Правообладатель иллюстрации Family handout/PA Wire Image caption Наташа Эднан-Лаперуз скончалась в больнице в Ницце после того как ей стало плохо на рейсе из Лондона

15-летняя девочка, которая умерла в результате аллергической реакции на бутерброд, купленный в аэропорту в кафе Pret, умерла от удушья со словами "Папа, помоги!"

Наташе Эднан-Лаперуз стало плохо во время рейса в Ниццу 17 июля 2016 года.

Несмотря на то, что её отец сделал ей два укола антиаллергенного средства EpiPen, Наташа скончалась в больнице в Ницце через несколько часов.

Эти подробности выяснились в ходе слушаний, проходящих в коронерском суде западного Лондона.

На слушаниях огласили предварительное определение, согласно которому Наташа съела багет с начинкой из артишока, маслин и тапенада, купленный в кафе Pret около 7 часов утра в Терминале 5 лондонского аэропорта Хитроу.

Через 20 минут после взлета она почувствовала себя плохо, после чего у нее остановилось сердце и спустя несколько часов она скончалась.

На суде было объявлено, что в начинке багета содержались зерна кунжута, на который у Наташи имелась аллергия, однако этот ингредиент не был указан на упаковке.

Наташа за несколько дней до этого закончила учебный год в школе, и отец сопровождал её с подругой Бетани в четырехдневную поездку во Францию на каникулы.

Image caption Мать, брат и отец Наташи присутствовали на коронерских слушаниях в Лондоне

В заявлении отца говорится, что он сделал дочери первую инъекцию с помощью портативного шприца EpiPen, после того как она пожаловалась на жжение в горле, а на ее теле появились красные пятна.

Когда эти симптомы не исчезли, он повторил инъекцию.

"Наташа говорила, что не может дышать, и смотрела на меня с отчаянием", - заявил ее отец.

Затем она потеряла сознание, и члены экипажа рейса British Airways вместе с врачом-практикантом, оказавшимся среди пассажиров, делали ей искусственное дыхание на протяжении всего рейса.

Эднан-Лаперуз сообщил суду, что не думал ни о чем, кроме того, как спасти жизнь дочери. Когда в больнице он стал терять надежду на то, что она выживет, он приложил к её уху свой телефон, чтобы её мать и брат смогли с ней попрощаться.

"Я никогда не испытывал такую боль и отчаяние", - говорится в его показаниях.

По его словам, он купил багет по той причине, что в нем были все ингредиенты, которые ей нравились и которые она могла есть, и что в описании продукта на упаковке не упоминались семена кунжута.

После смерти дочери, по словам Эднан-Лаперуза, он позвонил своей матери и попросил её зайти в аналогичную закусочную сети Pret-a-Manger в западном Лондоне, чтобы обследовать такой же багет.

Не найдя описания ингредиентов ни на упаковке багета, ни на прилавке, его мать обратилась за разъяснением к сотрудникам кафе и ей вручили папку с информацией о составе продуктов в продаже.

"Из них следовало, что в тесте багета были семена кунжута", - говорится в показания отца.

"Я был поражен тем фактом, что такая крупная сеть быстрого питания, как Pret, могла с пренебрежением относиться к упаковке своей продукции и допустить такую ошибку, которая стоила жизни моей дочери", - заявил он.

Адвокат Оливер Кэмпбелл, который представляет фирму Pret, заявил суду, что отец Наташи ошибается в своем описании упаковки, потому что продукция фирмы как правило не содержит перечня ингредиентов на упаковке.

Каковы требования закона?

Кунжут входит в число 14 аллергенов, о присутствии которых в пищевых продуктах требуется сообщать потребителям в соответствии с правилами ЕС

Однако общеевропеские правила оставляют на усмотрение отдельных государств определение того, как именно информация об этом типе продукции предоставляется потребителям

Британский закон о продовольствии 2014 года позволяет не снабжать свежеприготовленные бутерброды, которые заранее не упаковываются при производстве, этикетками с описанием ингредиентов

Компания Pret подтвердила после смерти Наташи, что ее продукция не содержала маркировки о наличии аллергенов или описания ингредиентов, и что это отвечало требованиям британских законов

Однако, как заявили представители компании, на кассе в кафе и на холодильных витринах имелись рекомендации с призывами обращаться к управляющему кафе или просить для ознакомления информацию о продуктах

Наташа страдала от аллергии на продукты всю свою жизнь, но обычно внимательно проверяла этикетки и описания продукции и хорошо знала об опасности загрязнения пищи аллергенами, заявил адвокат, представляющий интересы семьи.

Она полностью доверяла такой информации, говорится в показаниях её отца.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Британские законы не требуют обязательного размещения информации об аллергенах на упаковкая отдельных видов продукции

Антигистаминные препараты, шприцы EpiPen и ингаляторы раньше всегда помогали ей купировать аллергическую реакцию, заявил её отец.

В заявлении, выпущенном накануне слушаний в суде, которые открылись в понедельник, родители Наташи отмечают, что она любила лошадей, фигурное катание и собиралась пойти учиться на юриста.

Она также с нетерпением ожидала начала летних каникул.

Представители компаний Pret a Manger и British Airways дадут показания в ходе дальнейших слушаний. Ожидается, что разбирательство продлится пять дней.