали ей искусственное дыхание на протяжении всего рейса.
Эднан-Лаперуз сообщил суду, что не думал ни о чем, кроме того, как спасти жизнь дочери. Когда в больнице он стал терять надежду на то, что она выживет, он приложил к её уху свой телефон, чтобы её мать и брат смогли с ней попрощаться.
"Я никогда не испытывал такую боль и отчаяние", - говорится в его показаниях.
По его словам, он купил багет по той причине, что в нем были все ингредиенты, которые ей нравились и которые она могла есть, и что в описании продукта на упаковке не упоминались семена кунжута.
После смерти дочери, по словам Эднан-Лаперуза, он позвонил своей матери и попросил её зайти в аналогичную закусочную сети Pret-a-Manger в западном Лондоне, чтобы обследовать такой же багет.
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Не найдя описания ингредиентов ни на упаковке багета, ни на прилавке, его мать обратилась за разъяснением к сотрудникам кафе и ей вручили папку с информацией о составе продуктов в продаже.
"Из них следовало, что в тесте багета были семена кунжута", - говорится в показания отца.
"Я был поражен тем фактом, что такая крупная сеть быстрого питания, как Pret, могла с пренебрежением относиться к упаковке своей продукции и допустить такую ошибку, которая стоила жизни моей дочери", - заявил он.
Адвокат Оливер Кэмпбелл, который представляет фирму Pret, заявил суду, что отец Наташи ошибается в своем описании упаковки, потому что продукция фирмы как правило не содержит перечня ингредиентов на упаковке.
Каковы требования закона?
- Кунжут входит в число 14 аллергенов, о присутствии которых в пищевых продуктах требуется сообщать потребителям в соответствии с правилами ЕС
- Однако общеевропеские правила оставляют на усмотрение отдельных государств определение того, как именно информация об этом типе продукции предоставляется потребителям
- Британский закон о продовольствии 2014 года позволяет не снабжать свежеприготовленные бутерброды, которые заранее не упаковываются при производстве, этикетками с описанием ингредиентов
- Компания Pret подтвердила после смерти Наташи, что ее продукция не содержала маркировки о наличии аллергенов или описания ингредиентов, и что это отвечало требованиям британских законов
- Однако, как заявили представители компании, на кассе в кафе и на холодильных витринах имелись рекомендации с призывами обращаться к управляющему кафе или просить для ознакомления информацию о продуктах
Наташа страдала от аллергии на продукты всю свою жизнь, но обычно внимательно проверяла этикетки и описания продукции и хорошо знала об опасности загрязнения пищи аллергенами, заявил адвокат, представляющий интересы семьи.
Она полностью доверяла такой информации, говорится в показаниях её отца.
Антигистаминные препараты, шприцы EpiPen и ингаляторы раньше всегда помогали ей купировать аллергическую реакцию, заявил её отец.
В заявлении, выпущенном накануне слушаний в суде, которые открылись в понедельник, родители Наташи отмечают, что она любила лошадей, фигурное катание и собиралась пойти учиться на юриста.
Она также с нетерпением ожидала начала летних каникул.
Представители компаний Pret a Manger и British Airways дадут показания в ходе дальнейших слушаний. Ожидается, что разбирательство продлится пять дней.